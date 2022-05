Ana Bogdan, reacție emoționantă după „thriller-ul” cu Victoria Azarenka: „Simt că îmi lipsește foarte puțin. E momentul să plusez pe toate părțile”

Ana Bogdan și Viktoria Azarenka s. Meciul a durat trei ore, românca reușind să revină în mai multe rânduri și chiar să fie la un game de victorie. Sportiva din Sinaia nu a reușit să închidă însă partida când a servit pentru meci, la 7-6 și la 6-5.

Concluziile Anei Bogdan după eșecul cu Viktoria Azarenka, scor 7-6 (7), 6-7 (1), 2-6: „Nu știu cum reușesc eu să fac aceste meciuri lungi

„La US Open am jucat 3 ore 44, cel mai lung meci din istoria turneului feminin (n.a. cu Masarova, 7-6, 6-7, 6-7), acum iar trei ore. Mi-aș dori ca lucrurile să stea un pic diferit în viitor. Simt că trebuie să muncesc de două ori mai mult, atât mental, cât și fizic. Și să vin și mai bine pregătită”, a declarat Ana Bogdan, conform .

Înainte de Grand Slam- ul francez, Bogdan a acuzat probleme medicale la anumite tendoane ale piciorului drept. A 93-a jucătoare a lumii a făcut mai multe antrenamente statice, fără să se miște prea mult, și abia la turneul challenger de săptămâna trecută, WTA Paris, a putut să se pregătească mai bine, drept dovadă că .

Ana a vorbit și despre primul set, în care a revenit de la 2-5 și a salvat 3 mingi de set în tiebreak: „Simțeam că nu sunt liberă, că țin ceva în mine. Am încercat să respir cât mai bine și să mă relaxez, să dau drumul la brațe. De la 2-5 mi-am spus și că nu mai am nimic de pierdut – și că tocmai pentru asta m-am antrenat atât, ca să fiu aici. Apoi am început să țin mingea mai mult în teren, am căpătat încredere și am simțit că pot fi peste ea în unele momente. Mai ales când făceam ce trebuia să fac. Așa că m-am simțit tot mai liberă, tot mai bine”.

A întors și a câștigat setul, apoi a revenit de la 1-3 la 3-3 ș în startul celui de-al doilea set, înainte ca ploaia să întrerupă partida.

„Pauza asta nu m-a avantajat, pentru că venisem din urmă bine. Și am văzut-o că nu se mai simte așa de puternică și de încrezătoare; era un moment prielnic pentru mine. Apoi, toate game-urile care au urmat după pauză au fost foarte strânse. Când am servit pentru meci, cred că ea a făcut un game incredibil acolo”, a adăugat locul 93 WTA,

„Poate că a și simțit dintr-o dată că nu mai are nimic de pierdut, așa că a riscat mai mult; iar eu cred că am jucat puțin prea safe, nu mi-am asumat atât de multe riscuri cum și-a asumat ea. Deși acum, privind în urmă, puteam juca și eu cu același gând – chiar nu avem nimic-nimic de pierdut. Dar nici nu mi-a intrat serviciul. Și nu știu de ce, dar de când am venit aici n-am simțit prea bine serviciul. O să lucrez la lucrul ăsta. În plus, poate n-am luat cele mai bune decizii, pentru că în unele momente am simțit că alerg dublu față de ea – semn că n-am deschis la fel de bine terenul”.

Ana Bogdan știe ce are de făcut pentru a gestiona mai bine și pentru a câștiga meciurile strânse, precum cel cu Viktoria Azarenka (locul 15 WTA) din primul tur de la Roland Garros.

„Poate că am nevoie de alte câteva meciuri asemănătoare la nivelul ăsta. Astfel încât în momentele critice să am și mai mult curaj. Azi, poate puteam să intru mai bine pe serviciul ei secund, deși mingea sărea destul de sus. (…) Dar simt că îmi lipsește foarte puțin. Așa că sunt încrezătoare, încerc să clădesc din nou, să mă pregătesc și mai bine – mai ales pe partea mentală.

În ultima vreme am lucrat destul de mult pe partea asta: cu exerciții de respirație, de vizualizare sau de concentrare, pe care le fac zi de zi, cam de la finalul anului trecut și începutul anului ăsta. Și simt că mă ajută foarte mult, mă simt mai centrată, mult mai adunată în unele momente. O să continui pe drumul ăsta, o să mă antrenez la fel de bine, la fel de consistent, și o să merg înainte cu încredere. E momentul să plusez pe toate părțile, să fac și mai mulți pași înainte. Pentru că meciul de astăzi mi-a arătat destul de multe lucruri bune, mai ales că n-am jucat mult în ultima vreme”.

Pentru participarea în primul tur de la Grand Slam-ul francez, Ana Bogdan a primit un cec în valoare de 62 de mii de euro și zece puncte WTA. Românca este deja cu gândul la sezonul de iarbă.

„Întâi am plâns, m-am consumat. Și cred că e normal să plângi, din moment ce îți pasă și pui tot sufletul acolo în teren. Dar vine un duș rece și o iei de la capăt. Sper să meargă bine și să pot juca câteva turnee înainte de Wimbledon. Deși acolo nu se vor acorda puncte, Wimbledon e un turneu foarte special pentru mine, îmi e foarte drag să-l joc”, a conchis Bogdan.