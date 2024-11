Ana Morodan: „Votez pentru libertate”. Contesa digitală, campanie emoționantă: „Mă revoltă normalizarea toxicității”

Ana Morodan, împreună cu organizația ei, au demarat o campanie unică în România, pentru conștientizarea faptului că viața de pe rețelele de socializare nu e una reală.

Ana Morodan a lansat campania „Instagram is not real life”. Contesa Digitală, despre provocările sociale ale momentului

este sloganul sub care zeci de personaje publice s-au implicat în desfășurarea de forțe pusă la cale de Ana Morodan. Contesa Digitală a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre provocările organizației sale VirtuWell. Ne-a spus cât de mare impact au postările influencerilor asupra sănătății mintale a adolescenților.

și despre toxicitatea din mediul virtual, unde, de multe ori, se afișează o viață roz, iar asta poate duce, de cele mai multe ori, la o scădere sistematică a stimei de sine, tradusă în anxietate și depresie. Ana Morodan ne-a dezvăluit și despre alegerile cruciale din acest an, ale căror rezultate sunt fără precedent, până la această oră, militând, totodată, împotriva urii, indiferent de care parte s-ar situa urmăritorii ei: pro Georgescu sau pro .

Vedeta a explicat și despre algoritmii din social media, despre cum și ce fel de postări ajung la tineri. Postări prin care le pot fi influențate gândurile și, ulterior, deciziile.

„Foarte puțini înțeleg cu adevărat cum funcționează algoritmii din spatele social media”

Care au fost și sunt cele mai mari provocări pe care le ai de întâmpinat la organizația ta?

– Ana Morodan: Cea mai mare provocare este să facem oamenii să înțeleagă cu adevărat importanța sănătății mintale digitale în România. Toată lumea folosește social media. Puțini înțeleg cu adevărat impactul acestuia asupra psihicului nostru.

După 14 ani în online, văd cum părinții sunt îngrijorați de timpul pe care copiii îl petrec pe telefon, dar nu știu cum să abordeze subiectul. Vedem profesori care observă schimbări în comportamentul elevilor. Nu au instrumentele să intervină. Și mai ales, întâlnim tineri care simt că ceva nu e în regulă cu felul în care folosesc social media, dar nu știu să ceară ajutor pentru că în România educația digitală nu e încă văzută ca o necesitate.

La VirtuWell, provocarea noastră zilnică este să schimbăm această mentalitate și să arătăm că sănătatea mintală digitală este la fel de importantă ca sănătatea fizică. E o muncă de pionierat într-o țară unde încă se râde când spui că poți suferi de burnout digital sau că ai nevoie de detoxifiere de social media.

Ce mă îngrijorează cel mai tare este că foarte puțini înțeleg cu adevărat cum funcționează algoritmii din spatele social media și cât de mult ne influențează ei deciziile zilnice. Nu realizăm că ceea ce vedem în feed-uri nu e întâmplător. Există sisteme complexe care ne studiază comportamentul. Ne livrează exact conținutul care ne va ține cei mai mulți dopamină-dependenți de platforma respectivă.

E vital să educăm tinerii despre aceste mecanisme, să înțeleagă că social media nu e doar un loc unde postezi poze. E un sistem sofisticat care are puterea să ne modeleze percepțiile, opiniile și, în final, viețile.

Cazul care a marcat-o pe Ana Morodan: „Plâng când aud astfel de povești”

Povestește-mi despre un caz pe care l-ai întâlnit în proiectul tău și te-a impresionat/ emoționat profund. Cum reacționezi la poveștile sensibile ale oamenilor? Te încarci emoțional, plângi? Reușești să empatizezi atât de mult cu ce descoperi?

– Recent, am primit un mesaj de la o adolescentă care primea constant mesaje de hate despre aspectul ei fizic pe social media. Ne povestea cum se simțea urâtă în forma ei naturală. Hate-ul constant despre corpul ei o făcuse să dezvolte o relație toxică cu mâncarea.

M-a lovit profund pentru că m-am văzut pe mine în povestea ei. Da, plâng când aud astfel de povești. Știu exact cum e să fii redusă doar la aspectul tău fizic. Să simți că orice ai face sau spune, pentru unii, vei fi mereu doar un corp de criticat. Știu ce înseamnă să citești sute de comentarii în care străini își dau cu părerea despre fizicul tău, ca și cum ar avea acest drept.

Dar tocmai această empatie profundă mă motivează să construiesc VirtuWell. Nu pot să rămân indiferentă când văd tineri care sunt bombardați cu ură și critici despre aspectul lor fizic, când văd cum hate-ul din online le distruge stima de sine și bucuria de a fi ei înșiși.

„Când un adolescent este hărțuit pe social media, trauma este la fel de profundă ca și cum s-ar întâmpla în curtea școlii”

Având în vedere experiența ta ca influencer plus organizația lansată de curând, ce ți se pare cel mai revoltător cu privire la situațiile la care oamenii nu prea reacționează? Unde greșește societatea românească de nu reușim să înțelegem bullying-ul sau cazurile femeilor care suferă abuz psihologic din partea partenerului, de pildă, să nu mai zic de alte abuzuri?

– Ce mă revoltă cel mai tare este normalizarea toxicității în mediul online. În România, încă există această mentalitate de “lasă că trece” sau “așa e pe internet” când vine vorba de cyberbullying sau harassment online. Oamenii tratează abuzul din mediul virtual ca și cum ar fi mai puțin real sau mai puțin dăunător decât cel din viața fizică.

Vedem zilnic cazuri de cyberbullying, de body shaming, de hărțuire în mediul digital. Pentru că se întâmplă “doar pe internet”, societatea tinde să le minimalizeze impactul. Nu realizăm că pentru generația tânără, spațiul digital este la fel de real și vital ca cel fizic. Când un adolescent este hărțuit pe social media, trauma este la fel de profundă ca și cum s-ar întâmpla în curtea școlii.

La VirtuWell încercăm să schimbăm această mentalitate. Arătăm că abuzul, fie el digital sau fizic, lasă răni la fel de adânci. E timpul să înțelegem că spațiul online nu este un “no man’s land” unde totul este permis. E o extensie a societății noastre care are nevoie de aceleași reguli de respect și empatie.

Ce își spune Ana Morodan când se privește acum în oglindă, după ani de influencing: „Cea mai mare victorie nu este să construiești un personaj perfect”

Ce îi spune Ana Morodan femeii pe care o privește în oglindă, azi?

– Îi spun că sunt mândră de curajul ei de a-și transforma traumele în vindecare pentru alții. După 14 ani în online, după ce am construit un personaj, o carieră, un brand – am înțeles că cel mai important rol al meu nu este să fiu “perfectă”, ci să fiu autentică și să folosesc toate experiențele mele, inclusiv cele dureroase, pentru a face o diferență reală.

Îi spun că a fost nevoie să treacă prin toate momentele acelea grele – presiunea constantă a imaginii publice, burnout-ul, anxietatea, lupta cu sine – ca să ajungă aici, într-un punct în care poate să transforme toată această experiență în ceva cu sens și impact pentru noua generație.

Dar mai ales, îi spun că puterea ei nu stă în imaginea pe care o proiectează în online, ci în capacitatea de a rămâne umană și vulnerabilă într-o lume digitală care ne împinge constant spre perfecțiune artificială. Că cea mai mare victorie nu este să construiești un personaj perfect. Victoria e să ai curajul să fii tu însăți. Să folosești această autenticitate pentru a-i inspira și pe alții să facă la fel.

„Puterea stă în a avea curajul să fii vulnerabil și autentic”

Cum te imaginai în copilărie și ce îți imaginai că vei deveni versus realitatea de azi? Ce limite crezi că ai depășit și ce nu ai reușit să faci conform viselor tale din pruncie?

– Nu visam să devin “influencer” – nici măcar nu exista termenul ăsta când eram mică. Am devenit un personaj în social media aproape din întâmplare. Acum înțeleg că toate experiențele astea, și bune și rele, m-au pregătit pentru ce fac azi la VirtuWell.

Am depășit multe limite. Am depășit frica de a fi judecată, presiunea de a fi “perfectă”, teama de eșec. Dar poate cea mai mare victorie a fost să învăț că puterea nu stă în a construi o imagine impecabilă, ci în a avea curajul să fii vulnerabil și autentic. Ce nu am reușit încă? Să găsesc echilibrul perfect între Ana din online și Ana din offline, să mă deconectez complet fără să simt vinovăție.

Despre lumea televiziunii, pe șleau: „E toxică pentru cei care confundă notorietatea cu valoarea personală”

Pentru cine crezi că televiziunea poate fi toxică? Ce sfat le dai tinerilor care vor să facă o carieră în TV, ceva de care trebuie să țină cont ca să nu sufere prea mult?

– Televiziunea, ca și social media de altfel, poate fi toxică pentru oricine nu e pregătit să facă diferența între personaj și persoană. E toxică pentru cei care își pun toată validarea în rating-uri și în părerile publicului. E toxică pentru cei care confundă notorietatea cu valoarea personală.

Din experiența mea, cel mai important sfat pentru tinerii care vor o carieră în TV este să-și construiască o identitate solidă înainte de a se expune public. Trebuie să știi foarte clar cine ești tu, dincolo de personajul pe care îl construiești pentru cameră. Pentru că în televiziune, ca și în online, succesul vine și pleacă. Dacă nu ai o fundație puternică în ceea ce ești cu adevărat, te poți pierde foarte ușor pe drum.

Și poate cel mai important – să înțelegi că feedback-ul public, fie el pozitiv sau negativ, nu te definește. Părerile altora despre tine sunt despre proiecțiile lor, nu despre cine ești tu cu adevărat.

Ana Morodan: „Votez împotriva celei mai mici posibilități de lume distopică, extremistă”

Știu că la un moment dat ai avut un cuvânt de spus cu privire la politică și evoluția societății. Mergi la vot? Dacă da, pentru ce principii vei vota?

– Nu am ratat niciodată să merg la vot. A fost multă luptă socială, sacrificii, revoluții ca să avem noi dreptul ăsta și e datoria mea să-l exercit. Votez mereu pentru libertate, valori proeuropene, pentru egalitate de șanse pentru toată lumea. Votez împotriva celei mai mici posibilități de lume distopică, extremistă.