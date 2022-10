Ana-Maria Barnoschi, din intimitate, logodnă și secretele din relația cu iubitul ei: ”L-am instruit bine”

Vedeta Kanal D, Ana-Maria Barnoschi, a povestit, cu umorul care o caracterizează, despre relația pe care o are cu iubitul ei, bărbatul care a făcut-o să accepte să devină femeie măritată. Mai mult, a dezvăluit frumoasa coprezentatoare de la Roata Norocului, ea și-a anunțat retragerea din lumea dansului, dar și planurile de viitor pe care și le-a făcut.

Ana-Maria Barnoschi, dezvăluiri exclusive despre iubitul ei

Ana-Maria Barnoschi a renunțat la dans, revine la TV și este mai fericită ca niciodată. Logodită după o vacanță de vis, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre iubitul ei, cum își vede viitorul și ce își dorește de la viață.

ADVERTISEMENT

Cu zâmbetul ei molipsitor, în momentul în care a cerut-o de soție, dar i-a și lăudat calitățile. Mai mult, vedeta TV a dezvăluit că, momentan, sunt multe lucruri legate de nuntă pe care nu le-a pus la punct.

Până să se ocupe de nuntă, spune simpatica vedetă Kanal D, are însă de gând să se bucure la maximum de Sărbătorile de Iarnă, în liniște, alături de oamenii pe care îi iubește.

ADVERTISEMENT

Ana-Maria Barnoschi, despre momentul logodnei: ”Să nu dăm așa mult din casă”

Abia te-ai întors dintr-o vacanță de vis. Așa este?

– Așa este! Am făcut și poze multe, da, l-am instruit bine pe iubitul meu, se pare, până la urmă (râde – n. red.). A fost frumoasă vacanță, am avut parte și de vreme bună, am fost cerută și de soție în acea vacanță….

Te așteptai? Sau chiar a reușit să te surprindă?

– Nu mă așteptăm. Chiar deloc. A fost uimire totală.

A cumpărat inelul care trebuie? L-a nimerit?

– Inelul l-a nimerit, mărimea mai puțin. Dar l-am refăcut deja, acum e ok.

Cum a fost momentul? Cum te-a surprins? S-a lăsat cu lacrimi?

– A fost unic, pot să spun, a fost un moment intim și frumos. Cu multă emoție. Dacă am plâns? Hai să nu dăm așa mult din casă… (râde – n.red.). Am fost amândoi foarte emoționați. Asta e important.

ADVERTISEMENT

Vedeta Kanal D, despre relația cu logodnicul ei: ”Eu am treaba mea, el are treaba lui”

El cu ce se ocupă?

– Are câteva business-uri pe litoral.

Te implici și tu în afacerile lui?

– Nu, deocamdată nu. Eu am treaba mea, el are treaba lui, vom vedea pe viitor ce se va întâmplă, dar deocamdată nu.

Dar el se implică în treburile tale? Sau măcar îți da sfaturi?

– Eu îi cer tot timpul sfaturi, dar îmi zice `mă întrebi pe mine, de parcă tu nu știi`. Dar, când e câte o situație în care simt nevoia să îi cer părerea…. Da, îmi spune părerea.

ADVERTISEMENT

Este gelos?

– Nu, deloc! Doamne ajută!

Dar tu ești geloasă?

– Aaa…. Mai, nu pot să spun că sunt geloasă pentru că nu am motive să fiu. Dar în cazul în care ar există niște semne de întrebare, atunci da, l-aș trage de mânecă să-l întreb “ce se întâmplă?”. Dar, nu, în mare parte nu pot să spun că sunt geloasă. Nici eu nu-I dau lui motive, nici el nu-mi dă mie.

ADVERTISEMENT

Ați fixat dată nunții, ați găsit locația?

– Încă n-am fixat nimic, am fost un haos total în ultima perioada și n-am avut timp de nimic. Ne-am întâlnit, în schimb, cu viitorii noștri nași și am vorbit, ne-au dat câteva sfaturi despre cum trebuie să facem, de unde să începem cu organizarea, dar n-am făcut încă pasul spre a începe organizarea.

Ana-Maria renunță la dans

Ce proiecte ai acum în derulare, pentru toamna asta?

– Momentan mă ocup de partea de online foarte mult. Am încercat să mă axez cât mai tare pe partea asta de social media, aștept să înceapă următorul sezon “Roată norocului”. Momentan cam atât.

Bursucu’ cum e? Se mai întâmplă să va mai “ciondăniți”, să vă mai contraziceți?

– Nu, nu avem de ce. Ne înțelegem foarte bine, iar pe platourile de filmare ne înțelegem din priviri.

E și multă distracție la voi la emisiune…

– E și multă distracție, da. Dar avem și cred că aproape șapte ani împreună… E clar că ne simțim unul pe celălalt, știm când trebuie să intervină unul sau celălalt.

Dar la concerte, cu Fly Project, nu mai mergi?

– Am mai avut în vară la câteva concerte la care am fost. Dar ușor, ușor am început să mă axez mai mult pe partea de televiziune și social media. Partea de dans, concerte, ușor-ușor o las.

Barnoschi, chinuită de dureri de spate

Din cauza problemelor cu spatele? Sau pentru că ai obosit, pentru că vrei altceva? Sau din alte motive?

– Și din cauza problemelor cu spatele, clar, pentru că nu-mi face bine, dar mi se pare că a venit timpul să mă axez ușor-ușor pe partea asta.

Vedeta TV se înțelege perfect cu viitoarea soacră

Ce planuri aveți pentru Sărbători?

– Crăciunul în familie, cu siguranță, iar de Revelion, aș vrea să mergem undeva afară, la căldură. N-am stability încă nimic, dar aș vrea să împușc doi iepuri dintr-o lovitură și să fie și Revelion, și vacanță.

Cum se înțelege iubitul tău cu mama ta?

– Foarte bine. Se înțeleg foarte bine. Și cu mamaia se înțelege bine.

Dar tu cu soacra?

– Foarte bine. Ne înțelegem de minune. Astă vară a fost și mama pe litoral și am ieșit toate trei la restaurant, ne-am plimbat, ne înțelegem foarte bine.