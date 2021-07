Ana Maria Popescu, atac dur la ministrul Novak: “Sper să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela!” video

Ana Maria Popescu a cucerit medalia de argint la spadă.

a ratat medalia de aur, după ce a pierdut finala contra chinezoaicei Sun Yiwen în prelungiri.

ADVERTISEMENT

Ana Maria Popescu, atac dur la ministrul Novak

După revenirea în țară, Ana Maria Popescu a avut un discurs „acid” la adresa ministrului Novak cu privire la bugetul alocat pentru scrimă, în România.

De cealaltă parte, Ana Maria Popescu a avut un mesaj de încurajare pentru tinerii spadasini.

ADVERTISEMENT

„Pot să fac o glumă total deplasată? Sigur nu vine Borcea de undeva? Că sunt prea multe microfoane. De o lună de zile și la duș am intrat cu mască. Vă mulțumim pentru frumoasa primire. Mă bucur că, după 13 ani de zile, am văzut mai puține titluri cu Brânză a pierdut aurul. Mi-aș dori ca de acum să vorbim despre sportivii români.

Am citit toate comentariile și declarațiile și am rămas cu același gust de la Rio. Am, în spatele meu, patru oameni. Pe lângă ei, apropo de finanțare domnule ministru, am avut un sparring partner de 43 de ani. Sper să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu nu am fost în stare să-l iau.

ADVERTISEMENT

Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane. Sper să facem o sală nouă. Așa cum am spus după competiție, nu contează culoarea medaliei, contează că mi-am demonstrat mie.

Nu am nevoie de validarea nimănui. Dacă eu am reușit, orice copil trebuie să înțeleagă că are o șansă. Dacă eu am putut, oricine poate. Visați oameni buni și credeți în visul vostru. E greu, al naibii de greu să citești un titlu care aduce trei clicuri, dar care dărâmă castelul de cărți al unui sportiv”, a declarat Ana Maria Popescu, după revenirea în România.

ADVERTISEMENT

De la ce a pornit conflictul dintre Ana Maria Popescu și ministrul Eduard Novak

Sâmbătă, după ce a cucerit medalia de argint, Ana Maria Popescu a avut un comentariu virulent cu privire la banii alocați scrimei din România de către Ministerul Tineretului și Sportului.

ADVERTISEMENT

„Sper ca de data asta să fie suficient argintul, să nu fie ca data trecută când ’Brînză a pierdut aurul’. Sper să fie ceva mai bine și medalia asta să cântărească suficient cât să asigure un buget de bun simț pentru viitorul scrimei românești”, declara Ana Maria Popescu.

Ulterior, pentru Ana Maria Popescu.

ADVERTISEMENT

„După părerea mea, și dacă bugetul federației de scrimă era cu 5 milioane de lei mai mare, Ana-Maria nu putea să câștige ieri (sâmbătă, 24 iulie – n.r.), sau nu câștiga medalia de aur. Problema este că din spate nu vin încă tineri.

Nu vreau să ducem discuția în altă parte, să ne bucurăm de această medalie și să ne concentrăm pe Paris 2024, acolo unde nu mi-aș dori să ajungem și cu scrima sau cu alte sporturi unde am ajuns cu gimnastica.

Ana-Maria Popescu a obținut un super rezultat, sincer peste așteptările mele. Dar pentru mine această medalie de argint este o medalie de aur.

Pentru Ana-Maria, felicitări din inimă, este o campioană uriașă a României”, a replicat ministrul Novak.