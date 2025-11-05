Ana Bogdan face senzații pe internet! Cum s-a fotografiat celebra jucătoare de tenis. Antrenorul Darren Cahill, impresionat și el

ADVERTISEMENT

Ana Bogdan s-a retras temporar din activitatea de pe teren, însă continuă să fie activă pe internet. Drept dovadă, celebra jucătoare de tenis a publicat niște fotografii de-a dreptul fabuloase.

Cum s-a fotografiat Ana Bogdan

Ana Bogdan a publicat, printre altele și câteva imagini alături de sora ei, Ioana. Aceasta a cochetat la rândul ei cu tenisul profesionist, însă nu a obținut rezultate notabile. Cele două însă au încins imaginația internauților.

Au făcut o adevărată ședință foto, iar Ana Bogdan a optat pentru un body care îi evidențiază formele, alături de un sacou elegant. Iar celebrul antrenor Darren Cahill a observat și el postarea.

Acesta nu a lăsat niciun comentariu, ci doar o apreciere. Chiar și așa, fanii sportivei au observat acest detaliu. Imaginile postate cu cele două au adunat mii de aprecieri și au stârnit un adevărat val de reacții.

Ce relație are sportiva cu sora ei, Ioana

Menționăm faptul că Ana Bogdan și sora ei, Ioana, au o relație specială. Chiar dacă cea din urmă nu a făcut performanță în tenis, ea și-a însoțit sora la numeroase turnee și a sprijinit-o constant.

De altfel chiar sportiva povestea la un moment dat că cele două sunt foarte apropiate. De asemenea, deși uneori pot exista mici tensiuni, acestea reușesc să le depășească cu brio și să se înțeleagă.

„Mereu ne-am ţinut spatele una celeilalte, indiferent de situaţie, indiferent dacă o enervam vreodată sau dacă ea mă enerva pe mine. Nu prea puteam să fiu exigentă pentru că era o fire foarte rebelă. Încercam să îi arăt ce e bine şi ce e rău, dar povestea se termina întotdeauna cu o tâmpenie”, povestea în urmă cu câțiva ani Ana Bogdan, la Antena Sport.

De ce s-a retras temporar Ana Bogdan

Cât despre cariera sportivei, ultimul meci oficial jucat de Ana Bogdan a fost pe 14 iulie, când a fost și învinsă. Sportiva se confruntă cu niște probleme fizice, astfel că a decis să ia o pauză din activitate.

Aceasta nu a spus clar cât o să lipsească din circuit. Pe de altă parte, accidentarea la genunchi și gleznă i-au adus dureri, dar și alte neplăceri. Sportiva dezvăluia că în momentul în care o să se simtă pregătită și recuperată,

Între timp însă, aceasta și pe lucruri care îi aduc bucurie. Astfel, nu este clar când o vom putea vedea din nou pe teren.

„Viaţa este întotdeauna imprevizibilă şi ar trebui să trăim fiecare zi la maximum, pentru că momentele pe care le trăim astăzi s-ar putea să nu le mai putem trăi mâine. M-am accidentat la genunchi şi la gleznă în timpul unui antrenament chiar înainte de turneu şi am jucat la Iaşi Open cu dureri intense.

Acestea sunt lucruri pe care doar eu şi echipa mea le ştim, pentru că jocul acasă a fost întotdeauna diferit pentru mine şi întotdeauna joc cu toată inima. Îmi voi lua timp să mă recuperez fizic, dar voi folosi acest timp şi pentru mine, pentru a face lucruri care îmi aduc bucurie şi pace sufletească, pentru a crea şi a participa la proiecte diferite şi frumoase. Ne vedem curând!”, scria acum ceva timp Ana Bogdan.