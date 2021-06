Ana Maria Mărgean a împlinit 12 ani. Câștigătoarea de la Românii au talent și-a surprins fanii cu o filmare specială

Finalista de la Pro TV a avut parte de o zi de naștere specială, exact așa cum merită. Fetița nu le-a uitat nici pe prietenele sale, Lizzy și Anna, cu care a realizat un videoclip special ce a atras imediat atenția fanilor.

ADVERTISEMENT

își urmează pasiunea indiferent de ziua din calendar, dovadă că la împlinirea a 12 ani a pregătit o scenetă în care apare alături de îndrăgitele sale păpuși.

Filmarea pusă în scenă de Ana Maria Mărgean a ajuns imediat la inimile internauților, care i-au transmis în număr foarte mare urări de „La mulți ani!” și numai gânduri frumoase.

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea de la Românii au talent, zi de naștere. Ce le-a pregătit fanilor

Ana Maria Mărgean nu a uitat de fanii din mediul online, de aici și filmarea pe care a pregătit-o chiar de ziua sa de naștere. a mai adunat un trandafir în buchetul vieții, pasiunile sale pentru muzică și ventrilocie nefiind lăsate deoparte.

ADVERTISEMENT

Fetița a primit un tort decorat pe placul său, baloane cu vârsta sa, dar și o mulțime de cadouri și urări din partea celor dragi, dar și a unor persoane publice.

Vezi această postare pe Instagram

Ana Maria Mărgean, totul despre reușita de la Românii au talent

Câștigătoarea celui de-al 11 sezon de la „Românii au talent” face canto de la o vârstă foarte fragedă, mărturisind că în urmă cu un an a primit și prima păpușă ce avea să-i aducă premiul cel mare de la Pro TV, în valoare de 120.000 de euro.

Copila a primit golden buzz-ul de la cântăreața Andra, participarea sa în show-ul de talent fiind o reușită extraordinară, mai ales că nu era pentru prima oară când se înscria în emisiunea prezentată de Smiley și Pavel Bartoș.

ADVERTISEMENT

„Așa este, eu fac canto de la vârsta de 5 ani, sunt eleva Andreei Avarvari (aka AVA) – de la Music City și am participat la multe concursuri și festivaluri de canto pentru copii, la care am obținut premii importante.

Cursurile de ventrilocie le urmez de un an cu profesoara mea Crina Zvoboda, deși, urmăresc această artă de mai multă vreme și-mi doream să duc această pasiune la alt nivel.

ADVERTISEMENT

Participarea mea la Românii au talent este o mare reușită la care am sperat de câțiva ani, am participat la preselecții și în 2019, și în 2020, dar probabil nu eram suficient de pregătită. Am revenit cu forțe proaspete după multe ore de studiu.

Faptul că Andra a apăsat butonul auriu, nu face decât să mă simt mândră că a venit din partea Andrei, ea fiind o artistă consacrată pe care o urmăresc, apreciez mult și care îi cânt piesele de când eram mică”, a spus Ana Maria Mărgean într-un interviu pentru .