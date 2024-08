Ana Balaci, mama lui Ilie Balaci, a murit la vârsta de 85 de ani, după ce ultimii 6 ani i-a trăit doar cu gândul la decesul fostului mare fotbalist, care a scris istorie la Universitatea Craiova.

Ana, mama lui Ilie Balaci, a murit! Femeia a suferit foarte mult după decesul fiului ei

. Femeia a cedat pentru câteva secunde la acel moment și a leșinat.

Tot Ana Balaci a fost cea care a văzut live momentul în care lui Ilie Balaci i s-a făcut rău în 21 octombrie 2018, moment în care fostul mare fotbalist a suferit un infarct care i-a fost fatal.

Lorena Balaci refuză să creadă că tatăl ei a murit!

Lorena Balaci, fiica lui Ilie Balaci, continuă să nu creadă că tatăl ei nu mai este printre noi, deși au trecut mai bine de 5 ani de la evenimentul nefericit.

„La mine a fost greu, m-am luptat cu o depresie câteva luni, adică a fost greu. Aproape șase luni m-am luptat cu mine. Am avut sentimentele unui om care suferă de depresie pentru că tot este subiectul acesta la modă, simțeam că nu mai am niciun scop în viață în ciuda faptului că am doi copii și că am job.

Aveam senzația că mi-a plecat o jumătate din mine. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că pe mine Dumnezeu m-a reparat, am reușit să accept că nu este moartea, că este doar o plecare și că lucrurile sunt cât se poate de normale și firești. Până la urmă moartea e ultima certitudine a vieții.

Și acum refuz să cred că a murit, sunt convinsă că este plecat, că sufletul lui este plecat și că la un moment dat nu știu dacă neapărat o să se întoarcă, ci o să ne întâlnim iar”, spunea .

Amintirile dureroase ale Lorenei Balaci!

Lorena Balaci a continuat: „Îți dai seama că nu pot să îl caracterizez pe tata așa. Dacă mi-ai spune să îl caracterizez într-un cuvânt aș spune fix tată. Pentru mine a însemnat fix definiția cuvântul tată, cred că așa ar trebui să fie orice tată.

Făceau tot felul de pariuri, la un moment dat se șicanau pe loviturile libere. Tata îi spunea ‘dacă o să ajungi să bați lovituri libere mai bine decât mine îmi rup toate carnetele, diplomele pe care am, tot ce s-a scris în presă despre mine și ies și spun oamenilor că tu ești cel mai bun’. Cu câteva zile înainte ca tata să moară, Atanas s-a filmat bătând niște lovituri libere și le-a trimis pe WhatsApp, de fapt astea erau și ultimele mesaje…”.