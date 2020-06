Ana Bogdan nu mai e singură. Noul iubit este fost campion mondial

Ana Bogdan, jucătoarea de tenis de pe locul 92 mondial, şi Simone Tempestini, pilot de raliuri, au fost zăriţi împreună în zilele trecute. Cei doi sportivi par a forma un cuplu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ana Bogdan şi Simone Tempestini, noul cuplu de sportivi români

Ana Bogdan este una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuitul mondial de tenis şi atrage privirile tuturor bărbaţilor. Aflată pe poziţia 92 în topul WTA, ea a ajuns în atenţie încă din 2009, când reuşea să fie a doua junioare din lume.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Prahoveanca a avut o relaţie de patru ani cu Norris Măgeanu, preşedintele Federaţiei de Automobilism Sportiv. Cei doi s-au despărţit în urmă cu două luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Se pare că viteza pe patru roţi este una dintre slăbiciunile Anei, întrucât noul ei iubit ar fi nimeni altul decât Simone Tempestini, cel mai bun pilot român de raliuri. Cei doi au fost văzuţi împreună, scrie Click.

Simone Tempestini a ajuns în România în anul 2009, împreună cu tatăl lui, Mario Tempestini, de asemenea, pilot. Acesta a concurat în Campionatul Naţional de Raliuri în acel an.

ADVERTISEMENT

Simone s-a îndrăgostit de România şi a rămas aici, luându-şi şi cetăţenia pe 13 decembrie 2016. De atunci, pilotul cu origini italiene reprezintă ţara noastră în competiţiile internaţionale.

Tempestini are trei titluri de campion naţional, obţinute în 2015, 2016 şi 2018, şi este considerat cel mai valoros pilot român de raliuri. Din 2013 concurează şi la nivel internaţional. În 2016, el a devenit campion mondial de juniori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În noiembrie 2018, Ana Bogdan a fost copilotul lui… Simone Tempestini într-o demonstraţie de drift şi pilotaj în cadrul Trofeului Bucureşti şi s-a arătat extrem de încântată de senzaţia de adrenalină… La vremea aceea, era logodnica preşedintelui federaţiei care guvernează sportul actualului iubit.

27 de ani are Ana Bogdan

26 de ani are Simone Tempestini

2 este locul ocupat în clasamentul mondial de junioare de Ana Bogdan în 2009

2016 este anul în care Simone a devenit campion mondial de juniori

Norris Măgeanu, fostul logodnic al Anei, a dezvăluit, la momentul despărţirii, care au fost motivele care au dus la ruptură: „Mersul împreună la turnee ne-a distrus relația. Am stat trei ani non-stop împreună. Acasă, la antrenamente. Non-stop. Am trăit împreună meciurile, emoțiile din meciuri, emoțiile de după meciuri. Am discutat și ca iubiți, dar și ca prieteni. E greu ca o relație de iubire să funcționeze când ești ‘de toate’. La început, eram mândru că reușiserăm să facem asta, dar iată că nici nouă nu prea ne-a ieșit. E o chestie sensibilă. E important ca sportivul să fie în timpul competiției cu persoane care nu sunt implicate emoțional și care sunt acolo pentru a face ceea ce e de făcut. Consider cu tărie că nu părinții trebuie să meargă cu sportivii la întreceri sportive. Nu părinții, nu iubiții, nu soții!“, a declarat el pentru GSP.

ADVERTISEMENT