Ana Morodan a dezvăluit că are mai multe probleme de sănătate. În trecut din cauza durerilor groaznice a fost nevoită să meargă de urgență la spital.

ADVERTISEMENT

În timp, vedeta a învățat cum să evite asemenea episoade neplăcute și nu a mai ajuns pe mâna medicilor.

Se știe că vedeta suferă de anxietate și are atacuri de panică, dar abia acum a dezvăluit că are și probleme cu rinichii.

Ana Morodan a ajuns de urgență la spital. Nu a mai putut suporta durerile groaznice

Blondina se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. Pe lângă anxietate și atacuri de panică aceasta a dezvăluit că are și pietre la rinichi. În trecut avea crize puternice și de mai multe ori a ajuns de urgență la spital.

ADVERTISEMENT

Cel mai cumplit episod s-a petrecut în urmă cu aproape 10 ani. Doctorii i-au spus că durerile din timpul crizelor pot fi mai mari decât cele ale femeilor care nasc.

“Am un corp care creează foarte multă aciditate, motiv pentru care se creează pietre la rinichi. Când pornesc pe canal, medicii mi-au spus că e ca și cum ai naște, depinde cât de mare e piatra.

Așa se spune că durerea de rinichi e mai mare decât durerea unei nașteri. Eu nu știu cum e, știu doar că doare ca naiba”, a dezvăluit Ana Morodan,

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Ana Morodan să nu mai ajungă la spital

Ușor, ușor, ce trebuie să facă pentru a evita astfel de episoade neplăcute și să nu mai meargă la spital.

“Am descoperit chestia asta în urmă cu 9, 10 ani, într-o noapte când m-am ridicat să merg la toaletă și lângă toaletă am căzut. Am simțit că nu mai am aer, că mor.

Am ajuns la spital urlând în asemenea hal încât un domn cu degetul tăiat m-a lăsat să intru înaintea lui. După 10 ani știu care sunt fazele pe care trebuie să le trec ca să nu mai am durerile alea crunte. (…)

ADVERTISEMENT

Eu m-am născut cu un rinichi lent cumva. Nu performează ca celălalt. (…) Am fost la toate clinicile, în Elveția, mi-am făcut toate analizele. Eram în stare să mănânc și furnici de durere”, a mai spus