Ana Bogdan, interviu special după concursul olimpic: “Simt emoţii pe care nu le pot descrie! Joc mereu cu inima pentru România”. Exclusiv

la Jocurile Olimpice. Jucătoarea de tenis a fost învinsă de Jasmine Paolini pe tabloul de simplu (5-7, 3-6), iar competiţia de dublu, fiind învinse de niponele Shibahara şi Aoyama (2-6, 3-6).

Ana Bogdan, interviu special după concursul olimpic: “Mi-aş fi dorit să rămân mai mult aici”

În complexul de la Roland Garros, Ana Bogdan a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre experienţa Jocurilor Olimpice. Jucătoarea a declarat că îşi doreşte mult să vadă şi alte sporturi, dar nu va mai rămâne la Paris pentru că trebuie să trateze problema tendonului ahilian.

Ana, ai participat la primul tău turneu olimpic. Cum a fost această experienţă?

– A fost o experienţă frumoasă, emoţionantă, mi-aş fi dorit să rămân mult mai mult aici şi să am un parcurs mult mai bun, dar, în primul rând, mă bucur că am reuşit să mă calific şi să fiu aici. Că am avut prima mea participare la Jocurile Olimpice şi îmi doresc să o joc şi pe următoarea.

“Trebuie să fac recuperare, tendonul ahilian nu e foarte bine de când am jucat la Roland Garros”

Cu ce e diferit turneul olimpic faţă de turneele tradiţionale pe care le joci?

– În primul rând suntem îmbrăcaţi în culorile naţiunii şi fiecare joacă pentru ţara lui. Dar, sincer terenurile şi tot ceea ce avem aici este familiar. Nu pot să spun că este ceva wow, diferit, doar panourile şi organizarea e diferită. Terenurile le ştiam, cu asta n-am fost atât de surprinsă. Dar, ce îmi doresc foarte mult este să reuşesc să văd şi alte sporturi. Să văd gimnastică, orice.

Ce ţi-ar plăcea să mai vezi la Jocurile Olimpice?

– Atletism, îmi place foarte mult. Proba de garduri, viteza, săritura în lungime, săritura în înălţime. Sunt multe probe care îmi plac. Mi-ar plăcea să le văd live. Dar o să rămân o zi sau două… nu pot mai mult. Trebuie să fac recuperare, tendonul ahilian nu e foarte bine de când am jucat la Roland Garros. Trebuie neapărat să fac recuperare pentru că altfel nu pot merge la turnee. Nu poţi să o ţii cu dureri, pentru că nu poţi face performanţă.

“Mi-ar plăcea să mai merg la alte sporturi pe care nu le-am văzut niciodată”

Evident…

– Dar mi-ar plăcea să mai merg la alte sporturi pe care nu le-am văzut niciodată. Să simt un pic din atmosfera asta olimpică. Asta îmi doresc pentru cât mai stau aici.

La festivitatea de deschidere nu ai ajuns, nu?

– Nu. Am mers doar până în Satul Olimpic, am făcut poze cu toată echipa României, ne-am întâlnit cu ceilalţi sportivi, dar nu am mers pe barcă. A început ploaia, a doua zi aveam meci, dura foarte mult şi nu avea sens. Doar cei care intrau mai târziu în competiţie au mers.

“Joc mereu cu inima, pentru România”

Văd cât de mult îţi place să fii la Jocurile Olimpice. Îţi iei şi suveniruri?

– Da (râde). Şi încerc să mai adun nişte insigne, pin-uri, de la sportivi din alte ţări. Vreau să îmi întregesc colecţia, să umplu un dulap (râde). Clar îmi doresc să îmi iau câteva suveniruri pentru mine, pentru familie. Este o amintire frumoasă. Şi clar aştept Jocurile Olimpice din 2028.

Dacă ar fi să sintetizezi experienţa Jocurilor Olimpice în câteva cuvinte care ar fi?

– Mândrie… Când îţi reprezinţi ţara la Jocurile Olimpice este cea mai înaltă treaptă pe care poţi să o atingi, să fii printre cei mai buni din toată lumea, din toate sporturile. Şi asta cred că este un sentiment de mândrie şi respect pentru ţara ta, de iubire pentru locurile din care tu provii. Aşa aş descrie. Aici joci cu inima. Mereu când intru pe teren pentru meciurile de Billie Jean King Cup şi Jocurile Olimpice simt ceva diferit şi acele emoţii nu le pot descrie. Şi joc mereu cu inima, pentru România.

31 de ani are Ana Bogdan

104 WTA este locul ocupat de Ana Bogdan