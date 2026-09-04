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Ana Maria Brânză s-a căsătorit a doua oară și radiază de fericire alături de actualul partener de viață. Iată care sunt cuvintele simple, dar speciale în același timp cu care fosta sportivă româncă a înduioșat pe toată lumea.

Postarea cu care Ana Maria Brânză i-a emoționat pe toți

S-a retras din activitatea competițională în decembrie 2021, dar a rămas conectată la sport. Ana Maria Brânză (41 ani) . Pe de altă parte, fosta mare campioană a României a trecut prin schimbări majore în ultima perioadă, una fiind în planul sentimental.

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, Pavel Badea, cu care a fost căsătorită timp de 9 ani. Mariajul a durat între anii 2015 – 2024. La 2 ani și jumătate de la separare sportiva a luat pe toată lumea prin surprindere. A anunțat că a făcut cununia civilă cu actualul partener de viață, Gabi Barbu. Evenimentul a avut loc la Sinaia.

Cei doi au semnat actele de căsătorie la finalul lunii august, după ceremonie fosta sportivă făcând o declarație surpriză. A apelat la cuvinte speciale și inedite cu care i-a emoționat pe cei care o urmăresc în spațiul virtual. Vice-campioana olimpică la Jocurile Olimpice de vară din 2008 de la Beijing a vorbit despre cât de norocoasă se simte.

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„Am pornit la drum… prin lume şi prin viață… împreună. Norocoşi şi recunoscători să-i avem alături, în această călătorie, pe oamenii noştri dragi. Cei care ne-au fost aproape până aici și care au ales să urce în acelaşi tren cu noi, la propriu și la figurat”, a scris Ana Maria Brânză, pe Facebook.

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Ana Maria Brânză: ”Călătoria continuă”

„Vă mulțumim pentru toată dragostea cu care ne înconjurați. Călătoria continuă…”, a completat Ana Maria Brânză, pe social media. Fosta mare campioană a României a distribuit mai multe imagini de la cununia civilă cu soțul ei, dar și cu o parte dintre persoanele dragi care au luat fost la eveniment.

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„Esti superbă! Sunteți frumoși și fericiți! Vă doresc tot binele din lume”, „Casă de piatră” sau „Să aveți o viață minunată și frumoasă împreună”, i-au scris câțiva dintre fanii care o urmăresc. Altcineva a notat: „Felicitări, Ana pentru încrederea de a mai da o nouă șansă parteneriatului oficializat”.

În altă ordine de idei, Ana Maria Brânză este una dintre cele mai importante sportive ale României. Are un palmares plin de performanțe pe care le-a atins pe parcursul carierei care a durat 20 de ani. Datorită eforturilor depuse în sala de scrimă a cucerit 3 medalii olimpice, 7 mondiale (2 de aur) şi 13 europene. Vedeta este cea mai titrată scrimeră din țara noastră.

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A fost desemnată cea mai bună spadasină a lumii în sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020 și 2020-2021. Fosta sportivă a dezvăluit la un moment dat că îi este dor de scrimă în fiecare zi. Cu toate acestea, este ferm convinsă că a ales momentul potrivit pentru a-și încheia activitatea competițională.