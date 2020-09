Ana Maria Mocanu și Rareș au dat uitării problemele din trecut: ,,Deși suntem impulsivi, ne iubim”

Invitată în platoul emisiunii ,,Star Matinal”, Ana Maria Mocanu a dat cărțile pe față și a făcut mărturisiri neașteptate despre relația dintre ea și iubitul său, Rareș.

Se pare că cei doi au dat uitării momentele mai puțin plăcute și au decis să mai acorde o șansă poveștii lor de iubire, urmând să împlinească un an de relație în luna noiembrie.

Ana Maria Mocanu a făcut publice detalii picante din interiorul cuplului și a mărturisit cum au reușit ea și Rareș să treacă peste obstacolele care stăteau în calea fericirii lor.

Ana Maria Mocanu și iubitul afacerist au depășit momentele grele din relație

Fosta asistentă TV a fost invitată în platoul emisiunii ,,Star Matinal”, de pe Antena Stars, unde a oferit informații surprinzătoare despre relația dintre ea și Rareș. Aceasta a mărturisit că, deși cei doi s-au despărțit de câteva ori, nu a existat niciodată un motiv întemeiat care să ducă la o ruptură definitivă.

Frumoasa brunetă este mai fericită ca oricând și radiază alături de iubitul său, în ciuda conflictelor din trecut. Vedeta a declarat că atât ea, cât și iubitul ei, sunt două persoane care își pierd cumpătul relativ repede, motiv pentru care apar unele certuri între parteneri.

,,Suntem bine. Nu am mai fost împreună o scurtă perioadă de timp. L-am urmărit și am fost la fel de convinsă în acel moment de declarațiile lui. Împăcarea s-a produs pentru că, deși suntem doi oameni impulsivi, ne iubim în esență. L-am urmărit, i-am dat mesaj, i-am zis că e foarte frumoasă declarația și el mi-a pus o față tristă și de acolo am început să vorbim”, a spus tânăra cu zâmbetul pe buze.

Ana Maria Mocanu a menționat faptul că, de-a lungul relației, au existat multe momente în care ea și iubitul său s-au contrat din cauza unor motive infime. Fiind amândoi foarte impulsivi și orgolioși, le-a fost greu să găsească un echilibru, dar se pare că, în final, au ajuns la un consens, iar cei doi sunt mai fericiți ca oricând.

