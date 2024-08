Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz într-o ceremonie specială! Ce a declarat gimnasta. ”Noi, ca sportive, nu am greșit cu absolut nimic”. Reacția lui Mihai Covaliu. Video

. Finala la proba de sol din cadrul competiției de gimnastică a avut loc acum mai bine de două săptămâni, însă sportiva din România a fost victima unei nedreptăți, necesitând o decizie favorabilă din partea Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru a-și recăpăta locul meritat pe podium.

Update: Mihai Covaliu: „Ar trebui să existe un sistem mult mai clar, mai transparent, complet și complex de arbitraj”

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), a vorbit la evenimentul în care Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz despre întreaga situație tensionată din ultimele zile. Acesta este de părere că s-a făcut dreptate și este extrem de mulțumit de locul pe care România l-a obținut la Paris.

„Avem o medalie. Așa văd situația, la fel ca toată lumea. Este exact ceea ce trebuia să fie. Acest lucru a durat puțin mai mult, dar la ora actuală totul este foarte clar: România are 9 medalii în total după această ediție a JO, inclusiv aceasta a Anei Maria Bărbosu. Nu este cea a sportivei din Statele Unite (n.r. Jordan Chiles). Este o medalie diferită.

Locul pe care noi am reușit să încheiem această ediție a JO, 23, ne dă încredere că putem și mai bine. Putem intra în primele 20 de țări ale lumii și ne gândim deja ce putem face pentru Jocurile Olimpice din 2028.

Din ceea ce înțeleg eu, sunt șanse mici ca acest caz să se redeschidă. Acum depinde de procedurile juridice. Depinde ce fac avocații. Sunt mici șansele de a întoarce o decizie TAS. În dosar a fost inclusă și această solicitare (n.r. în legătură cu situația Sabrinei Voinea). A fost respinsă. Să vedem dacă se poate ca acest caz să fie redeschis. Vom vedea care vor fi argumentele. Nu avem până în momentul de față toate detaliile. Trebuie să avem totul în scris, iar apoi putem vorbi.

Ar trebui să existe un sistem mult mai clar, mai transparent, complet și complex de arbitraj, pentru că exercițiile în gimnastică sunt foarte complexe și de aceea avem nevoie de toată tehnologia care este la îndemână. Din ceea ce știu, președintele Federației Internaționale dispune de această tehnologie. A fost propusă pentru această ediție de Jocuri Olimpice. Nu știu de ce nu a fost aprobată. Poate că mai are nevoie de testări. După acest episod, sunt absolut convins că vom avea parte de un alt fel de arbitraj în gimnastică”, a încheiat Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Update: Pompilia Bărbosu, extrem de mândră de performanța fiicei sale: „A vrut să dăruiască acest exercițiu întregii lumi”

Pompilia Bărbosu, mama gimnastei, a fost de asemenea extrem de fericită la evenimentul de la Casa Olimpică din București. Aceasta și-a lăudat fiica pentru tot ce a realizat pentru România și a ținut să le mulțumească antrenorilor care au fost mereu alături de ea, chiar și în momentele mai puțin fericite.

„Ne bucurăm de ceea ce a reușit să realizeze. Solul ei a fost excelent. Așa cum a spus, a vrut să dăruiască acest exercițiu întregii lumi. Nu am putut să plângem, dar nici să ne bucurăm pe deplin.

Am vrut doar ca fata noastră să fie bine, pentru că nu am putut să fim alături de ea. Lângă ea au fost colegele, domnii antrenori, federația. Acum, în sfârșit, putem să fim bucuroși. Am fost foarte mândră de fiica mea. Acel drapel a fost luat de acasă”, a precizat Pompilia Bărbosu.

Update: Ana Maria Bărbosu, mesaj clar după ce a primit medalia de bronz: „Ne întristează să vedem probleme la un nivel atât de ridicat. Noi, ca sportive, nu am greșit cu absolut nimic”

Imediat după grandiosul eveniment în care a primit mult meritată medalia de bronz, Ana Maria Bărbosu a stat de vorbă cu reporterii prezenți la fața locului. Gimnasta a declarat că este extrem de bucuroasă, dar a vorbit și despre clipele neplăcute pe care le-a îndurat. Ea este de părere că, la astfel de competiții, erorile de arbitraj nu ar trebui să aibă loc.

„Mi-am dorit să îmi fac exercițiul cât de bine pot și am reușit acest lucru, iar în urma exercițiului meu curat din finala de la sol a venit și medalia. Familia, antrenorii și federația m-au ținut tot timpul într-o lumină pozitivă și mereu mi-au transmis gânduri bune, și astfel am reușit să trec cu bine.

(n.r. Ce le transmiteți sportivilor tineri?) Să aibă încredere. Dacă își doresc ceva și visează la lucruri mărețe, o să ajungă acolo dacă își asumă munca.

(n.r. Ce părere ai despre decizia TAS) Eu mă bucur pentru această medalie. Sper să existe o concluzie și pentru fete. Le transmit toate gândurile pozitive, chiar dacă astăzi a fost ziua în care eu am primit medalia de bronz. Sunt foarte bucuroasă și recunoscătoare pentru tot ceea ce mi se întâmplă.

(n.r. O să continui gimnastica?) O să iau o pauză. E cel mai sănătos lucru pe care pot să îl fac acum. După ce voi avea mintea limpede, o să pot lua o decizie corectă. Am felicitat-o și pe Sabrina imediat după finală. A făcut un exercițiu foarte frumos și m-am bucurat pentru evoluția ei.

(n.r. Ar fi bine să nu mai existe astfel de erori?) Cu siguranță, este un lucru care ne întristează să vedem probleme la un nivel atât de ridicat. Noi, ca sportive, nu am greșit cu absolut nimic. Ne-am dus și ne-am prezentat exercițiile în fața lumii și ne-am fi așteptat ca și arbitrii să își facă treaba la fel de bine”, a declarat sportiva.

Update: Ana Maria Bărbosu: „Acest rezultat a venit în urma multor ani de muncă în sala de gimnastică. Mă bucur că sunt în posesia acestei medalii”

Ana Maria Bărbosu a fost extrem de emoționată la ceremonia de premiere de la Casa Olimpică din București. Gimnasta a ținut să transmită mulțumiri antrenorilor cu care a lucrat în timpul carierei, dar și celor care au luptat pentru un deznodământ favorabil la TAS.

„Mă bucur să fiu aici, la această ceremonie de decernare a medaliei. E un moment emoționant pentru mine. Nu am realizat cât de grea este această medalie, deși i-am auzit pe sportivii noștri medaliați spunând cât de grea e, totuși. Le mulțumesc tuturor celor care au adăugat un pic de bronz la această medalie.

Acest rezultat a venit în urma multor ani de muncă în sala de gimnastică și le mulțumesc antrenorilor, fără de care nu aș fi reușit. De la primii antrenori până la cei care m-au adus la olimpiadă anul acesta.

Rezolvarea acestui caz a fost posibilă datorită federației și casei de avocatură, care nu au renunțat la noi, sportivelor, și au luptat pentru toate și au dorit să existe mai multe medalii de bronz. Eu le mulțumesc că au luptat și mă bucur că sunt în posesia acestei medalii și sper că voi putea aduce cât mai multe în viitor”, au fost cuvintele Anei Bărbosu de la Ceremonia de Premiere.

Ana Maria Bărbosu a primit medalia de bronz într-o ceremonie specială! Cine i-a înmânat-o

Medalia a fost oferită Anei Maria Bărbosu de către Octavian Morariu, membru al Comitetului Internaţional Olimpic pentru România, împreună cu Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR). Evenimentul oficial de decernare are loc la Casa Olimpică din București,.

La acest eveniment au fost prezenți Octavian Morariu, Mihai Covaliu, dar și premierul României, Marcel Ciolacu, care a avut o reacție vehementă la momentul când Ana Maria Bărbosu a fost în mod eronat detronată de pe podiumul olimpic.

După zile tensionate și complicate, Ana Maria Bărbosu va putea celebra, în sfârșit, performanța remarcabilă obținută la Paris, în proba de individual compus. În finala mare, ea a fost depășită inițial de americanca Jordan Chiles, după ce aceasta a depus o contestație. Cu toate acestea, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a identificat nereguli în cererea de reevaluare înaintată de echipa Statelor Unite, restabilind astfel clasamentul inițial.

Clasamentul inițial din finală a rămas valid, iar Ana Maria Bărbosu va primi, vineri, 16 august, mult așteptata medalie de bronz, în cadrul unui eveniment special ce va marca acest moment important.

COSR a intrat deja în posesia medaliei, însă aceasta nu este aceeași care fusese înmânată anterior sportivei americane. Jordan Chiles a fost profund afectată de acest deznodământ, însă și gimnasta din România a trecut prin momente dificile, așteptând soluționarea favorabilă a cazului.

Prima reacție a Anei Bărbosu după decizia TAS

“Am primit această veste înconjurată de părinți. Eram în sufragerie și am văzut că după ora 19 urma să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de club și m-a întrebat dacă am văzut. Nu știam despre ce vorbește. M-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat”, a declarat Ana Maria Bărbosu, imediat după decizia TAS.

“E devreme spus că m-am liniștit. Ultimele zile nu au fost deloc ușoare. Am stat ca pe ace. Următorul pas este să am o vacanță în care să pot să mă relaxez. Modul în care s-a desfășurat această încununare cu medalia va face momentul mult mai memorabil”, a adăugat gimnasta, cu o notă de ușurare.

România, rezultate excepționale la Paris

Sportivii români au obținut performanțe remarcabile la Jocurile Olimpice de la Paris, reușind să cucerească nu mai puțin de nouă medalii: trei de aur, patru de argint și două de bronz. Acesta este cel mai bun rezultat al României din ultimii 16 ani, iar viitorul se anunță promițător. Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc în 2028, la Los Angeles.

Ana Maria Bărbosu primește medalia de bronz