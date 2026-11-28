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Ana Bogdan a lăsat în urmă cariera din tenis și se focusează pe alte lucruri. De curând a stat alături de numeroase femei pe care le-a numit extraordinare, la un eveniment din Dubai. A fost de-a dreptul strălucitoare în cadrul acestuia.

Ana Bogdan, apariție răvășitoare la o gală importantă

După o carieră de 15 ani Ana Bogdan (34 ani) s-a retras din tenis. A făcut acest lucru destul de discret, fosta jucătoare preferând să se concentreze pe alte proiecte. Și-a descoperit pasiunea pentru pilates și chiar a inaugurat o astfel de sală în orașul Cluj-Napoca. În plus, are multe alte idei pe care vrea să le pună în practică.

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Frumoasa vedetă nu mai joacă, dar de fiecare dacă când apare în public. Fosta tenismenă care a marcat zilele acestea un eveniment de amploare. A luat parte la o gală din Emiratele Unite Arabe, chiar de ziua sa de naștere. A avut o aniversare complet atipică.

S-a bucurat din plin de timpul de calitate pe care l-a petrecut alături de multe femei frumoase și de succes. Prezentă la Premiile Emirates Woman din Dubai a fost în lumina reflectoarelor atât cu mesajul puternic adresat unei prietene bune, cât și cu ipostaza răvășitoare în care s-a fotografiat. Pentru această ocazie a ales o rochie specială.

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Îmbrăcată cu o ținută de seară lungă, ciocolatie, Ana Bogdan a făcut furori. Croiala sofisticată și senzuală i-a pus în valoare formele apetisante și silueta trasă din inel. Rochia ideală pentru evenimente de gală sau de covor roșu i-a scos în evidență bustul, dar și picioarele. Creația este realizată de un designer român pe nume Andreea Constantin. „Mă simt cu adevărat recunoscătoare și onorată că mi-am petrecut ziua de naștere înconjurată de femei extraordinare, puternice și frumoase, care inspiră și împuternicesc alte persoane din întreaga lume”, a notat fosta jucătoare de tenis, pe pagina de Instagram.

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De cine este mândră, de fapt, Ana Bogdan

„Sunt deosebit de mândră de draga mea prietenă Malvina Cservenschiale cărei creații de bijuterii sunt o adevărată expresie a eleganței atemporale, a măiestriei și a forței feminine. Pasiunea, viziunea și talentul ei remarcabil sunt o inspirație și este o adevărată bucurie să fiu martor la frumoasa ei călătorie. O seară de neuitat în care am sărbătorit femeile, realizările lor și frumusețea inspirării reciproce. Nu mi-aș fi putut dori o modalitate mai semnificativă de a-mi sărbători ziua de naștere”, a completat Ana Bogdan, în mediul online.

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Fosta tenismenă a ținut neapărat să poartă doar creații de-ale românilor la această gală. Pe lângă rochia specială a optat pentru bijuterii de la buna sa prietenă. De asemenea, în picioare a ales o pereche de pantofi de la Amina Muaddi, un brand internațional fondat de creatoarea omonimă, Amina Muaddi, care are origini românești.

Designerul s-a născut în România din mamă româncă și tată iordanian. O parte din copilărie a trăit-o pe meleagurile românești. Și-a construit cariera și brandul pe scena modei internaționale, după ce s-a format și a produs în Italia. Brandul de pantofi cu toc a fost lansat de către Amina Muaddi în anul 2018.