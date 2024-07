Ana Maria Bărbosu a împlinit 18 ani la Paris și vrea să strălucească pe cea mai înaltă scenă. Despre încurajările Nadiei: ”M-a uimit”. Exclusiv

Ana Maria Bărbosu a împlinit 18 ani cu o zi înainte de ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris. Gimnasta din echipa României are puternica susținere a Nadiei Comăneci.

Ana Maria Bărbosu vrea să scrie istorie la Jocurile Olimpice de la Paris: ”Simt că tot ce se întâmplă e extraordinar”

Ana Maria Bărbosu s-a născut pe 26 iulie 2006, la Focșani. Sportiva își serbează majoratul la Paris, Va fi prima ei participare în competiția supremă, la care ”tricolorele” au fost nelipsite de pe podiumu în perioada Montreal 1976 – Londra 2012.

”Sunt destul de emoționată, dar într-un mod pozitiv. Simt că tot ce se întâmplă e extraordinar și că o să mă ajute să am o energie foarte pozitivă în concurs.

Pentru că ne-am calificat, din nou, după 12 ani la Jocurile Olimpice, cu echipa, ne dorim să facem, din nou, finală pe echipe și, desigur, îmi doresc să am și două finale, cel puțin, individuale.

Încă nu știu exact cum o să fie, dar îmi propun să o abordez cu gânduri pozitive, să mă bucur de experiență și să pot să mă duc să îmi fac liniștită exercițiile, ca la antrenament”, a declarat Ana Maria Bărbosu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mersin 2020, primul moment de glorie: ”A fost greu să îl gestionez”

Ana Maria Bărbosu s-a remarcat în 2020, când la vârsta de doar 14 ani, a cucerit toate medaliile de aur, 6 la număr, la Campionatele Eurpene de juniori, de la Mersin (Turcia).

”A fost un moment foarte încărcat. A fost un rezultat foarte mare. Și pentru mine a fost destul de greu să îl gestionez. Dar pe măsură ce timpul a trecut, am învățat să iau ce a fost bun și ce a fost rău din următorul an și să ajung unde am ajuns astăzi”, a adăugat gimnasta.

Despre laudele primite de la Nadia Comăneci: ”Mi-a dat încredere că sunt pe drumul cel bun”

Cu performanța din urmă cu patru ani, Ana Maria Bărbosu a impresionat-o inclusiv pe Nadia Comăneci. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, ”are un potențial uriaș pentru o carieră de excepție în gimnastică”.

„Am fost extrem de uimită și mândră că o campioană ca Nadia Comăneci m-a complimentat și mi-a dat încredere că ceea ce fac este bine și că sunt pe drumul cel bun”, a conchis gimnasta în vârstă de 18 ani.

La Jocurile Olimpice de la Paris, echipa feminină de gimnastică a României este formată din cinci sportive: Ana Maria Bărbosu, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarță, Andreea Preda și Sabrina Voinea. Ele sunt însoțite de antrenorii Camelia Voinea, Patrick Kiens, Florin Cotuțiu, Corina Moroșan și Daymon Jones.

M-am bucurat foarte mult de rezultatele obținute de Ana Maria la Europene. Am și spus imediat după competiție că această tânără are un potențial uriaș pentru o carieră de excepție în gimnastică. Este clar că are și talent și determinare, iar faptul că a reușit performanța de a obține aurul la toate aparatele, arată că este cu adevărat pasionată de acest sport și este dispusă să muncească foarte mult. Este nevoie însă și de susținere, nu doar din partea antrenorilor sau a familiei, ci și din partea autorităților. Avem nevoie de o masă mai mare de selecție, dar și de condiții optime de pregătire pentru tinerii gimnaști cu potențial, cum este și cazul Anei Maria Bărbosu” – Nadia Comăneci

71 medalii olimpice ( 25 aur, 20 argint și 26 bronz) are gimnastica artistică românească, cea mai titrată disciplină a noastră la Jocurile Olimpice