Ana Maria Brânză a văzut performanțele lui Chivu din Italia și a reacționat: „Înțeleg ce înseamnă această mândrie!”

Ana Maria Brânză, sportiva din România cu multiple medalii olimpice, a avut cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu, asta după ce tehnicianul român a câștigat eventul în Italia.
Bogdan Ciutacu
14.05.2026 | 23:44
Ana Maria Brânză a avut cuvinte de laudă pentru Chivu.
Performanța reușită de Interul lui Cristi Chivu, care a triumfat în finala Cupei Italiei, 2-0, cu Lazio, și a câștigat astfel eventul, nu a rămas neobservată de către Ana Maria Brânză, campioana olimpică de la Rio de Janeiro, din 2016.

Campioana olimpică de la Rio, fericită de performanța lui Cristi Chivu din Italia

Prezentă la turneul Super Chess Classic de la București, fosta sportivă spune că este foarte bucuroasă de ceea ce a reușit Cristi Chivu la Inter, cu care a performat încă din primul sezon. Ana Maria Brânză a lăudat munca depusă de tehnicianul român și a expus o părere sinceră cu privire la ceea ce a reușit acesta. Fosta spadasină a comparat ceea ce trăiește antrenorul lui Inter cu ceea ce a simțit ea când a făcut performanțe pentru România.

„Nu cred că noi putem să cuantificăm această performanță. Cristian Chivu trăiește aceste momente memorabile și așa cum îmi place mie să spun, munca bună se răzbună. Mă bucur mult că are parte de așa ceva. Eu înțeleg foarte bine ce înseamnă această mândrie, când unul dintre noi reușește la cel mai înalt nivel”, a spus Ana Maria Brânză pentru FANATIK.

Ana Maria Brânză a reprezentat România cu succes la cel mai înalt nivel

Ana Maria Brânză este una dintre cele mai valoroase sportive ale României și una dintre cele mai bune spadasine din lume. Născută pe 26 noiembrie 1984, la București, ea a început să practice scrima de la o vârstă fragedă și s-a remarcat rapid prin talentul, ambiția și disciplina sa. De-a lungul carierei, Ana Maria Brânză a devenit un simbol al sportului românesc, fiind apreciată atât pentru performanțele obținute, cât și pentru atitudinea sa pozitivă și faptul că nu a tăcut în momentele în care a simțit că lucrurile nu sunt făcute într-un sens pozitiv.

Printre cele mai importante realizări ale sale se numără medalia de aur obținută cu echipa României la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016, precum și două medalii olimpice de argint la individual, câștigate la Beijing 2008 și Tokyo 2020. De asemenea, a câștigat numeroase titluri mondiale și europene și a ocupat de mai multe ori locul 1 în clasamentul mondial al spadasinelor.

Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
