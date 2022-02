Interviu cu Ana Manea, prima fotbalistă din România care a recunoscut că e lesbiană: „Sunt foarte multe sportive cărora le e teamă. Mama m-a sunat să mă întrebe de ce-mi plac fetele!” Exclusiv

Jucătoarea este una dintre puținele sportive din România care a avut curajul să își facă publică orientarea sexuală și să recunoască că are o relație cu o coechipieră.

Ana ține cu Universitatea Craiova și e fan Cristi Manea, însă modelele sale rămân Cristiano Ronaldo și fotbalista lui San Diego, Alex Morgan.

Fotbalista a trăit o adevărată dramă, fiind extrem de rănită de fostul ei iubit, în timp ce părinții au abandonat-o când era mică și a fost crescută doar de bunici. Toate acestea și multe altele într-un interviu marca FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ana Manea, mesaj pentru toate sportivele care sunt lesbiene: „Să prindă curaj și să nu mai aibă frică să spună ce simt!”

Ana, ești singura fotbalistă din România care a recunoscut public că e lesbiană. De ce ai făcut asta?

– Am simțit nevoia să fac asta pentru că sunt foarte, foarte multe fete și în România și peste tot în lume, care sunt lesbiene. Am foste coechipiere, prietene și cunoștințe care sunt la fel ca mine și le e frică să recunoască din cauza lumii și a mentalității din România. Eu am făcut public asta pentru ca fetele să prindă curaj și să nu mai aibă frică să spună ce simt! Nu am făcut-o pentru mine.

ADVERTISEMENT

Cum ai devenit lesbiană?

– Am suferit foarte mult din cauza unei relații. Era primul meu băiat cu care am stat și m-a făcut să sufăr enorm. Am plâns mult după el. Având foarte multe prietene cărora le plac fetele, am zis să încerc și eu poate îmi place. După acea relație nu mai voiam să aud de niciun băiat! Am încercat și mi-a plăcut. Acum sunt mult mai fericită. Nu știu cum să explic sentimentul și nu regret absolut nimic. Mă simt mai sigură pe mine.

„Am plecat din România ca să îmi fac un viitor în lumea fotbalului!”

De ce ai plecat din România?

– Am considerat că e cel mai bine pentru cariera mea de fotbalistă și anul trecut m-am mutat în Italia. Joc în Sardinia la Cabrera Calcio, o echipă de Serie C, dar nivelul e mult peste cel din România. De la salarii până la condițiile de antrenament.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc să ajung la o echipă foarte bună, nu să rămân în România unde nu se face nimic! Am plecat ca să îmi fac un viitor în lumea fotbalului. Totul este la superlativ. Condițiile sunt mult mai bune ca în România, iar antrenamentele sunt la cu totul alt nivel. Nu sunt probleme cu banii sau cu salariile.

Ai fost chemată la echipa națională. Te mai gândești?

– Am fost convocată la 16 ani, dar nu am mers pentru că atunci nu aveam încredere în potențialul meu, îmi era frică și eram singură. Am preferat să nu merg. Nu am vorbit cu , dar mă gândesc să joc la națională.

ADVERTISEMENT

Ana Manea, apostrofată de bărbați la fiecare meci în România: „Aici nu mi s-a întâmplat”

Ce părere ai de meciul cu Italia?

– L-am văzut. Din păcate am pierdut cu 5-0, dar , infectate cu COVID. Nu pot să zic că am o jucătoare preferată de la națională. O admir pe Teodora Meluță, dar nu am o jucătoare preferată. Fotbalista mea preferată e Alex Morgan, care joacă pentru San Diego.

În Italia sunt preconcepții ca în România legate de fotbalul feminin?

– Nu, nu sunt deloc! Toți pe cei care i-am cunoscut și vin la meciuri, sunt foarte bucuroși că fotbalul feminin este văzut din ce în ce mai bine. Nu e ca în România, când vin în tribune doar să te înjure și să te trimită la cratiță că fotbalul nu e pentru femei! Aici nu mi s-a întâmplat niciodată, în România la fiecare meci.

ADVERTISEMENT

Ți se pare o idee bună ca toate cluburile din Liga 1 să fie obligate să aibă și echipă de fotbal feminin?

– Da, ar ajuta enorm ! Dar dacă o să se facă doar pe hârtie ca să ia licența, nu o să schimbe nimic! Dar părerea mea fotbalul feminin va fi luat foarte în serios la nivel internațional, pentru că a început să se dezvolte foarte mult și sunt din ce în ce mai multe jucătoare.

Ana Manea, despre relația cu iubita ei, Lucia: „Suntem colege de echipă și locuim împreună”

Cum ai cunoscut-o pe iubita ta, Lucia?

– Lucia a venit din Spania în Italia pentru a juca fotbal și suntem chiar coechipiere și locuiam în aceeași casă cu alte fete de la club. Ne-am cunoscut și acum suntem împreună.

Ce le transmiți fetelor care simt la fel ca tine?

– Le spun să nu le fie teamă de ceea ce simt! Să facă întotdeauna doar ceea ce simt pentru că altfel vor regreta pentru tot restul vieții.

„Visez să ajung cea mai mare fotbalistă din lume!”

Visezi să ajungi departe în fotbal?

– Am doar 20 de ani, însă visul meu este să ajung ! Muncesc enorm zi de zi, lucrez suplimentar și chiar cred că pot face asta. Nu avem voie să ne antrenăm cu băieți, dar mă antrenez în plus. Vreau să le arăt tuturor că nu doar băieții pot juca fotbal la un nivel înalt. Mai am aici contract până în vară. Dacă vreau pot continua, însă mi-ar plăcea să merg în Serie B sau Serie A. Nu vreau să rămân în același campionat. Liga a treia aici e cum e Liga 1 din România.

Te mai întorci în România?

– M-aș întoarce doar să îmi mai văd prietenii și cunoștințele, dar mai ales pe bunicul meu. M-aș întoarce doar ca să îl văd. Bunica mea, care m-a crescut, din păcate a murit. Părinții m-au abandonat când erau mică și am fost crescută de bunici. Ei au fost practic părinții.

Drama Anei Manea: „Părinții m-au abandonat. M-au crescut bunicii”

Cu părinții nu ții legătura?

– Absolut deloc. Mama m-a sunat o singură dată, acum câteva zile să mă judece de ce îmi plac fetele! I-am închis telefonul! Unchii mei i-au transmis mamei și au văzut pe internet pozele că am spus că sunt lesbiană. M-a sunat apoi să mă întrebe de ce am făcut asta.

Are fotbalul românesc feminin viitor?

– Eu sper și cred că fotbalul feminin din România va ajunge în maxim 10 ani să aibă performanțe mai mari decât fotbalul masculin. Cu muncă și determinare se poate orice. Dar depinde de mai multe lucruri.

Ana ține cu Universitatea Craiova și e mare fan Cristiano Ronaldo

Cu ce echipă ții din România? Dar din străinătate?

– Eu sunt născută în județul Gorj, în Rovinari și țin cu Universitatea Craiova! Sunt fană înfocată Juventus Torino. Nu îmi pare rău că a plecat Cristiano Ronaldo pentru că nu cred că i se potrivea deloc fotbalul italian. A luat o decizie bună. Mi-ar plăcea să joc pentru Craiova.

Din Liga 1 ce fotbalist îți place?

– Din România nu am niciun jucător preferat. Mă uit la meciuri. Îmi place foarte mult Cristi Manea de la CFR Cluj. Fotbalul românesc a decăzut destul de mult din păcate.