Ana Morodan, desființată de o cunoscută prezentatoare. Ce n-a observat nimeni la contesa digitală

Ana Morodan a împărțit țara în două după ce a rămas fără permis, urcându-se beată și, aparent, drogată la volan! Cazul contesei digitale a născut pasiuni nebănuite mai ales în mediul online.

Ana Morodan, pusă la punct de prezentatoarea Ramona Dumitrescu. Ce nu a remarcat nimeni

Situația prin care a trecut a ajuns să fie subiect de deschidere la știri, semn că lumea are câte ceva de spus plus alte curiozități în legătură cu acest personaj public.

Până acum, cea mai articulată și argumentată opinie a venit, recent, de la prezentatoarea Ramona Dumitrescu, care lucrează la Virgin Radio. Tânăra a condamnat mai ferm ca nimeni până acum ceea ce a făcut Ana Morodan. A scos la iveală câteva aspecte care au scăpat din privire celor care au dezbătut până acum cazul.

Vedeta de la Virgin Radio, despre cazul Ana Morodan: „Nu înțeleg ce fel de prieteni are”

Dincolo de faptul că a doua oară având deja permisul suspendat, deci a comis încă o infracțiune, puțini au remarcat, de exemplu, că nici persoanele despre care se presupune că îi vor binele, echipa cu care se laudă mereu pe Instagram, nu au ajutat-o.

Ramona Dumitrescu a ținut să precizeze că Ana Morodan nu are prieteni adevărați, din moment ce au lăsat-o să urce la volan în stare de ebrietate. Apoi, prezentatoarea de la Virgin Radio a mai observat că au început să apară influenceri care îi iau apărarea și vorbesc despre empatie în cazul Morodan.

„Ați fi fost voi empatici dacă în vreuna din mașinile accidentate s-ar fi aflat o persoană dragă vouă?”

„Băi, am niște nervi, gen, nu caut cloud pe tema asta… Dar mi se pare ireal ceea ce se întâmplă! Vorbesc, bineînțeles, despre incidentul cu a noastră contesă digitală, în care femeia s-a urcat de două ori beată la volan. Ok, să zicem că are prezumția de nevinovăție pentru faza cu drogurile, pentru că a spus că ea e pe niște medicamente date de către un medic.

Dar… faza cu alcoolul? Ce facem cu ea? Asta nu este greșeală, nu poți să spui că ai greșit. Este inconștiență totală. Cât de greu îți era să iei un Uber? Nu înțeleg ce fel de prieteni are dacă au lăsat-o să se urce la volan în starea asta! Mă rog, trecând peste, ce mă enervează este faptul că toate influencerițele vieții au început să-i găsească scuze și o susțin pentru că e nevoie de empatie.

Bro, da e nevoie de empatie, dar nu în cazuri de inconștiență! Cum ați fi fost voi empatici dacă în vreuna din mașinile pe care ea le-a accidentat s-ar fi aflat o persoană dragă vouă? Băi! Putea să se întâmple ceva grav! Sunt niște reacții de la niște oameni pe care îi respectam. Mi se pare incredibil!”, a spus Ramona Dumitrescu despre cazul Ana Morodan,

Ana Morodan și depresia, alt subiect care se fâsâie: „De ce nu spui că ești trist?”

Un alt argument care începe să nu mai fie convingător, în opinia multora, este depresia de care ar suferi Ana Morodan, scuza perfectă pentru a-i fi iertată inconștiența. Ramona a observat un alt lucru despre care nimeni nu a vorbit, și anume că însăși Morodanca, pozând în femeia fericită, ar fi contribuit la depresia urmăritorilor ei.

„Vezi, domnule, suferă de depresie și nu tot ceea ce se postează în mediul online este adevărat, pentru că oamenii sunt triști. De ce nu spui că ești trist? Eu am suferit de depresie, dar nu am pozat pe net într-o persoană fericită, care are o viață minunată.

Ce faci dacă minți poporul cu Instagramul? La fel! Cauzezi depresie în rândul persoanelor care sunt cumva invidioase. Pentru că, na, e un sentiment pe care nu-l poți controla, sunt invidioase pe fericirea ta”, a completat vedeta de la Virgin Radio.