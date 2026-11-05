Fata lui Adrian Păunescu, dezvăluiri emoționante la 16 ani de la moartea tatălui său: „A refuzat sume mari de la Steaua și Dinamo pentru Craiova și Rapid”

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Pe 5 noiembrie 2010, Adrian Păunescu se stingea din viață, la 67 de ani. Au trecut 16 ani, dar versurile sale continuă să răsune pe stadioanele din Giulești și Craiova, iar cântecele Cenaclului Flacăra sunt încă interpretate în sălile de spectacol. Ana-Maria Păunescu povestește despre ultimele luni ale tatălui său, în care acesta continua să scrie, să coordoneze publicații și să urmărească meciurile Universității Craiova, chiar dacă starea de sănătate i se deteriorase. Vorbește și despre atașamentul său față de Rapid și Craiova, despre refuzul de a compune imnuri pentru Steaua și Dinamo și despre rolul pe care poetul l-a avut în revenirea lui Gică Hagi la echipa națională.

Cum era, de fapt, marele Adrian Păunescu. Dezvăluiri emoționante făcute de fiica Ana-Maria Păunescu

Ana-Maria Păunescu și-a deschis sufletul și a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre regretatul său tată. Ea i-a făcut portretul celui care, deși era un artist deosebit, a purtat cu el și microbul fotbalului.

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Au trecut 16 ani de la dispariția lui Adrian Păunescu. Ce credeți că au înțeles greșit românii despre tatăl dumneavoastră? Ce știați despre omul Adrian Păunescu și publicul nu a avut niciodată ocazia să afle?

– Eu cred că tata, prin personalitatea lui extrem de sinceră în tot ceea ce a făcut, și acasă, și pe scenă, n-a lăsat o dublă impresie oamenilor. Sigur că existau clipe de sensibilitate pe care noi, cei din familie, le vedeam de aproape, le vedeam zi de zi. Vorbim despre un om extrem de sensibil, care nu se ferea să plângă, să-și exprime emoția și, de cele mai multe ori, să o transcrie în poezie. Nu cred că există prea multe lucruri pe care oamenii de dincolo de ecrane sau de poarta casei noastre să nu le fi cunoscut. A fost un om care a trăit fiecare clipă a vieții lui cu sens. Un om care, din realitatea unei insomnii ce l-a măcinat foarte mult timp, până la metafora nesomnului, a căutat un scop și un drum corect de parcurs în fiecare dintre vârstele sale și în fiecare dintre momentele operei pe care ne-a lăsat-o ca mare moștenire.

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Adrian Păunescu putea ridica zeci de mii de oameni în picioare, putea emoționa stadioane întregi și intra în conflicte de idei cu oameni puternici. Cum era însă în familie? Era un tată afectuos, sever, autoritar? Vă amintiți momente în care era vulnerabil?

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– Mă întrebați asta de parcă momentele în care era vulnerabil sau pur și simplu un om ar fi fost rare. Și nu-i așa. Îmi amintesc foarte multe clipe din familia noastră și nu-mi vine să cred că se împlinesc 16 ani. Clipe în care nu aveam nicio secundă impresia că el este altfel decât un om, înainte de orice, foarte bun. Un om care aproape că te ierta înainte să te certe. Sigur că era un om foarte corect, foarte disciplinat, foarte energic, cu o forță de muncă pe care eu nu am mai întâlnit-o niciodată la nimeni. În sutele de oameni pe care i-am privit în ochi în anii mei de viață nu am mai întâlnit așa ceva. Un om care să aibă atâta forță să construiască și atâta chef să o ia de la capăt, chiar după momente de maximă și nedreaptă înfrângere. Acasă, lucrurile se petreceau la fel. O zi din viața noastră, aici, în casa din Dionisie Lupu, unde îi păstrăm, cu o încăpățânare pe care puțini o înțeleg, lucrurile și fotoliul exact așa cum le-a lăsat, era o zi extrem de dinamică. Nu știai niciodată când începe ziua și când se termină, pentru că era și un creator de noapte. Lucra foarte mult noaptea, scria foarte mult noaptea.

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Ultimele luni din viața lui Adrian Păunescu: „Revista trebuie să continue”

Ați apucat să lucrați împreună cu tatăl dumneavoastră?

– În ultimii ani, când am fost și eu ceva mai prezentă, în adolescența mea târzie, am putut să-l ajut cu adevărat în tot ceea ce făcea. Avea rubrici la mai multe publicații, colabora cu fel de fel de redacții. Trebuia să scrie, iar dimineața bătea alarma, pentru că cineva din casă trebuia să preia responsabilitatea de a se pune la calculator și de a nota ceea ce dicta Adrian Păunescu. De multe ori am fost eu acolo, în fața calculatorului, inclusiv când a scris ultimele editoriale. Îmi aduc aminte că o scrisoare din vara lui 2010, pe care mi-a dictat-o chiar mie, a apărut curată pe hârtia ziarului în care a fost trimisă, dar a fost plină de lacrimile mele în timp ce transcriam cuvintele lui.

Acela a fost ultimul material pe care vi l-a dictat?

– Nu, nu a fost ultimul. Mi-a dictat până târziu în toamnă, până în octombrie, când s-a internat în spital. Ultima poezie a fost scrisă, de altfel, pe patul de spital, . Nu s-a oprit din creat nicio clipă și nu și-a abandonat responsabilitățile nicio clipă. Și nu a uitat de Universitatea Craiova nicio clipă. Îmi aduc aminte că, în săptămâna în care a plecat la Spitalul de Urgență Floreasca, urmăream care sunt următoarele meciuri ale Craiovei și cum să facem să le vadă și el. Până în ultima zi de conștiență a făcut sumarul emisiunilor de radio, a organizat totul ca lucrurile să meargă înainte. Revista „Flacăra lui Adrian Păunescu”, care există și astăzi și de care mă ocup cu mare mândrie, a fost în mâinile lui și în ideea lui creatoare până în ultima săptămână. Doar paginile numărului din noiembrie 2010 nu le-a mai văzut, pentru că deja se simțea destul de slăbit. Când am vrut să le printez și să i le duc, mi-a spus: „Tu știi ce e de făcut”. Eu din asta am înțeles că revista trebuie să continue. Ceea ce am și făcut.

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Și continuă și în 2026?

– Da, „Flacăra” merge înainte și în 2026 apare lunar. Sunt oameni care cumpără revista și oameni care vin la spectacolele pe care le organizăm. În decembrie voi avea un turneu de muzică folk și poezie, cu zece spectacole în toată țara. Se numește „Noaptea de a fi om”. Acolo se cântă foarte mult pe versuri de Adrian Păunescu, iar eu recit câteva poezii scrise de mine și multe din opera lui. Nu vă imaginați cum primesc oamenii aceste versuri la 16 ani de când el nu ne-a mai vorbit și nu ne-a mai scris nimic. Cât de multe lacrimi apar în acele săli de spectacol! Legătura aceasta dintre om și om este poate una dintre cele mai valoroase averi pe care a știut să ni le lase tata. Mă simt uneori vinovată când îi îndemn pe oameni să cumpere bilete la turneul din decembrie, pentru că știu cât de greu le este tuturor. Dar mai știu că acele două ore de emoție adevărată și de deconectare de la viața socială și politică atât de complicată salvează enorm din sufletul nostru și ne dau forță să mergem înainte. Eu nu știam în 2010 că voi ajunge astăzi să stau de vorbă cu dumneavoastră, să am un copil de zece ani acasă, două cărți de poezie tipărite și un turneu cu zece spectacole. Sunt absolut convinsă că, dacă sunt astăzi aici, este pentru că cineva a crezut incredibil de mult în mine, încă de când eram aproape bebeluș. Tata spunea întotdeauna că am talent, că am forță, că am bunătatea de care e nevoie pentru a ieși la suprafață. Felul în care m-a încurajat mi-a dat niște aripi cu care, să știți, într-un fel chiar se poate zbura.

Banii nu l-au făcut să cedeze. Adrian Păunescu a refuzat să compună imnuri pentru Steaua și Dinamo

Ați pomenit despre pasiunea tatălui dumneavoastră pentru fotbal. Adrian Păunescu a scris două dintre cele mai cunoscute imnuri din fotbalul românesc, .

– Și, dacă-mi dați voie să completez, cele mai frumoase imnuri din fotbalul românesc!

Știm că avea o legătură specială cu ambele cluburi. Înțeleg că se simțea totuși mai apropiat de Universitatea Craiova.

– Nu am zis asta și, sinceră să fiu, n-aș putea niciodată să dau astfel de verdicte. Tot ce a făcut, a făcut din convingere.

A fost ofertat și de alte mari echipe din Divizia A, pe vremea respectivă, să scrie imnuri și n-a putut.

– Știu că i s-au oferit sume importante ca să scrie imnuri pentru Steaua și Dinamo și a refuzat.

A făcut-o dintr-un spirit de frondă față de cluburile asociate puterii comuniste?

– Nu știu dacă a fost spirit de frondă. Știu sigur că nu a simțit că trebuie să scrie acele imnuri. El nu a fost omul căruia să i se poată comanda un vers sau un cântec. Nu se poate! Arta adevărată nu se mimează, nu se scrie la comandă, nu se cuantifică în zeci de mii de lei, de euro, de dolari, de orice. El a ținut cu Rapid în aceeași măsură în care a ținut și cu Universitatea Craiova, în clipele în care a scris cele două mari imnuri la care ne întoarcem cu toții și astăzi. Sigur că pe mine, ca fiică a lui Adrian Păunescu, mă emoționează în aceeași măsură să aud imnul Rapidului cântat de un stadion întreg și imnul Craiovei cântat tot de un stadion întreg. La Craiova există, desigur, apartenența lui de sânge. El este un oltean sută la sută. E născut în Basarabia, dar din doi părinți olteni. A copilărit la Bârca, la nici 40 de kilometri de Craiova. A cutreierat căile ferate ale acelor ani pentru a ajunge la Liceul Frații Buzești din Craiova. L-au legat foarte multe de Oltenia, de Craiova. E casa lui acolo. Dar e casa lui și în Ardealul pe care l-a iubit atât de mult și pe care l-a adus atât de des în poezia sa. Și în Basarabia, pe care a vrut-o înapoi și a apărat-o clipă de clipă. Și în Moldova, pe care a simțit-o nedreptățită și pe care a simțit nevoia să o ridice în toate poeziile sale despre țară. Așa că nu există un clasament nici măcar între Rapid și Craiova. Cred că meciul Rapid – Craiova s-a terminat la egalitate în ceea ce-l privește pe Adrian Păunescu, dacă vorbim despre dragostea lui pentru aceste echipe în momentul în care a decis să le scrie imnurile.

Ce simțea Adrian Păunescu când stadioanele îi cântau versurile?

V-a mărturisit vreodată ce simțea când auzea un stadion întreg, în Giulești sau la Craiova, cântându-i versurile?

– Nu am discutat despre asta niciodată. Dar mă gândesc că era obișnuit ca un stadion întreg să-i cânte versurile și să-i înțeleagă trăirile, pentru că, în perioada Cenaclului Flacăra, asta se întâmpla extrem de des. Știu însă, pentru că i-am citit în ochi emoția, că avea o mare mulțumire față de iubirea pe care i-a întors-o poporul lui, așa cum a și spus într-unul dintre ultimele articole. Într-un articol scris pe patul de spital de la Floreasca mărturisea că nu a crezut niciodată că îl va amenința în mod real granița aceasta subțire dintre viață și moarte. Și totuși se afla chiar acolo, între viață și moarte. În ciuda nemulțumirilor din vremurile acelea, când erau pensiile tăiate, dificultățile tot mai mari și responsabilitățile creșteau în familia noastră, spunea la finalul articolului că și-a simțit și și-a văzut poporul iubindu-l și apărându-l mai mult ca niciodată. Cred că această dragoste exista și pe stadioanele pline care îi cântau imnurile. Era foarte mândru de faptul că a scris cele mai frumoase două imnuri. Eu, vorbind acum cu dumneavoastră, simt cum mi se face pielea de găină când îmi amintesc versurile. Pentru că știu, și pentru că se aude, se citește și se vede în ele sinceritatea poetului și dragostea adevărată.

Relația cu Hagi, Dobrin, Balaci și Mircea Lucescu

Care erau fotbaliștii pe care îi admira cel mai mult Adrian Păunescu? Există povești despre relația cu Ilie Balaci, Rodion Cămătaru sau ceilalți jucători ai Craiovei Maxima?

– I-a iubit pe toți marii sportivi ai țării noastre. În ceea ce privește fotbalul, a avut . L-a iubit foarte mult pe Nicolae Dobrin și a suferit enorm când acesta s-a stins din viață. A și scris atunci o poezie pentru Nicolae Dobrin. L-a iubit foarte mult pe Gică Hagi și i-a legat o relație extrem de solidă. Relațiile acelea în care nu se văd doi oameni un an, doi, dar în momentul în care își intersectează din nou privirile este ca și cum s-ar fi văzut cu o zi înainte. Se construiește acolo o legătură indestructibilă. Dacă tot a venit vorba de Gică Hagi, este unul dintre puținii oameni de după viața mea cu tata care mi-au arătat ce înseamnă să iubești România, ce înseamnă să ai conștiință națională, ce înseamnă să-i respecți pe cei mari, cum este Adrian Păunescu. Și ce înseamnă să ajuți. Gică Hagi este un om extrem de generos, care ajută foarte mult, dar nu știe nimeni. Tocmai pentru că nu și-a făcut un scop din asta, să se afle că ajută. Uneori ajută cu un sfat. Nici nu știți cât de valoros este un sfat venit la momentul potrivit. Tata a avut și o relație de prietenie cu Mircea Lucescu, în tinerețea amândurora. Când m-am reîntâlnit cu marele Lucescu, acum câțiva ani, am fost surprinsă să văd cu câtă căldură îmi vorbește despre tata și cât de prezent era în memoria lui, deși se stinsese de mai bine de zece ani. Ei probabil nu mai avuseseră un dialog de peste 20 de ani. Craiova Maxima a însemnat pentru tata ceea ce a însemnat pentru orice iubitor adevărat de fotbal și de performanță.

Amintirea revenirii lui Hagi la echipa națională

Vă amintiți un moment deosebit legat de relația tatălui dumneavoastră cu echipa națională?

– Îmi amintesc momentul în care l-a adus pe Hagi înapoi la națională. Eram un copil și mă uitam la emisiunea lui pe un televizor din acela vechi, cu cutie. Eram fascinată de felul în care reușea să magnetizeze o personalitate atât de puternică precum Gică Hagi. Și de felul în care acel om, care era tata și care noaptea se întorcea acasă după emisiuni, reușea să schimbe mersul țării, din punct de vedere sportiv. Întotdeauna, când se întorcea acasă de la o emisiune, mă suna de pe drum și mă întreba cum a fost. Mă emoționa faptul că părerea unui copil de 10, 12 sau 14 ani conta atât de mult pentru omul pe care astăzi îl cunoaștem cu toții.

Vă suna ca să vă ceară părerea și să vă implice în ceea ce făcea?

– Uneori mă suna chiar din pauza publicitară, când avea pauză în emisiune, și mă întreba: „Te uiți? Cum e?”. Îmi amintesc că, odată, după o emisiune, i-am spus ce mi-a plăcut și i-am zis: „Emisiunea asta, tata, e ca o batistă pentru toate lacrimile”. A fost atât de impresionat de titlul acesta, încât l-a pus pe burtiera ecranului. Vă dați seama cât de mândră am fost că, la vârsta mea foarte mică de atunci, am reușit să dau un titlu la televizor!

„Este îngrozitor de nedrept că Adrian Păunescu nu este în programa școlară”

Credeți că Adrian Păunescu riscă să fie cunoscut de generațiile actuale mai mult prin imnurile Rapidului și Universității Craiova decât prin opera sa poetică și literară?

– Nu. Eu cred că opera lui poetică este extrem de puternică. Cred că suntem datori noi, copiii lui, urmașii lui, să facem tot ce se poate pentru ca opera lui să nu dispară. Gândiți-vă că Adrian Păunescu trăiește o nedreptate de ani, de zeci de ani. El nu este în programa școlară. Fetița mea este în clasa a V-a. În curând va ajunge la vârsta la care va învăța despre literatura română contemporană, despre marii autori. Iar Adrian Păunescu nu este în acea programă. Mi se pare îngrozitor de nedrept să li se refuze copiilor și tinerilor noștri dreptul de a avea un tablou complet. Nu îi obligă nimeni să iubească poezia lui Adrian Păunescu. Nu îi obligă nimeni să îl iubească pe Nichita Stănescu, care este în programă, Doamne ajută! Nu îi obligă nimeni să aleagă un autor sau altul. Dar ei trebuie să știe, trebuie să citească, trebuie să afle. Viața lui de după viață, care este puternică și prin aceste două imnuri de fotbal, este o altă dovadă a faptului că scoaterea lui din programa școlară nu îl va scoate din memoria și conștiința oamenilor. Dărâmarea unui bust al lui nu ar putea să dărâme niciodată bustul lui din sufletul atâtor iubitori de poezie, de muzică folk, de Universitatea Craiova, de Rapid. Sunt toate unelte ale aceleiași bătălii și ar trebui ca oamenii care au forța să creadă, să spună, să analizeze, să se adune pentru ca aceste nedreptăți să fie îndreptate la timp. Pentru că după noi nu știu ce va fi. După noi nu știu cine îl va mai apăra. El și-a câștigat singur locul în literatura română și acolo va rămâne. N-are cum nimeni să șteargă „Rugă pentru părinți”, „Repetabila povară”, „Orație de nuntă”, „Iluzia unei insule” și atât de multe alte poezii. Rămân acolo, alături de aceste două imnuri despre care vorbiți.

Probabil că mulți dintre tinerii care cântă imnul Rapidului sau al Craiovei nici măcar nu știu cine a scris versurile.

– Exact! Și eu am aceeași convingere.

Controversele legate de comunism și interzicerea Cenaclului Flacăra

În viața lui Adrian Păunescu au existat conflicte cu două regimuri diferite. Astăzi nu este în programa școlară, probabil și din cauza apropierii sale de regimul Ceaușescu.

– Nu știu dacă există o cauză atât de clară pentru această absență din programa școlară.

Dumneavoastră de ce credeți că se întâmplă asta?

– Nu știu. Cred că sunt mai multe cauze. Cum spunea chiar el, când era contra era vinovat, când era pro era vinovat. Cred că există o greutate foarte mare a contemporanilor de a accepta că alții sunt mai puternici decât ei, mai talentați la scris literatură decât ei, poate mai curajoși decât au fost vreodată. Și, așa cum știm cu toții, România nu merge într-o direcție clară, orientată, coerentă. Mergem când în stânga, când în dreapta, când sărim, când ne aruncăm în gol. Cine mai știe încotro se îndreaptă țara noastră?

A existat și momentul din iunie 1985, după evenimentele de la Ploiești, când Cenaclul Flacăra a fost interzis.

– A fost interzis și dat afară de peste tot, inclusiv de la revista „Flacăra”. Și urmărit, și persecutat politic. Nu mai putea să facă absolut nimic. Dar cei care îl acuză astăzi ori nu știu toate acestea, ori aplică dubla măsură, așa cum este atât de simplu în 2026. Este foarte ușor să acuzi pe cineva fără să citești, fără să te preocupi să înțelegi personalitatea complexă a acelei persoane. Lui Adrian Păunescu i s-au ars cărți, i s-au interzis volume, i s-au cenzurat nenumărate poezii. Răsfățul despre care se vorbește la nesfârșit în anumite grupuri poate fi contrazis și demontat prin fapte reale, prin citirea documentelor despre momente care chiar s-au petrecut.

V-a povestit vreodată cum a resimțit momentul 1985, când Cenaclul Flacăra a fost interzis?

– Nu. Nu am vorbit despre asta cu el niciodată. Și nu pentru că ar fi fost un subiect tabu în casa noastră. Se discuta despre orice. Dar era un om al prezentului și construia atât de multe lucruri în fiecare zi, încât clipele lui de nostalgie și mărturisire nu aveau întotdeauna loc. Nu era timp, efectiv. Eu aveam 19 ani când l-am pierdut. Am prins foarte puțini ani, deși am fost un copil matur și serios. Au fost puțini ani adevărați în care poate și el avea libertatea să fie altfel decât cel mai puternic, cum îl știam eu de copil. Aveam fel de fel de discuții și povești despre poeziile lui, despre sentimentele lui poetice și umane. Dar despre momentul 1985, Ploiești, n-am discutat. Am citit însă, am ascultat. Există dovezi clare rămase de pe urma acelei tragedii îngrozitoare de la Ploiești. Există o înregistrare audio în care tata îi îndeamnă și îi roagă pe oameni să părăsească stadionul, să se încheie spectacolul. Spune că nu ne putem pune cu natura, nu putem învinge forța naturii. Apoi au venit și au spus că Adrian Păunescu i-a închis pe stadion și de aceea s-au pierdut vieți omenești. O manipulare, cum mă tem că suntem obișnuiți să vedem. Pentru că manipularea a devenit o modă în zilele noastre. Și nu numai în zilele noastre. Și în 1985, și în 1990, și mai târziu. Sunt exerciții de manipulare care pot fi identificate dacă deschizi ochii și urechile, dacă asculți mărturii din ambele părți.

„Mi-ar plăcea să pot da timpul înapoi și să găsesc medicamentul care să-i facă inima să reziste”

În încheiere, ce ați dori să le transmiteți cititorilor FANATIK despre Adrian Păunescu? Poate lucruri mai puțin știute, inclusiv despre relația lui cu lumea sportului.

– Nu știu dacă sunt neștiute aceste lucruri, dar aș vrea ca cititorii dumneavoastră și cei care vor deveni cândva cititori să nu uite ceea ce pentru el a însemnat un indicator clar în viață și ceea ce ne-a rugat să scriem pe monumentul funerar, atunci când va fi cazul. Adrian Păunescu a iubit valorile. Și când a spus asta s-a referit la toate valorile țării lui: valorile sportive, valorile literare și orice alt tip de valoare pe care l-a întâlnit în scurta lui viață, de doar 67 de ani. Aș vrea ca oamenii să știe că Adrian Păunescu merită citit. Aș vrea să intre în Librăria Păunescu, de care iarăși mă ocup cu bucurie, și să-și aleagă o carte pe care să o așeze în biblioteca de acasă.

imnul Rapidului, care a scris imnul iubirii pentru părinți și atât de multe imnuri de dragoste. Poezia lui de dragoste este absolut excepțională. Este important ca oamenii care au forța să atingă raftul bibliotecii să pună acolo o carte de Adrian Păunescu, care să contribuie, și nu puțin, la viitorul celor tineri. Aș vrea să îi invit la „Noaptea de a fi om”, în decembrie, pentru că acolo va fi și Adrian Păunescu. Titlul spectacolului meu este, de fapt, titlul unei poezii scrise de tata. Eu chiar simt că la acel spectacol, în acele seri, suntem toți. Este și Adrian Păunescu cu noi, cu toate iubirile lui, inclusiv cele sportive. Ajungem și la Craiova cu spectacolul acesta. Nu puteam să nu ajungem la Craiova într-un turneu național dedicat poeziei adevărate și muzicii folk pure. Acestea sunt mărturisirile pe care le-aș face astăzi, la 16 ani de dor și de neputință fără tatăl meu.

Mi-ar plăcea să pot da timpul înapoi și să găsesc eu medicamentul care să-i poată face inima să reziste încă un timp, și nu unul scurt. Să-și vadă și el nepoțica, să mai vadă Craiova campioană, să scrie despre toate cele pe care le trăim astăzi, să-i pună la colț pe aceia care au impresia că nimic nu-i poate doborî, dar care merită să fie trași de urechi tot mai des. Din păcate, oamenii curajoși sunt prea puțini. Este nevoie de el. Este incredibil cum, după 16 ani, încă este atât de multă nevoie de el. Și nu numai în casa lui și în familia noastră, ci și în acea mare familie care se numește România și din care fac parte Craiova, Rapid și toate celelalte entități sportive care mai luptă pentru ceva.