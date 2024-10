Ana Dumitrașcu, Cosmina din Scara B, dezvăluiri din culisele serialului de la PRO TV: „Răzvan Vasilescu își pierde răbdarea uneori”

Ana Dumitrașcu, interpreta Cosminei din Scara B, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a vorbit despre comedia din care face parte, dorințele pe plan personal și cum e să îi aibă ca parteneri de scene pe Anca Dinicu și maestrul Răzvan Vasilescu.

Ana Dumitrașcu, Cosmina din Scara B, dezvăluiri în exclusivitate

care, , face echipă cu niște tinere ce practică videochatul, ne-a zis și dacă s-ar vedea vreodată în situația de a-și câștiga existența din această meserie care nu mai e de ceva timp un tabu, însă, în continuare, e privită și cu prejudecăți.

Cum ai ajuns în producția Scara B și ce te-a convins să accepți rolul?

– Vreau să-ți zic că eu am dat prima probă chiar de ziua mea, pe 5 decembrie. M-am dus, simțind cumva în aerul din ziua aia, că eu mi-am dorit foarte mult să fac comedie, am făcut doar dramă până acum. Mi-a plăcut foarte mult, eu citisem doar episodul-pilot, nu citisem tot. Citisem câteva secvențe, mi s-a părut foarte bine scris. A fost cel mai frumos cadou de ziua mea.

Ce ai în comun cu Cosmina?

– Sunt multe lucruri care ne separă, dar clar am rolul ăsta de justițiară. Am dorința de a fi dreptate și corectitudine în lume.

Actrița militează pentru drepturile animalelor

Pentru ce ai milita?

– Păi îmi doresc ca drepturile animalelor să fie respectate, lucrurile să fie bine, oamenii să fie mai buni.

Cum e pe platourile de filmare cu fetele? Ați avut peripeții?

– Era o secvență în care eu trebuia să servesc un client, la telefon, în care făcea o glumă proastă, iar eu nu mă prindeam și era destul de amuzant. Nu ne-am putut abține de râs. A durat mult până am terminat dubla aia.

Ce spune Ana Dumitrașcu despre meseria de videochatistă: „Nu știi niciodată unde te duce viața”

Cum a fost să fii evaluată de Anca Dinicu, șefa agenției de turism din serial, care e, de fapt, un studio de videochat?

– Îmi doream mult să joc cu ea și o admir de mult timp. A fost o onoare. E o persoană atât de mișto, e o actriță care se pregătește foarte bine. Ăsta e un atuu mare al serialului, că are o distribuție extraordinară.

În viața normală, ai face videochat sau vreun alt compromis ca să ai din ce trăi?

– Nu știi niciodată unde te duce viața și cred că nu e de judecat absolut nimic.

Probabil serialul va sparge niște prejudecăți despre jobul ăsta…

– Și eu cred asta. Există multe controverse. Am norocul și sunt foarte recunoscătoare că părinții mei mă ajută, financiar vorbind, și atunci nu am fost în situația de a-mi pune problema asta. În perioadele în care n-am lucrat, am avut noroc să mă ajute. Nu știi prin ce trec oamenii și nu trebuie judecați.

Interpreta Cosminei din Scara B vrea mai multă comedie: „Are o profunzime pe care o dramă nu o are”

Îți dorești de acum înainte să faci mai mult comedie decât dramă? Ți s-a deschis apetitul ăsta?

– Da! Nu pot să zic că îmi place mai mult, dar îmi doresc ca scenariul să fie bun și începusem să îmi doresc să fac comedie. Am început, de fapt, cu un rol secundar în tot pe PRO TV. Mi-a plăcut la nebunie, era un rol foarte diferit de ăsta. Comedia mi se pare că are o profunzime pe care o dramă nu o are. Să te poți detașa să faci mișto de situații e un lucru mare.

Tu reușești să faci haz de necaz?

– Da, și mi se pare că umorul e una din cele mai bune calități ale unei persoane. Ce să faci? Toate vin, toate trec, viața e cu bune și rele.

Crezi că va avea succes serialul?

– Eu sper că da. Eu și iubitul meu, când ne-am uitat, am râs foarte tare. Ne gândeam că e un serial foarte fresh, foarte diferit de ce s-a mai dat până acum la televizor. Vreau să dureze, să fiu precum cei din Las Fierbinți, să fie mai multe sezoane.

Maestrul Răzvan Vasilescu nu e prea răbdător: „Cred că și eu o să mi-o pierd la 60 de ani”

Pe lângă Anca Dinicu, ai onoarea să joci cu marele Răzvan Vasilescu. Cum e domnul Vasilescu?

– Domnul Vasilescu este… (râde) Un actor… Foarte bun.

Dar de ce râzi?

– Râd pentru că domnul Vasilescu e la o vârstă la care pare că… Știi, meseria noastră de actori are multe greutăți. Trebuie să ai multă răbdare și cred că dânsului i s-a luat un pic.

Cu răbdarea?

– Da, dar sincer, dacă reușești să ajungi în industria asta până la 50 de ani, 60 de ani, poți să te comporți cum vrei. El este un domn, dar își pierde răbdarea uneori. Cred că și eu o să mi-o pierd la 60 de ani.

Îți dai seama…

– Sincer, acum… Când ești tânăr accepți orice, aștepți orice, pentru că iubești foarte mult meseria. Dacă reușești să stai atât de târziu la o vârstă înaintată, la filmări, înseamnă că iubești meseria asta, dar ți se ia să aștepți cinci ore până se întâmplă ceva.

Actrița nu s-a gândit la căsătorie, dar vrea o familie. Își dorește să adopte un copil

Zi-mi o dorință pe care o ai, ceva ce nu are legătură cu actoria

– Îmi doresc să fiu fericită cu omul de lângă mine, să îmi construiesc o familie. Mi-aș dori să fac teatru, adică fac teatru, dar mult mai puțin decât am făcut cinema.

Te-ai gândit și la căsătorie?

Ana Dumitrașcu (Scara B): – Nu știu neapărat dacă vreau căsătorie. Nu cred că un act te poate lega de o persoană. Îmi doresc fericire lângă omul potrivit. Nu știu, tu ce crezi, crezi că te leagă?

Măi, îi înțeleg pe cei care vor să facă asta, că, na, e o alegere. Nu am vreo părere pro sau contra. Revenind la tine, ziceai că vrei să îți construiești o familie

– Da, și asta cu copiii, sincer, mi-aș dori mai mult să adopt mai mult decât să fac, asta pentru că știu că sunt atâția copii abandonați în centre.

Ai o relație bună cu copii?

– Da, fac și niște cursuri de actorie.

Și cum sunt?

– Copiii… Pot să fie foarte nerăbdători. Uite, vezi, asta cu răbdarea, apare ori la vârste foarte mici, ori când ești înaintat. E normal, ei abia descoperă lumea!

Serialul Scara B este difuzat în fiecare zi de joi, de la ora 21:30, la PRO TV.