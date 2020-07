Ana Morodan, dezvăluiri șocante despre venirea la București: ”A fost groaznic”

Ana Morodan (35 de ani), supranumită de presă Contesa Digitală, este de origine din Arad venind în Capitală în urmă cu mai bine de 9 ani. Frumoasa bloggeriță și-a amintit de perioada în care a luat decizia de a veni în București unde s-a angajat ca director executiv la o corporație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta concurentă de la „Asia Express” a mărturisit că venirea în București a avut loc chiar de ziua sa de naștere, drumul până aici parcurgându-l cu trenul pentru că avea permisul de conducere suspendat. Tânăra care suferă de agrofobie (frică de mulțimi) a povestit despre greutățile prin care a fost nevoită să treacă.

Ajunsă în Capitală, Ana Morodan spune că avea doar 200 de lei în buzunar, primul an fiind extrem de dificil. Vedeta s-a acomodat greu și din cauza oamenilor răi, însă acest lucru nu a schimbat-o prea mult pentru că este o persoană dintr-o bucată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Celebra bloggeriță Ana Morodan, despre venirea la București

„În primul an am avut mai mult probleme motrice. Am plecat fix de ziua mea, 19 ianuarie, cu un geamantan cu haine de vară, iar la București erau -16 grade. Am plâns în tren pentru că dezrădăcinarea e foarte grea, chiar dacă o faci în aceeași țară.

Am venit cu trenul pentru că aveam permisul de conducere suspendat, deci a trebuit să circul cu mijlocul de transport în comun. Eu, agrofobică, în aglomerație. Trebuia să merg cu metroul până în Pipera, unde lucram ca director executiv la o corporație și nu știam să ajung. A fost groaznic.

ADVERTISEMENT

Aveam 200 de lei în buzunar când am ajuns. Mă împrumutam de la prietenii mei, care acum îmi sunt colegi, cu sume de 50 de lei. Mi-a fost foarte greu să mă organizez. Când am dat de patiserii s-a terminat cu silueta mea de 48 de kilograme”, a spus Ana Morodan pentru libertatea.ro.

Cum a reușit Contesa Digitală să treacă peste toate greutățile

Optimistă din fire, fosta prezentatoare a emisiunii „Nuntă cu scântei” de la Antena 1 a reușit să învingă toate obstacolele la care a supus-o soarta și a mers mai departe cu capul sus. Fosta concurentă de la „Asia Express” a știut că nu va fi ușor în București, dar a învățat să lupte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bloggerița a povestit că oricât de dărâmată a fost la un moment dat s-a ridicat de jos, întâi în genunchi și apoi în picioare pentru că asta este tipologia ei, de luptătoare.

„Am învățat că trebuie să lupți, nu să pleci capul. Bine, oricum, tipologia mea este de luptător, eu sunt soldatul care merge în linia întâi. Oricât de dărâmată aș fi, mă ridic la propriu de pe jos, întâi în genunchi, apoi în picioare și-mi spun că trebuie să merg înainte”, a completat blondina.

ADVERTISEMENT