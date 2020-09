Ana Bogdan s-a calificat în turul 2 la Roland Garros 2020: “Am avut emoții după accidentarea de la Praga”

Ana Bogdan s-a calificat în turul 2 la Roland Garros 2020, după ce a învins-o pe Timea Babos, din Ungaria, locul 107 WTA, scor 6-4, 6-2. A fost o partidă controlată de jucătoarea din România, poate doar cu excepția primei părți. Babos a avut 4-2 în primul set.

Ana Bogdan a jucat primul meci după accidentarea de la Praga, în luna august, când a suferit o ruptură musculară. A fost nevoită atunci să abandoneze în partida din sferturile de finală, contra Krystinei Pliskova, deși conducea 5-2 în primul set.

În dialog cu FANATIK.RO, la conferința de presă de după partida cu Babos, Ana Bogdan a recunoscut că a avut ceva emoții în partida din turul 1. Venea după o lungă pauză și, chiar dacă nu mai are dureri din cauza accidentării, mental mai există încă acea teamă.

“M-am simțit bine pe teren astăzi, chiar dacă am avut ceva emoții. Era primul meci după o pauză lungă și după o accidentare foarte gravă pe care am suferit-o la Praga. Singurul lucru mi-a fost de eventuale scurte pe care le punea ea și trebuia să pornesc repede spre minge. Dar fizic nu mai am nicio problemă, nicio durere după acea accidentare. Totuși, din punct de vedere mental mai există puțină teamă”, a explicat Ana Bogdan.

Ana Bogdan a oferit și detaliile tactice care i-au adus victoria în partida cu Timea Babos, de la Roland Garros. “Știam că nu dă la fel de solid cu dreapta. Am încercat să o deplasez și să preiau controlul punctului. Știam că primul serviciu este puternic. Era un pic dificil să fiu în ritm de la bun început, după acea pauză”.

La Paris este în continuare frig, iar ploile par să nu se mai oprească. Dar vremea nu a fost un factor care să o încurce pe Ana Bogdan. Jucătoarea din România este la Paris de aproape o săptămână și s-a obișnuit deja cu frigul.

“Am avut câteva zile dificile înainte de meci, au fost zile foarte frig, ploaie vânt, condiții grele. Deci eram obișnuită. Mingile se îngreunau foarte mult. Mingile și terenurile sunt grele, jocul se îngreunează. Trebuie să dai cu mai multă putere. Dacă încerci să dai mai plat, se duce scurt, parcă nu pleacă din rachetă. Terenurile nu sunt iuți și alunecă destul de rău”, a mai povestit Ana.

Ana Bogdan merge în turul 2, unde o va înfrunta pe învingătoarea dintre Liudmila Samsonova și Sofia Kenin, partidă care se desfășoară de la această oră la Paris. Un posibil meci cu o fostă campioană de Grand Slam, pe care Ana îl merită din plin. Mai ales că a făcut mari eforturi pentru a fi prezentă la Paris.

“Mi-am dorit mult să fiu aptă pentru acest meci. Am încercat să îmi recapăt încrederea. Am reușit să mă recuperez după acea accidentare urâtă cu multă credință în Dumnezeu. A fost o ruptură parțială de aproape 3 centimetri”, a mai povestit Ana Bogdan.

