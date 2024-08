Ana-Maria Barnoschi, moment greu la nunta din Palma de Mallorca: “Mi-aș fi dorit să fie tata cel care mă conduce la altar”

Ana-Maria Barnoschi și soțul ei, Vlad, au organizat o nuntă ca în basme. Cei doi îndrăgostiți au ales ca cel mai important eveniment din viața lor să se desfășoare departe de România și de ochii curioșilor. S-au căsătorit în aer liber, într-o locație cu peisaje spectaculoase, care-ți taie respirația, în Palma de Mallorca.

Ana-Maria Barnoschi, nuntă cu 50 de invitați, în Palma de Mallorca

A fost un eveniment cu momente frumoase, memorabile, atât pentru invitați, cât și pentru miri. Însă, pentru Ana-Maria Barnoschi a existat și un moment greu prin care a fost nevoită să treacă: momentul altarului. Cel care trebuia să o conducă, la braț, era tatăl ei care, din păcate, s-a stins din viață, în 2020. Tatăl vedetei a pierdut lupa cu boala, lăsând multă durere în urma lui. Fiica, Ana-Maria, nu și-a revenit nici acum, după atâția ani de la tragedie, și declara, într-un interviu, că nici nu-și va reveni vreodată complet. Îi este greu să accepte ideea că părintele ei nu mai este.

Nu i-a fost ușor vedetei de la “Roata Norocului”, însă și-a găsit puterea să depășească momentul. Bărbatul la brațul căruia a pășit a fost unchiul ei.

Ana-Maria Barnoschi i-a simțit lipsa tatălui, la nuntă: “Cred că de acolo de Sus, de unde este, a fost alături de mine. Cel care m-a condus la altar a fost unchiul meu”

“Nu a fost un moment ușor, mi-aș fi dorit să fie tata cel care mă conduce la altar. Am simțit că este alături de mine, mai ales că toată ziua a decurs așa cum am gândit-o și am dorit-o. Cred că de acolo de Sus, de unde este, a fost alături de mine și m-a susținut și s-a bucurat alături de mine. Cel care m-a condus la Altar a fost unchiul meu”, a declarat Ana-Maria Barnoschi pentru FANATIK.

Momentul dureros a trecut mai repede decât se aștepta Ana-Maria. Și asta, datorită, să-i spunem așa, unei mici peripeții. În momentul în care pășea spre Altar, , una din invitate, care îi ținea voalul și trena, a răsturnat un ghiveci cu flori, din neatenție.

Spre norocul miresei, acesta nu a căzut chiar pe rochia ei, ci lângă. Invitata s-a descurcat imediat să ridice ghiveciul să-l pună la loc, fără să-i murdărească miresei trena și voalul sau, mai rău, să se împiedice de el și sa cadă.

Ana-Maria Barnoschi, peripeții la nuntă. O invitată a răsturnat un ghiveci cu flori

“Un moment amuzant a fost când unchiul meu m-a adus până aproape de altar și m-a lăsat să merg eu singură spre Vlad. În timp ce fetele îmi aranjau trena și voalul, una a dărâmat din greșală un ghiveci cu flori. Bine că nu s-a spart și au reușit să îl pună repede la loc. Evenimentul a fost unul relaxat, ne-am simțit bine, am râs, am dansat, ne-am bucurat alături de invitații noștri”, ne-a mai spus vedeta Kanal D.

, una mai spectaculoasă decât alta. Toate rochiile au fost gândite special pentru ea, pentru a arăta fabulos în cea mai importantă zi din viața ei.

Șase luni le-a trebuit să creeze acest eveniment și au avut noroc să găsească o echipă chiar în Palma de Mallorca care să-i ajute cu organizarea. Vedeta de la “Roata Norocului” și-a dorit ca ceremonia religioasă să fie făcută de un preot român, așa că s-a ocupat să-l găsească tocmai acolo.

Slujba, oficiată de un preot român. Cum l-au găsit?

“Decorul, muzica, totul a fost idilic. Am pregătit acest eveniment în șase luni. Pentru noi a fost important să avem un preot român și am avut norocul să existe o parohie ortodoxă pe insulă. Am avut patru rochii, două de la Clara Rotescu și două de la Ricca Sposa. Pentru momentul ceremoniei religioasei, am ales o rochie de la Clara Rotescu, iar intrarea în local am făcut-o într-o rochie Ricca Sposa. La momentul valsului mirilor am ales o rochie Clara Rotescu și pentru restul petrecerii am optat pentru cealaltă rochie. De make-up s-a ocupat o bună prietenă.

Pentru toate detaliile organizatorice, locații, flori, am colaborat cu un organizator de nunți local. Pentru că nu aș fi știut unde să găsesc toți furnizorii. Nu am avut foarte mulți invitați, au fost cam 50 de oameni, oamenii dragi nouă, familie și prieteni apropiați”, mai spune Ana-Maria Barnoschi.

Ana-Maria Barnoschi: “Jumătate dintre invitați aveau lacrimi în ochi”

Vedeta Kanal D a fost extrem de discretă și nu a dezvăluit nimic înainte de marele eveniment din viața ei, nunta. Astfel că, mai toți fanii ei știau că urmează să se căsătorească, însă nu știau când și unde. Ei au aflat chiar în ziua în care Ana-Maria Barnoschi a postat pe social media primele imagini de la nuntă, îmbrăcată în rochie de mireasă.

De-a lungul timpului, vedeta de la “Roata Norocului” a preferat să-și țină viața privată mai departe de lumina reflectoarelor.

“Cred că am fost o persoană discretă cu viața mea personală încă de când am intrat în lumea televiziunii. Nu mi-am expus foarte mult viața personală în Social Media sau pe micile ecrane. Am considerat că ceea ce fac pe plan profesional arată cine sunt și ce fac. Așa am considerat și în ceea ce privește acest eveniment. Nu am ascuns faptul că m-am căsătorit, este unul dintre cele mai importante, frumoase și speciale evenimente din viața mea. Am ales să împărtășesc ulterior detalii despre acest eveniment cu cei care mă îndrăgesc și mă urmăresc.

A fost un pas important în viața noastră, acela de a ne cununa în fața lui Dumnezeu, cel puțin eu așa l-am perceput. Dar nu s-a schimbat foarte mult dinamica relației noastre. Evenimentul a fost exact așa cum l-am imaginat și l-am dorit. Am fost amândoi fericiți, emoționați, jumătate dintre invitați aveau lacrimi în ochi, au fost alături de noi cu tot sufletul”, a mai declarat Ana-Maria Barnoschi, pentru FANATIK.

Ana-Maria Barnoschi, planuri după nuntă: “Ne dorim copii”

Așa cum era de așteptat, proaspeții miri își doresc să facă și următorul pas în relație. Ana-Maria își dorește să devină mămică și pare pregătită pentru acest pas. “Da, ne dorim copii, dar toate la timpul lor”, ne-a mai spus ea.

Au făcut nunta, însă nu au apucat să plece și în luna de miere. Ana-Maria Barnoschi își dorește să plece în această vacanță, să-și încarce bateriile și să revină cu forțe proaspete. Nu de alta, însă are destul de multe proiecte la care lucrează, mai ales pe partea de online, unde are multe contracte.

“În primul rând plănuim să plecăm în luna de miere, pentru că nu am apucat să facem acest lucru imediat după nuntă. Pregătesc multe surprize în mediul online, sunt foarte activă acolo. Iar ‘Roata Norocului’ rămâne proiectul meu de suflet și abia aștept să vă dau și despre emisiune vești (zâmbește – n.r.)”, ne-a mai spus ea.