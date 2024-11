Ana Bogdan, noi declarații tari la conferința de presă după ce a câștigat cu Nao Hibino: „E în sângele nostru”. Unde crede că s-a făcut diferența. Video

Tenismena noastră a învins-o pe sportiva japoneză Nao Hibino fără mari probleme, cu scorul de 6-2, 6-4. La finalul partidei, Ana s-a declarat mulțumită de felul în care a jucat și a ținut să le mulțumească fanilor.

Ana Bogdan – Nao Hibino, 6-2, 6-4 în primul meci România – Japonia, optimile Billie Jean King Cup

. Ziua a început cum nu se poate mai bine pentru tricolore. Ana Bogdan a făcut un meci solid și și-a adjudecat statutul de favorită în înfruntarea cu Nao Hibino.

Ana Bogdan a stat excelent în teren și a demonstrat că poate fi unul dintre pilonii centrali ai echipei României de tenis. A servit excelent, dar a jucat foarte bine și pe retur. Acum, ea speră ca echipa noastră să își adjudece victoria și să joace în sferturile de finală cu Italia.

Ana Bogdan: „E în sângele nostru. E felul nostru de a fi. Ne dăm viața pe teren”

La conferința de presă, Ana Bogdan a ținut să le mulțumească suporterilor care au creat o atmosferă de zile mari la Malaga. Tenismena din România a declarat că starea de spirit din echipă este una excelentă și că este mândră de ceea ce a realizat până acum.

„În primul rând, aș vrea să le mulțumesc tuturor suporterilor care ne-au sprijinit. Este cu adevărat incredibil ce se întâmplă. Au fost momente foarte frumoase. Sunt mândră de felul în care am jucat. Mi-am gestionat foarte bine emoțiile. Meciul a început și s-a terminat puțin mai strâns, însă mă bucur că am făcut față și am adus primul punct țării mele.

Pentru mine, este un vis să joc aici cu echipa mea și să îmi reprezint țara. Ne concentrăm în fiecare zi să aducem puncte. Fiecare meci este important. Vrem să dăm tot ce avem mai bun pentru țara noastră.

Nu pot să zic că am fost surprinsă. Într-adevăr, trebuia să joc cu o altă jucătoare. Dimineața am aflat că au făcut o schimbare. Am făcut câteva ajustări la stilul pe care l-am abordat, însă cea mai importantă parte a fost atitudinea cu care am intrat pe teren. Energia noastră de echipă e foarte importantă.

Este o senzație de unitate. De data asta, nu mai e vorba doar de ce realizez eu. Este vorba de o echipă, de performanța unei țări întregi. De fiecare dată când joc pentru țara mea mă încearcă stări diferite. Mă bucur să fiu aici. E un vis devenit realitate.

E în sângele nostru. E felul nostru de a fi. Ne dăm viața pe teren. Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Cred că nu voi uita niciodată aceste momente. E minunat să poți juca aici”, a declarat Ana Bogdan.

Ana Bogdan, interviu de la turneul Billie Jean King Cup