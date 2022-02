Ana Dobrovie, taxată subtil de prezentatorul Survivor România: „Diplomația e arta consensului”

Discursurile susținute de Războinicii nominalizați în ediția din 7 februarie 2022 s-au lăsat cu tot felul de reacții.

Până și prezentatorul Daniel Pavel a ținut să o atenționeze pe Ana Dobrovie, considerată de colegii ei o piedică pentru unitatea echipei.

Tânăra a fost nominalizată de grup, în timp ce Ramona și Relu au fost propuși de Blaze și Alexandra, care și-au câștigat imunitatea proprie.

Ana Dobrovie, mustrată finuț de prezentatorul Survivor România

Mai toți concurenții din tabăra albastră au declarat că Ana este mult prea individualistă și că nu are filtru atunci când are ceva de spus. Anei i s-a mai atras o dată atenția în legătură cu comportamentul ei vulcanic.

Războinica nu vrea să lase de la ea și a spus că va continua în același fel, indiferent de evoluția ei sportivă pe trasee ori de nemulțumirile coechipierilor.

Blondina a spus în consiliul nominalizărilor că ea nu este deloc o fire diplomată. Nu va ține cont de sensibilitățile nimănui când va avea ceva de zis. De altfel, a avut o reacție destul de criticabilă în momentul în care Ramona Crăciunescu și-a povestit drama.

Ramona a istorisit că și-a pierdut fetița și iubitul într-un accident de mașină în urmă cu 4 ani, lucru care pe Ana a cam deranjat-o. I-a spus Alexandrei, în șoaptă, că o enervează poveștile lacrimogene.

„De la începutul competiției am fost amenințată că eu o să fiu nominalizată la pierderea totemului. Consider că sunt o concurentă foarte bună, indiferent că am adus puncte sau nu. Nu sunt o sportivă. Nu am făcut sport. Dansez și atât”, a declarat Ana Dobrovie în consiliul din 7 februarie.

Relu și Ramona, nominalizați și ei spre eliminare

Daniel Pavel a ținut s-o pună la punct, într-un mod fin, dar care a fost sesizat de toată lumea.

„Diplomația este nobila artă a consensului”, i-a retezat-o Anei, care inițial spusese că ea nu poate fi deloc diplomată.

Ana, Relu și au fost propuși spre eliminare. Unul dintre cei trei va fi primul concurent scos din joc prin votul telespectatorilor.

Războinicii au pierdut în fața Faimoșilor la jocul de ștafetă, unde Otilia Bilionera a învins-o pe Ramona Crăciunescu. Artista a reușit să aducă două puncte pentru echipa roșie, luându-le fața colegelor sale.