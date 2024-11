Ana-Maria Barnoschi dezvăluie ce s-a întâmplat, cu adevărat, în luna de miere: “Am discutat acest aspect”. Exclusiv

Ana-Maria Barnoschi prezintă, alături de Bursucu, emisiunea “Roata Norocului” de la Kanal D. Ajunși la al 15-lea sezon, frumoasa prezentatoare dezvăluie prima destinație din emisiunea ce va începe duminica asta, de la ora 21.00.

Ana-Maria Barnoschi dezvăluie planurile pentru primul Crăciun în calitate de soție

Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Ana-Maria Barnoschi ne spune ce a făcut în luna de miere petrecută în Seychelles. Aflăm ce compromis au făcut vedeta și soțul ei în ceea ce privește Crăciunul și Revelionul și cum se menține echilibrul în familia lor. Ana-Maria Barnoschi vorbește despre relația pe care o are cu Bursucu, colegul ei de platou și dezvăluie unde ar fi trebuit, de fapt, să își petreacă luna de miere.

“Exact cum am visat încă din copilărie”

În luna august, Ana-Maria Barnoschi s-a căsătorit, de data aceasta religios, cu Vlad, bărbatul care o face fericită de atâția ani. Dacă la cununia civilă totul s-a desfășurat în țară, ceremonia religioasă a avut loc în Palma de Mallorca.

“Încă mă gândesc cu emoție la eveniment, a fost exact cum mi l-am imaginat și cum l-am visat încă din copilărie. Tot evenimentul a fost emoționant, atât pentru noi, cât și pentru invitații noștri. Decorul, muzica, totul a fost de poveste, având în vedere că am pregătit totul în doar 6 luni.

Am avut patru rochii, doua de la Clara Rotescu și două de la Ricca Sposa. Pentru toate detaliile organizatorice, locații, flori, am colaborat cu un organizator de nunți local, . Atlfel nu aș fi știut unde să găsesc toți furnizorii.

Nu am avut foarte mulți invitați, au fost cam 50 de oameni, oamenii dragi nouă, familia și prieteni apropiați” ne spune Ana-Maria Barnoschi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ana-Maria Barnoschi dă detalii exclusive despre luna de miere

Ana-Maria Barnoschi dezvăluie care a fost motivul pentru care a vrut să-și petreacă luna de miere în Seychelles, chiar dacă Japonia ar fi fost prima lor opțiune. Frumoasa prezentatoare a respectat tradiția și a stat o lună plecată alături de Vlad, soțul ei.

”Mie îmi place foarte mult această insulă. Este una dintre destinațiile mele de suflet, iubesc insula pentru că ai ce să vezi, ce să vizitezi. Ai și apă, și munte, sunt multe locuri superbe și mâncarea este excelentă.

În luna de miere a fost SUPERB, cu majuscule! Este foarte frumos în Seychelles, mai ales că au unele dintre cele mai frumoase plaje din lume. Sunt într-adevăr spectaculoase, mai ales cu acele forme de granit.

Am făcut snorkelling și am văzut o lume subacvatică de vis, cu pești de toate culorile, a fost ceva extraordinar. Am avut aproape o lună de miere, pentru că am stat trei săptămână, și m-am întors de acolo cu un cufăr plin cu amintiri și momente frumoase” dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, Ana-Maria Barnoschi.

“Am discutat acest aspect”

Ana-Maria Barnoschi ne spune, în exclusivitate, unde își va petrece, alături de soț și familie, Crăciunul. Având în vedere că vorbim despre primul Crăciun ca soție, Ana-Maria Barnoschi îl consideră unul special. Pentru că în familia lor echilibrul primează, frumoasa prezentatoare va alege, apoi, unde vor merge de Revelion.

“Am discutat acest aspect și Crăciunul îl vom petrece în Bucovina. Am început să ne interesăm de câteva locuri, pentru că soțului meu îi plac foarte mult tradițiile. Eu nu am fost niciodată în Bucovina, așa că sunt curioasă să cunosc obiceiurile de Crăciun din această regiune.

Am înțeles că va fi cu pomana porcului, colinde, bucate tradiționale. Eu nu sunt mare fan preparate tradiționale, dar mă descurc cu șoriciul, măcar de poftă.

Încă nu am plănuit nimic pentru Revelion, dar îmi doresc să fie undeva unde este cald. Dacă de Crăciun mergem unde își dorește el, de Revelion mi-aș dori să petrecem unde doresc eu. De asta există echilibru la noi în familie, pentru că ținem cont unul de celălalt” spune Ana-Maria Barnoschi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ana-Maria Barnoschi și Bursucu prezintă al 15-lea sezon din “Roata norocului”.

Duminica această, de la ora 21.00, va începe al 15-lea sezon al emisiunii “Roata norocului”. Ana-Maria Barnoschi ne spune, în premieră, care este prima țară pe care au vizitat-o și dezvăluie numele celor doi invitați speciali pe care îi vor avea alături de ei.

“Duminică, de la ora 21.00, vă invit să călătorim în Republica Moldova. de concurenți și de cei doi invitați speciali pe care îi avem, Mihai Mitoseru și Daniela Crudu! Îmi doresc ca telespectatorii să descopere la fel de multe lucruri interesante pe câte descopăr și eu și mai ales să se distreze.

Veți avea parte de distracție pe cinste, s-a râs foarte mult la filmări. Este un deliciu de emisie și vă vor durea obrajii de la atâta ras” ne spune, în exclusivitate, Ana-Maria Barnoschi.

“Cred că asta se vede”

Prieteni de atâția ani, Ana-Maria Barnoschi și Bursucu au trecut prin multe împreună. Frumoasa brunetă ne spune cum a început relația lor și ce ritual au înainte de filmări.

“Avem o relație de prietenie și cred că asta se vede și în cadrul emisiunii. Râdem mult și în culise și în emisiune. Ne dorim la fel de mult să le oferim telespectatorilor o porție zdravănă de bună dispoziție în serile de duminică.

Relația a evoluat firesc de-a lungul acestor ani. Suntem, nu numai noi, ci toți cei care lucrăm la “Roata norocului”, o echipă unită. Cred că acesta este unul dintre motivele pentru care “Roata norocului” a rămas una dintre emisiile preferate ale românilor” ne spune Ana-Maria Barnoschi.