Ana, fiica lui Mircea Baniciu, implicată într-un accident. ”Aveam superviteză!”

Chiar dacă la prima vedere sunt ideale pentru cei care nu se numără printre fanii autoturismelor, trotinetele electrice se pot dovedi periculoase, mai ales dacă nu ai în permanență privirea înainte. A simțit-o pe propria piele Ana Baniciu, în timp ce se plimba prin Capitală împreună cu prietenii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În speranța că „isprava ei” va fi învățătură de minte pentru cei care nu sunt suficient de atenți când circulă cu aceste mijloace de transport, tânăra artistă a decis să povestească totul pe rețelele de socializare.

Deși a tras o sperietură zdravănă la gândul că s-ar fi putut alege cu piciorul rupt, blondina susține că nu va renunța niciodată la trotinetă. „Sunt power, nu a sărit genunchiul, nu mi-am rupt piciorul. Merg greu azi și probabil o să merg și în următoarele zile”, a dezvăluit fiica lui Mircea Baniciu, fostul solist al trupei Phoenix și una dintre cele mai reprezentative figuri ale folkului românesc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Clipe de groază pentru Ana Baniciu. A suferit un accident cu trotineta electrică

„Aceste trotinete sunt foarte periculoase dacă se întâmplă să prindă puțină apă. Treci printr-o baltă sau orice chestie de genul ăsta, ai căzut. Adică nu e discuție.

Aveam superviteză, am prins o baltă și am căzut. Este pentru prima dată în viața mea când am fost absolut convinsă că mi-am rupt piciorul.

ADVERTISEMENT

Sunt power, nu a sărit genunchiul, nu mi-am rupt piciorul. Merg greu azi și probabil o să merg și în următoarele zile”, le-a povestit Ana Baniciu tuturor celor care îi urmăresc îndeaproape contul de Instagram.

Cât de greu este să fii copilul lui Mircea Baniciu: „Are o carieră de 50 de ani pe care nu vreau să o batjocoresc”

Chiar dacă se află încă de la o vârstă fragedă în lumina reflectoarelor, tânăra de 27 de ani recunoaște că viața de artist nu este deloc ușoară, mai ales când știe că orice ar face rămâne sub umbra faimei tatălui său. Orice pas greșit i-ar putea știrbi acestuia imaginea, susține Ana, în ciuda faptului că a cunoscut succesul pe cont propriu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„M-a deranjat și cred că mă mai deranjează faptul că în perioada în care am avut tot felul de apariții în presă eram fata lui Mircea Baniciu și când ești fata lui Mircea Baniciu, este evident că ai un bagaj destul de important în spate.

E vorba de o carieră de 50 de ani a tatălui meu, pe care nu vreau să o batjocoresc în niciun fel. Atunci miza e mai mare. Dar evident că nimeni nu se gândește la asta. Eu aș fi preferat să se spună lucruri despre Ana și atât decât despre fiica lui Mircea Baniciu. Când apare și numele tatălui meu, nu mă joc, pentru că e muncă de foarte mulți ani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tata, în schimb, se amuză, i se pare foarte amuzant când mai apare ceva. Nu se supără. Dar nici nu am făcut niște lucruri atât de grave încât să-i dezamăgesc. Purtând numele de Baniciu, am o responsabilitate foarte mare. Spre exemplu, eu nu aș putea să pozez niciodată în Playboy.

Nu că mi-aș dori, dar zic așa ca idee. Dar dacă mi-aș dori să pozez într-o revistă de genul, deșucheată, nu aș putea pentru că ar fi un mare haos și ar fi numele tatălui meu în joc.

ADVERTISEMENT

Exagerez acum, dar asta se întâmplă în general. Nu pot să fac lucruri wow, trebuie să am mereu responsabilitatea asta pe umeri și să fiu conștientă că totuși îl pot face de râs”, a dezvăluit Ana Baniciu într-un interviu acordat recent pentru Libertatea.