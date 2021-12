Ana Maria Popescu s-a retras din activitate! 20 de ani petrecuți în sala de scrimă cu peste 50 de medalii obţinute în carieră

Ana Maria Popescu s-a retras din scrimă, la finalul anului 2021. Sportiva a făcut anunțul după ultima competiție a anului, în Cupa Mondială de la Dubai, acolo unde a luat medalia de argint.

Ana Maria Popescu s-a retras din activitate! Anunţ cu ochii în lacrimi: "Credeam că sunt pregătită pentru momentul ăsta"

Cu ochii în lacrimi, a spus că a venit momentul să se oprească, fiind fără motivație să meargă mai departe și pentru că totul doare prea tare:

“Se pare că se încheie. Peste 20 de ani petrecuţi în sala de scrimă… A fost ultima competiţie pentru mine. Credeam că sunt pregătită pentru momentul ăsta, pentru că nu simt să merg mai departe.

Asta a fost tot şi cumva cred că din copilărie mi-am promis că o să simt momentul în care să mă opresc. E momentul. Acest moment a venit, ştiu treaba asta, nu mai am motivaţie să merg mai departe.

“Totul doare prea tare, e momentul să încep o nouă viaţă”

Totul doare prea tare, e momentul să încep o nouă viaţă, să am o viaţă în afara sălii de strimă. În sală voi reveni, dar nu voi mai îmbrăca acest costum într-o competiţie oficială şi e greu”, a spus Ana Maria Popescu.

Cariera sportivei a fost una extraordinară, Ana Maria Popescu fiind cea mai titrată scrimeră din istoria României, cu 3 medalii olimpice, 6 mondiale şi 11 europene. Are în total 9 medalii de aur în total și 37 de etape de Cupă Mondiale câştigate.

A fost medaliată la trei dintre cele cinci ediţii ale Jocurilor Olimpice

A fost medaliată la trei dintre cele cinci ediții ale Jocurilor Olimpice la care a participat. A luat argintul în proba individuală de spadă la Beijing, în 2008, iar în 2016, la Rio de Janeiro, a reușit să câștige aurul olimpic alături de echipa României de spadă.

În 2021, la Tokyo, a luat un nou argint olimpic, după ce a pierdut finala la tușa de aur în fața chinezoaicei Yiwen Sun, scor 10-11. Toate performanțele obținute în acest an i-au adus titlul de cea mai bună spadasină a anului.

devine cea mai bună spadasină a lumii în carieră, reușind să obțină acest premiu în sezoanele: 2007-2008, 2008-2009, 2012-2013, 2019-2020, 2020-2021.

Cel mai frumos moment al carierei: aurul olimpic de la Rio!

Cu siguranță, cel mai frumos titlu din cariera sportivei este aurul olimpic obținut la Rio de Janeiro, alături de echipa națională de spadă. Atunci, România a învins China în finala olimpică, scor 44-38.

FANATIK înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana Maria Popescu a povestit senzațiile trăite în finala olimpică împotriva Chinei, dar și bucuria de după:

“China era singura echipă de care ne era cu adevarat teamă. Ne învinseseră de prea multe ori în finale, dar am folosit acest lucru în favoarea noastră. Ştiam că presiunea este pe umerii lor, iar noi am reuşit să ne facem jocul şi să respectăm planul până la capăt.

Am pregătit în amănunt fiecare asalt împreună cu antrenorii şi fiecare sportivă şi-a îndeplinit rolul. Am ajuns în Satul Olimpic foarte târziu în acea noapte, nu am mai avut putere decât să vorbim cu familiile noastre, iar în dimineaţa următoare primul lucru pe care l-am făcut toate a fost să verificăm sertarele noptierelor să vedem dacă nu cumva visasem”, a povestit Ana Maria Popescu pentru FANATIK.

“A tăiat cu sabia” la revenirea de la Tokyo: “Îmi doresc tare mult să mergeți dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care eu n-am fost în stare să-l iau”

La revenirea de la Tokyo, unde a câștigat medalia de argint la individual, Ana Maria Popescu a avut un discurs dur, în care i-a adresat cuvinte tăioase și Ministrului Sportului, Eduard Novak:

“Îmi doresc tare mult să mergeți dumneavoastră la Tokyo (n.r. Eduard Novak, ministrul Sportului) și să luați aurul ăla pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Și credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă, mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia buni.

Povestea acestei aventuri este incomensurabilă, am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate. Și practic asta vreau să se înțeleagă, nu contează culoarea medaliei.

Mi-am demonstrat mie, pentru că am vrut să ajung la Tokyo dintr-un egoism pur. Nu am mai vrut să confirm, nu am vrut să mai am validarea nimănui, am vrut doar să văd dacă pot să fac ceva pentru mine și am făcut”, a “tunat” sportiva.

Prima operaţie din carieră, suferită înainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo: “Uite așa s-a mai destrămat un mit”

De-a lungul carierei, Ana Maria Popescu a avut de trecut mai multe momente dificile. Poate unul dintre cele mai grele a venit la începutul pandemiei, în 2020, când a fost nevoită să sufere o intervenție chirurgicală la genunchi:

„Uite așa s-a mai destrămat un mit. Îmi și imaginam cum o să mă laud eu, mândră din cale afară, că după 20 și de ani de sport mi-am încheiat cariera fără să bifez vreo operație. Ntz, nu mi-a ieșit. Genunchiul meu drept n-a mai vrut să colaboreze și nu mi-a lăsat alternativă”

Sportiva a fost nevoită să stea imobilizată mai multe săptămâni, după ce a stat în izolare timp de 3 luni din cauza pandemiei: „Perioadă mai bună nici nu puteam găsi… practic, după 3 luni de stat în casă, trec la următorul nivel… X săptămâni de stat în pat performanță pe toate planurile”.

Ana Maria Popescu rămâne lângă scrimă şi după retragerea din activitate!

. A stat în sală sute de ore, fără concursuri oficiale din cauza crizei sanitare, însă toată această corvoadă s-a încheiat cu încă o medalie olimpică: argint în proba individuală la Tokyo.

Ana Maria Popescu va rămâne în continuare legată de sport, însă de această dată nu va mai fi ea cea care urcă pe planşă, ci va sta lângă sportivii care practică scrima şi, cu siguranţă, rolul ei în dezvoltarea acestui sport în România nu s-a încheiat.