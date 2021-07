Ana Maria Popescu, drumul de la operație la genunchi la argint olimpic: “Uite așa s-a mai destrămat un mit!”

a adus prima medalie a delegației României la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Sportiva a cucerit argintul în proba individuală de spadă, pierzând dramatic finala cu 11-10 în fața chinezoaicei Yiwen Sun, la tușa de aur.

Drumul sportivei spre această medalie nu a fost unul simplu. Medaliată anterior la Beijing cu argint și aur la Rio de Janeiro, Ana Maria Popescu a devenit prima scrimeră a României care dispută două finale olimpice individuale.

Însă, în urmă cu un an, prezența ei la a cincea ediție a Jocurilor Olimpice din carieră era în pericol. În mai 2020, Ana Maria Popescu a suferit o operație la genunchiul drept, după o accidentare care a chinuit-o în sezonul respectiv.

Atunci, spadasina a anunțat în stilul caracteristic faptul că a suferit o intervenție chirurgicală:

„Uite așa s-a mai destrămat un mit. Îmi și imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afară, că după 20 și de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operație. Ntz, nu mi-a ieșit. Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze și nu mi-a lăsat alternativă”, a scris Ana Maria pe Facebook.

Atunci, Ana Maria Popescu a fost nevoită să stea mai multe săptămâni imobilizată, după trei luni de pandemie: „Perioadă mai bună nici nu puteam găsi… practic, după 3 luni de stat în casă, trec la următorul nivel… X săptămâni de stat în pat performanță pe toate planurile”.

Recuperarea a fost una lungă și dureroasă. Zeci de ore de stat în sală și pe planșă, dar și fără concursuri oficiale în vederea pregătirii Jocurilor Olimpice. Înaintea competiției de la Tokyo, Ana Maria Popescu a avut un prim concurs la Kazan, în Rusia, organizat în luna martie.

Atunci, Ana Maria Popescu a pierdut de la primul meci. A urmat o lungă perioadă de cantonament la Poiana Brașov și apoi antrenamente la București pentru turneul olimpic. Deși spera să mai aibă un concurs în care să ajusteze lucrurile, meciul de la Kazan avea să fie singurul într-o competiție oficială înainte de JO.

Campionatele Europene au fost amânate, iar cu două săptămâni înainte de Jocurile Olimpice, Ana Maria Popescu s-a pregătit în “bula” de la Izvorani. Avea să fie foarte mulțumită de modul în care s-a desfășurat pregătirea în complexul olimpic și spunea că dacă trage la Tokyo la fel de mult ca la Izvorani, nu va avea nimic ce să își reproșeze.

Iar concursul de la Tokyo a fost perfect până în finală. Spadasina a intrat în turul doi în concurs și a trecut pe rând de Kiria Tikanah Abdul Rahman, 15-10, Sera Song, 15-6, iar în sferturi a trecut clar de Julia Beljajeva, scor 15-8.

În semifinale, Ana Maria Popescu a trecut de o altă estonă, Katrina Lehis, scor 15-11. Ultimul act avea să fie dramatic. Românca o întâlnea pe . După cele trei reprize scorul a fost egal, 10-10.

În minutul suplimentar, chinezoaica a reușit tușa de aur și a câștigat medalia de aur. Însă, Ana Maria Popescu a fost foarte fericită la final și a spus că pentru ea medalia de argint este cea mai muncită din carieră.

„Mă dor toate. E cea mai chinuită și cea mai muncită medalie din toată cariera mea. Nu îmi pasă de aurul de la gâtul lui Sun. Îmi pasă de medalia mea. Pe care vreau să o țin pentru mine. Dacă la Beijing nu am avut maturitatea necesară de a mă bucura de acea medalie, acum sunt foarte mulțumită de ce am reușit să fac. Și e maximum ce puteam face la ce pregătire am avut, la ce chin și la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem și pe asta. A fost maximum ce puteam face. Mă gândesc la toți oamenii care au fost acolo pentru mine, puțini, dar buni”, Ana Maria Popescu