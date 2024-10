Ana Morodan face anunțul despre revenirea în televiziune, după dispariția de la Antena Stars. Contesa digitală: „Am primit două oferte”

Ana Morodan a vorbit despre posibila revenire în televiziune, dat fiind că a cam dispărut de pe sticlă în ultima perioadă. Contesa digitală le dă o veste proastă fanilor ei!

Ana Morodan nu vrea să mai audă de televiziune!

în exclusivitate pentru FANATIK, că ideea de a apărea la televizor, în proiectele trecute (Asia Express, Masked Singer, reality-show-ul propriu „REAlă”) poate că nu a fost cea mai bună.

La ora actuală, Ana nu vrea să mai audă de TV. Asta deși producători importanți de la televiziunile din România îi tot fac oferte, în continuare.

Pentru Ana Morodan, pe primul loc îl ocupă organizația adresată persoanelor care au nevoie de ajutor psihologic, și nu numai, pe care a înființat-o în urmă cu opt luni. În urma situației dificile prin care a trecut, când a fost oprită de Poliție, în martie anul trecut, conducând sub influența alcoolului, Ana Morodan a învățat multe lecții. Poate că una esențială este aceea de a nu ne fi rușine să cerem ajutor și să conștientizăm unde și când greșim.

Proiectul VirtuWell, despre care Ana a mai vorbit, de curând, este copilul ei de suflet. Așadar, preferă să îi ajute pe tinerii care se confruntă cu stări de anxietate ori depresie, din varii motive, decât să mai apară în vreun show de televiziune.

Contesa digitală a primit două oferte noi de a apărea pe micul ecran: „Nu știu dacă a fost neapărat o decizie bună”

„Măi, pentru mine televiziunea a fost, cum să zic, la un moment dat fiind primul influencer de lifestyle din România, făcând primele serii de petreceri, primul curs de marcă personală, tot ce înseamnă cerc de cultură… Am fost într-un milion de conferințe, am fost TED speaker, am luat premii… La un moment dat, am ajuns în care am zis, mno, ce aș mai putea să fac? Și am zis, ok. Mă duc în TV. Nu știu dacă a fost neapărat o decizie bună.

Eu a trebuit să jonglez în ultimii cinci ani și cu emisiunile tv pe care le-am avut și cu angajamentele mele din online. A fost prea mult pentru mine. Televiziunea este cu siguranță un domeniu fascinant pentru foarte mulți oameni. E mai ales pentru cei care nu știu ce înseamnă cu adevărat, pentru cei care ne privesc. Televiziunea înseamnă foarte multă muncă și foarte mult stres.

Nu aș vrea în perioada următoare să mă întorc la televizor. Absolut deloc! Am primit două oferte pentru care sunt recunoscătoare. Le mulțumesc celor care cred în mine, doar că îmi ia foarte mult timp și acum vreau să mă concentrez pe VirtuWell”, a declarat Ana Morodan, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cât despre organizația care îi ocupă mare parte a timpului, Ana ne-a mărturisit că își propune să îi consilieze gratuit pe adolescenții care se confruntă cu în și offline, dar și cu puștii care au alte probleme dezvoltate în orele îndelungate petrecute în lumea virtuală.

Morodanca sare în ajutorul tinerilor despresivi și anxioși: „Cu cei din Italia am făcut și un schimb de experiență”

Ana se laudă cu o echipă de profesioniști, căci a cooptat în proiectul ei o serie de psihologi și sociologi dedicați 100%. Vedeta ne-a zis că a făcut și un schimb de experiență cu o organizație asemănătoare din Italia.

„E prima organizație de stare de bine și sănătate mintală digitală din România. Nu e prima din lume și vreau să subliniez ceva foarte important. Această problemă care se răsfrânge asupra tinerilor, oamenilor sub 25 de ani e foarte importantă. În America există peste 200 de astfel de ONG-uri, în Franța, în Italia. Cu cei din Italia am făcut și un schimb de experiență. Este o problemă pe care trebuie să o adresăm. Sunt printre primii oamenii care a făcut legacy în acest domeniu în România. Construim programe pentru adolescenți, tineri și femei.

Adolescenții trăiesc mai mult de jumătate din zi în zona digitală și atunci, și de acolo noi dezvoltăm probleme care merg dincolo de aria de bullying. Sunt multe chestii de nuanță. Sunt relații parasociale, percepții greșite, anxietate socială, incapacitatea de a relaționa în offline cu alți oameni, nevoia de validare în permanență… Avem o echipă foarte bună de psihologi, sociologi. O să dăm drumul unor programe foarte interesante. Vor fi inclusiv despre educarea în privința pericolelor online, dar și să le dăm ajutor concret, consiliere psihologică gratuită”, ne-a povestit Ana Morodan despre proiectul ei.

Vedeta investește ce câștigă în tot felul de start-up-uri

Dincolo de VirtuWell, Ana Morodan este și angel investor în câteva proiecte, chiar și afaceri cu produse alimentare bio. Termenul, mai puțin folosit la noi, vorbește definește o persoană cât de cât avută care își bagă banii personali în afaceri aflate la început de drum (start-up-uri). Din motive ce țin de confidențialitate, Ana nu a putut să dea prea multe detalii despre investițiile făcute.

„Sunt angel investor în continuare. Așa mi-am dorit eu. Am niște contracte de confidențialitate pe care vreau să mi le mențin. Sunt, din punctul meu de vedere, oameni în care am investit. Am investit atât în viziunea lor cât și în business-ul lor, în produsele lor. Sunt foarte încântată de treaba asta”, a încheiat Ana Morodan.