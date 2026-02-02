Ana Bogdan, în lacrimi la conferința de presă după eșecul suferit la Transylvania Open! „Acum câteva luni nu știam dacă o să mai joc sau nu”. Video

ADVERTISEMENT

Finalistă în urmă cu doi ani la Transylvania Open, Ana Bogdan a părăsit ediția 2026 a turneului de la Cluj-Napoca în primul tur. Sportiva clasată momentan pe locul 538 WTA a cedat cu 3-6, 2-6 în partida cu Maja Chwalinska (Polonia, 146 WTA), iar la final a fost foarte emoționată.

Ce a declarat Ana Bogdan după eșecul de la Transylvania Open

Sezonul 2025 s-a încheiat în iulie pentru Ana Bogdan, care nu a mai participat la vreun alt turneu după eliminarea de la Iași Open. Sportiva a revenit pe teren în acest an, iar prima competiție importantă a fost Transylvania Open, unde a fost eliminată încă din primul tur. „În primul rând, sunt foarte recunoscătoare că sunt înapoi acasă și pe teren. Așa cum am spus anul trecut, după accidentare, acesta este locul pe care eu îl numesc acasă și faptul că sunt aici este o mare bucurie pentru mine.

ADVERTISEMENT

Clar, rezultatul de astăzi nu mă încântă, nu pot să spun că sunt fericită pentru asta, dar ar fi bine să mă uit la partea plină a paharului. Nu am avut nicio durere, poate acesta este cel mai important lucru. Acum două săptămâni am jucat un meci oficial și aveam dureri. Îmi era teamă. Dar, acum, faptul că am dus meciul până la capăt chiar e un lucru pozitiv”, a afirmat Ana Bogdan. Maja Chwalinska o va întâlni în turul secund pe .

Ana Bogdan, dezvăluiri despre periaoda în care a absentat de pe teren

Ana Bogdan a dezvăluit că a luat în considerare chiar și varianta retragerii din tenis. „(n.r. care a fost cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în aceste luni petrecute departe de teren?) Faptul că nu cifrele contează, nu alergătura după rezultate, alergătura după trofee, validarea exterioară. Cel mai important lucru este ceea ce ai tu în interiorul tău și ce ești ca om. Să nu uiți că ești parte din Dumnezeu.

ADVERTISEMENT

Dacă ești parte din Dumnezeu, nu ai cum să nu fii o persoană minunată și să creezi lucruri frumoase în viața asta, indiferent de clasament, trofee, tot ce aveam eu acasă. A fost ca o resetare pentru mine și mi-am dat seama de adevăratele valori. Mi-am propus să revin în top 100, dar nu pot să spun că este neapărat acesta obiectivul cel mai mare, ci să fiu constantă în antrenamente și meciuri”, a declarat sportiva după .

ADVERTISEMENT

Ana Bogdan, în lacrimi la conferința de presă

Ana Bogdan a fost extrem de emoționată în momentul în care a vorbit despre revederea cu publicul clujean. „Îmi este foarte drag, pentru mine Clujul este acasă, m-am mutat aici, locuiesc aici, îmi doresc să mă stabilesc aici. Pentru mine, faptul că am jucat din nou în fața publicului de acasă chiar a însemnat mult, pentru că nu credeam… acum câteva luni chiar nu știam dacă o să mai joc sau nu.

Îmi propusesem alte lucruri, aveam alte planuri, eram pregătită și să spun ‘Gata’, pentru că nu știam. Poate am fost cam tensionată astăzi, nu mi-am gestionat atât de bine emoțiile, dar întotdeauna este o mare plăcere să fiu aici, simt căldura publicului, iubirea lor, suportul lor.

ADVERTISEMENT

Cred că, sincer, de asta are nevoie un om, indiferent dacă este sportiv sau nu. De încurajări, de cuvinte frumoase, de oameni care îl susțin, mai ales când el chiar nu are rezultate sau nu e la nivelul cel mai înalt. Când ești cel mai jos, acolo vezi oamenii care te susțin cu adevărat”, a spus sportiva de 33 de ani.