Ana Maria Popescu, surpriza pregătită de CSA Steaua, înaintea meciului cu Csikszereda. Video

Medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Ana Maria Popescu este sportiva Stelei, iar oficialii echipei de fotbal au vrut să o aducă înaintea meciului, pentru a fi aplaudată.

De o astfel de ovație a avut parte și Simona Halep, în Ghencea, la un derby dintre Steaua (FCSB, așa se numea echipa atunci) și Dinamo, când tocmai urcase pe locul 1 WTA.

Ana Maria Popescu, surpriza pregătită de CSA Steaua la debutul în Liga 2

iar înaintea duelului, oficialii „roș-albaștrilor” au pregătit o surpriză pentru suporteri și au adus-o pe Ana Maria Popescu, proaspăt medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Toți fanii prezenți pe stadion au aplaudat-o pe sportivă și i-au scandat numele, în cinstea întregii cariere, nu numai a rezultatului obținut în Japonia.

Fanii CSA Steaua au afișat și un banner pentru sportivii români de la Jocurile Olimpice, scandând „România, România!”: „Cinste sportivilor steliști ce ne-au dat motive de mândrie/ Steaua București etalon al performanței în întreaga Românie!”.

Ana Maria Popescu a adus prima medalie delegației României prezentă la JO Tokyo, argint în proba de spadă, după ce a pierdut dramatic finala contra chinezoaicei Sun Yiwen în prelungiri.

Cu toate că și-ar fi dorit nespus aurul, Ana Maria Popescu a spus că se bucură nespus pentru performanța obținută: „Salutare, oameni buni! E trecut de miezul nopții aici la Tokyo. A fost o zi productivă pentru mine și Team România. Nu pot să spun încă în cuvinte ce s-a întâmplat astăzi.

Am avut o zi perfectă până în finală. Am făcut o greșeală pe care nu o regret. Am muncit atât amar de vreme. Este cea mai muncită și chinuită medalie a mea.

Am îndurat foarte mult să ajung aici. Am demonstrat că orice vis poate deveni realitate dacă crezi suficient de mult în el”.

Ana Maria Popescu a făcut pace cu ministrul Eduard Novak

. În ultimele zile între cei doi a existat un schimb de mesaje, care a culminat cu refuzul sportivei de a-i strânge mâna la revenirea în țară după participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

”Apreciez mesajul domnului ministru Eduard Novak Sunt de părere că niciodată nu este prea târziu pentru a îndrepta lucrurile. Drept urmare, consider că este de datoria mea să fac unele precizări.

Asta nu înainte de a-mi cere scuze față de gestul nepoliticos de a nu răspunde strângerii de mână tuturor oficialilor prezenți.

Și, DA, eu chiar îi doresc sportivului Eduard Novak să se întoarcă cu medalia de aur de la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020”, a scris Ana Maria Popescu pe pagina personală de Facebook.