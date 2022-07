Ana Maria Popescu, presiune pe Guvern după ce David Popovici a fost premiat cu 200.000 de euro: “S-a creat un precedent!”

Întors acasă după rezultatele fantastice obținute la Campionatele Mondiale de la Budapesta, cu suma de 200.000 de euro. ”Este prea puţin pentru valoarea ta”, a spus ministrul Eduard Novak.

Pentru fosta spadasină Ana Maria Popescu, premiul, în sine, este unul meritat. Însă sportiva se întreabă dacă el urmează să fie repetat de guvernanți și-n cazul altor sportivi.

”Sunt foarte curioasă acum ce s-ar întâmpla dacă la un alt sport un sportiv va veni iar cu două medalii de aur”, spune Ana Maria Popescu

Invitată la ”Ora exactă în sport”, pe ProX, Ana Maria Popescu spune că guvernanții au creat un precedent prin această premiere. Pentru că urmează noi și noi competiții importante, în sporturile olimpice. Iar sportivii cu performanțe similare vor avea, desigur, așteptări.

În plus, consideră că nu doar performerii, ci și federațiile ar trebui premiate. Eventual cu suplimentarea bugetului. Pentru a contribui la dezvoltarea sportului.

”Ce a făcut David nu mai are sens să discutăm. Au curs râuri de cerneală, e minunat. Suma putea să fie și dublă, putea să mai aibă și un zero în plus, nu contează. Ideea e că s-a creat un precedent.

Dacă s-ar fi comunicat înainte că această premiere este pentru cele două titluri și că David prin performanțele sale a reușit să bată un record vechi de 50 de ani (n.r. – a câștigat aurul atât la 100, cât și la 200 de metri), atunci restrângeai aria.

Sunt foarte curioasă acum ce s-ar întâmpla dacă la un alt sport un sportiv va veni iar cu două medalii de aur, pentru că acum încep competițiile de obiectiv la sporturile olimpice, Campionate Europene, Campionate Mondiale.

Ce mi-aș fi dorit tare mult pe lângă această sumă, să vină cineva să spună «OK, ăștia sunt banii pentru David, dar venim și suplimentăm pentru Federația Română de Natație și Pentatlon pentru un proiect». Abia atunci făceai ceva pentru sport”, a declarat Ana Maria Popescu.

În vârstă de 37 de ani, Ana Maria Popescu a pus punct carierei sportive în decembrie 2021. A lăsat în urmă o carieră impresionantă, cu rezultate notabile.

A fost, de cinci ori, cea mai bună spadasină a lumii. Are în palmares un aur și două medalii de argint la Olimpiadă. Șapte medalii, între care două de aur, la Mondiale. Plus alte 13, din care 7 de aur, la Europene. Iar lista poate continua.