Ana Maria Popescu, elogiu pentru David Popovici: „Mi-aş dori să-l clonăm, este o minune de copil!”

David Popovici a terminat pe locul 4 în finala la 200 de metri liber, ratând medalia de bronz, însă prestația sa a fost una uimitoare.

Sportivul român a reușit să-l depășească pe campionul european Martin Malyutin, care a terminat pe locul 5.

Ana Maria Popescu, elogiu pentru David Popovici

, despre care spune că este „o minune de copil”.

În același timp, spadasina consideră că David Popovici nu ar trebui comparat cu alți mari înotători, cum ar fi Michael Phelps.

„David nu are nevoie de sfaturi, David este un fenomen, este o minune de copil şi mi-aş dori să-l clonăm. David o sa ajungă mare şi nu vreau să-l comparaţi vreodată în viaţă cu Phelps sau mai ştiu eu care alt sportiv. David e al nostru şi punct”, a declarat Ana Maria Popescu, după revenirea în România.

Miercuri dimineață, David Popovici s-a calificat în finală la proba de 100m liber.

Înotătorul român a obținut al cincilea timp din semifinale, 47.72. Marea finală va avea loc joi, de la ora 5:37.

Prima reacție a lui David Popovici după ce a ratat medalia de bronz

pentru performanțele obținute la JO 2020 și a mărturisit că obiectivul său nu a fost acela de câștiga o medalie, ci de a acumula cât mai multă experiență.

„Mi-am ros unghiile, mi le rod de când sunt mic! Poate dacă lăsam o unghie, ajungeam locul 3. Dar nu mai contează, am venit aici setat să înot cât de bine pot eu, am și reușit, nu aș putea să fiu mai fericit.

Să vedem ce o să-mi reproșeze antrenorul Adrian Rădulescu. Eu nu pot decât să mă bucur pentru tot ce am făcut! O să se bucure și el, sunt sigur. Scopul meu, inițial, nu a fost să iau o medalie, ci să câștig cât de multă experiență se poate, să pot să le arăt tuturor la ce nivel aduc crowl-ul și înotul.

Eu nu consider că am pierdut o medalie, ci doar că am câștigat locul 4! Cred că m-am descurcat foarte bine, am reușit să fac tot ce mi-am propus, să plec mai tare pe prima parte, acolo, să fac întoarcerea nu știu cum, chestii de înotător! Sunt sigur că mi-am construit-o aproape perfect.

Pe ultima lungime știam că nu e niciunul mai bun ca mine! Știam ce aveam de făcut, am dat totul, am dovedit ce aveam de dovedit, în primul rând mie”, a declarat David Popovici, pentru .