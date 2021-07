Ana Maria Popescu, argint olimpic la spadă! Interviu pentru FANATIK înainte de JO: “Merg să mă bucur de scrimă!”. Exclusiv

În prima zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, România a obținut prima medalie. Ana Maria Popescu a câștigat medalia de argint în proba individuală de spadă după un concurs remarcabil.

Spadasina noastră a intrat în turul doi și a trecut pe rând în drum spre finală de Kiria Tikanah Abdul Rahman cu 15-10, apoi fără emoții de Sera Song, scor 15-6, iar în optimi a trecut clar de Julia Beljajeva, scor 15-8.

Ana Maria Popescu, argint olimpic la spadă! A pierdut finala la ultima tușă

În penultimul act, Ana Maria Popescu a mai învins o estonă, Katrina Lehis, scor 15-11. a fost una dramatică, încheiată la egalitate după cele trei reprize, scor 10-10. Chinezoaica a câștigat aurul olimpic reușind să se impună la tușa de aur.

Pentru Ana Maria Popescu este al doilea argint olimpic la individual din carieră la Jocurile Olimpice, după Beijing 2008, ea reușind în 2016 să câștige și medalia de aur, alături de echipa feminină de spadă.

Ce spunea pentru FANATIK înainte de plecare: “Merg să mă bucur de scrimă. De această dată voi merge la JO pentru mine!”

Înainte de plecarea la Tokyo, pentru FANATIK în cadrul seriei “Olimpicii României” în care vorbea despre obiectivele de la această ediție a Jocurilor Olimpice spunând că merge pur și simplu să se bucure de scrimă:

“Merg să mă bucur de scrimă. Dacă până acum a trebuit să alerg după confirmări, a trebuit mereu să demonstrez ceva, de această dată voi merge la JO pentru mine! Bineînţeles că îmi doresc o medalie şi muncesc pentru acest lucru în fiecare zi, dar este prima dată când simt că fac ceva pentru mine înainte de toate!”

“La Beijing am înţeles cu adevărat ce înseamnă presiunea rezultatului!”

Ana Maria Popescu a povestit pentru FANATIK că în momentul în care a luat medalia de argint de la Beijing și-a setat obiectivul de a câștiga medalia de aur, obiectiv îndeplinit 8 ani mai târziu, la Rio:

“La Beijing am înţeles cu adevărat ce înseamnă presiunea rezultatului! Am pregătit cât de bine am putut acel concurs, dar a trebuit să mă recunosc învinsă în finală pentru că îmi epuizasem toate resursele înainte de ultimul asalt.

Rezultatul a fost mulţumitor pentru mine, dar ştiind că fusesem la doar un pas de aurul olimpic, nu puteam fi fericită pe deplin. Cu toate acestea, visul de a ajunge pe podiumul olimpic îl împlinisem, dar cum mereu mi-am dorit mai mult, atunci mi-am setat următorul obiectiv: medalia de aur. Indiferent cât ar fi trebuit să muncesc pentru el, eram dispusă să o fac!”, a spus Ana Maria Popescu.

Participă la a șasea ediție a Jocurilor Olimpice din carieră? “Sportul m-a învăţat să nu spun niciodată… niciodată!”

Ana Maria Popescu a arătat că este una dintre cele mai bune spadasine din lume la Tokyo. Următoarele Jocuri Olimpice se desfășoară peste doar trei ani la Paris și mai în glumă, mai în serios, scrimera a declarat că se gândește serios să participe la a șasea ediție din carieră:

“Ştiam încă de atunci că această glumă poate fi luată în serios. (râde) Sportul m-a învăţat să nu spun niciodată… niciodată!”, a spus Ana Maria Popescu.

