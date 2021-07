Ana Maria Popescu, întâlnire tensionată cu Eduard Novak. Gestul vicecampioanei olimpice când a dat ochii cu ministrul Sportului. Video

Ana Maria Popescu s-a întors acasă cu și a avut parte de o primire pe măsură. Până aici, nimic ieșit din comun, doar că prezența lui Eduard Novak la Aeroportul Internațional Henri Coandă a părut să o deranjeze cumplit pe campioana noastră.

Și nu ne referim aici doar la discursul presărat cu o sumedenie de „săgeți” aruncate în direcția autorităților, pentru subfinanțarea sportului românesc. Chiar la sosire, ministrul Tineretului și Sportului s-a grăbit să o salute, dar gestul său a fost ignorat complet.

De îndată ce a epuizat , scrimera a avut și un sfat prețios pentru tinerii dornici să-i calce pe urme. „Dacă eu am putut, oricine poate. Visaţi, oameni buni! Visaţi şi credeţi în visul vostru chiar şi atunci când pare imposibil!”.

Ana Maria Popescu a ignorat complet salutul ministrului Eduard Novak

„Pot să fac o glumă total deplasată? Sigur nu vine Borcea de undeva? Că sunt prea multe microfoane. De o lună de zile și la duș am intrat cu mască. Vă mulțumim pentru frumoasa primire. Mă bucur că, după 13 ani de zile, am văzut mai puține titluri cu ”Brânză a pierdut aurul”.

Mi-aș dori ca de acum să vorbim despre sportivii români. Am citit toate comentariile și declarațiile și am rămas cu același gust de la Rio. Am în spatele meu patru oameni. Pe lângă ei, apropo de finanțare, domnule ministru, am avut un sparring partner de 43 de ani.

Sper să ajungeți dumneavoastră la Tokyo și să luați aurul acela pe care eu nu am fost în stare să-l iau. Credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane și o să facem o sală nouă pentru copiii aceia, dar nu-i problemă, mai avem timp.

Așa cum am spus după competiție, nu contează culoarea medaliei, contează că mi-am demonstrat mie. N-am mai vrut să am validarea nimănui. Dacă eu am reușit, orice copil trebuie să înțeleagă că are o șansă.

Dacă eu am putut, oricine poate. Visați oameni buni și credeți în visul vostru! E greu, al naibii de greu să citești un titlu care aduce trei clicuri, dar care dărâmă castelul de cărți al unui sportiv.

Simplul fapt ca te-ai calificat la Jocurile Olimpice este un loc câștigat. Mi-aș dori ca de acum înainte sa vorbim de sportivii români, indiferent că sunt la fotbal și probabil sunt cei din echipa a doua, indiferent că suntem la alt sport, să știți că toți colegii mei de acolo muncesc foarte mult.

Indiferent dacă ne întoarcem cu medalii sau fără, noi muncim la fel. Povestea acestei aventuri e uriașă, am trecut prin atâtea. A fost atât de greu, dar asta vreau să se înțeleagă, nu contează culoarea medaliei.

Mi-am demonstrat mie, nu am mai vrut să confirm, am mers acolo să văd dacă sunt în stare să fac ceva pentru mine și am făcut. Este al naibii de greu să fii acolo, să știi că ai concurs, și să citești un titlu care poate aduce 3 click-uri, dar poate dărâma castelul din cărți de joc al unui sportiv.

Citeam undeva despre Kosovo și Filipine că au medalii de aur la Tokyo și România nu are. Poate e și vina noastră, dar e oare doar vina sportivilor și antrenorilor?”, a declarat Ana Maria Popescu.