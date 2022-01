Ana Maria Brânză se pregătește să devină mamă: „O să aflați când o să fie cazul”

Ana Maria Brânză, cunoscută pentru rezultatele deosebite obținute în cadrul competițiilor de scrimă, vorbește despre viața pe care o are după ce s-a retras din lumea sportului. Spadasina recunoascută în întreaga lume spune că nu îi lipsesc foarte mult concursurile și antrenamentele, iar acum reușește să se bucure de micile plăceri ale vieții.

Ana Maria Brânză se pregătește să devină mamă

Invitată, marți, în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, Ana Maria Brânză a vorbit despre viața desfășurată în afara sălii de scrimă, despre planurile de viitor și apariția unui nou membru în familie. Întrebată dacă se gândește să devină mamă, campioana a dat dovadă de discreție și diplomație în răspunsul oferit și, așa cum ne-a obișnuit, și-a păstrat zâmbetul pe buze când a vorbit despre unul dintre cele mai intime subiecte din viața unei femei.

„Ne gândeam să-i mai luăm un cățeluș lui Duras. Sau pisică, dar am eu fobie. Vedem, ne concentrăm. O să aflați când o să fie cazul de un nou membru al familiei.”, a declarat Ana Maria Brânză.

Ana Maria Brânză nu duce lipsa sălii de sport

După ce , Ana Maria a început să petreacă mult mai mult timp alături de soțul său. Chiar dacă încă au perioade în care ambii sunt ocupați cu diferite activități, soțul sportivei are grijă să își răsfețe mereu partenera cu clătite, gogoși și alte preparate.

„Încă îmi este greu să mă obișnuiesc cu faptul că nu trebuie să să mă trezesc dimineață la prima oră să dau fuga la sală. N-aș putea să spun că îmi pare tocmai rău, nu încă. Trebuie să recunosc că, în ultima vreme, am trăit cea mai frumoasă perioadă din viața mea, chiar dacă a fost foarte aglomerată, apuc să îmi fac singura programul. Eu, de când mă știu, niciodată nu mi-am făcut singură programul.

Chiar dacă nu merg la sală, am foarte multe activități. Suntem cu bagajele la ușă ca de fiecare dată. Acum pot să mă bucur foarte des de clătitele, gogoșile și cozonacii pregătite de soțul meu.”, a declarat Ana Maria Brânză în cadrul emisiunii Exclusiv VIP.

Ana Maria Brânză nu își dorește să îmbrace costumul de antrenor

Deși a obținut rezultate formidabile în competiții sportive, precum Jocurile Olimpice de la Beijing sau Tokyo, Ana Maria susține că de-a lungul timpului nu a avut ocazia să îmbrace prea des haina de antrenor. Sportiva spune că acest aspect nu a deranjat-o absolut deloc, deoarece nu simte că este gata să treacă la un asemenea nivel.

Morris, colegul de emisiune al lui Cristi Brancu, i-a cerut fostei sportive să îl învețe câteva mișcări pe care aceasta le-a pus în practică în diferite competiții, însă Ana Maria l-a refuzat politicos și a spus cel mai bine ar fi să primească lecții din partea unui antrenor avizat.

„Trebuie mai întâi pentru tine, Morris, să găsim un antrenor, pentru că eu am îmbrăcat doar ocazional costumul de antrenor și nu pot să zic că nu l-am mai dat jos de atunci. Nu este momentul pentru mine.”, a declarat Ana Maria.

Fosta sportivă vorbește despre adrenalină și frumusețe

În urma unor fotografii pe care le discuta alături de prezentatorul Cristi Brancu, Ana Maria Brânză a vorbit și despre pasiunea sa pentru adrenalină. Fosta sportivă susține că a avut parte de o mulțime de activități care i-au testat rezistența, însă, după ce a părăsit lumea sportului, a renunțat și la adrenalină.

„Am sărit cu parașuta, am mers cu mașina de raliu, am avut parte de adrenalină. Dar cred că în momentul în care am încheiat cariera sportivă, am încheiat și cu adrenalina”, a spus Ana Maria Brânză.

Prezentatorul emisiunii „Exclusiv VIP” a întrebat-o pe Ana Maria Brânză dacă s-a gândit vreodată să devină influencer după ce a renunțat la sport, mai ales că are o mulțime de poze foarte bine realizate.

„Mama m-a pus în gardă de mică. Mi-a spus că nici când eram mică nu eram frumoasă, dar știam să mă fac plăcută. Sunt ok, mi-am asumat rolul.”, a continuat Ana Maria Brânză.