Fosta amantă a lui Marica a avut COVID! Ce spune Ana Muntean despre cum a slăbit din cauza bolii și cum arată acum! Foto

Ana Muntean era, în primăvara anului 2020, în mijlocul unui scandal de amploare, imaginile cu Ciprian Marica, surprins de soțul femeii, îmbrăcat doar cu un prosop, în fața camerei de hotel a acesteia, făcând înconjurul României. De atunci, Ana Muntean a dus o existență relativ discretă, s-a făcut blondă din roșcată, s-a împăcat cu soțul ei și s-a ocupat, în mare, de sportul ei favorit: fitness-ul.

Cu toate acestea, la începutul acestui an, fosta amantă a lui Ciprian Marica a trecut printr-o boală care face, acum, ravagii în România: COVID-19.

Ce spune Ana Muntean, fosta amantă a lui Marica, despre COVID-19

Fosta amantă a lui Marica a dezvăluit, în urmă cu doar câteva zile, că a trecut printr-un episod COVID-19, femeia recunoscând că, în ciuda faptului că a avut simptomatologie ușoară, corpul i-a fost afectat de boală și că nu a mai putut face mișcare.

”Timp de două săptămâni cât am stat în carantină (din cauza că am fost infectată cu Sars-Cov 1, 2, sau ce forme or mai fi) nu m-am antrenat deloc. Nici în vacanțe nu reușesc să fac pauză mai mult de 2, 3 zile de la antrenamente.

De ce? Pentru că mă simt bine, am mai multă energie, am un tonus mai bun, iar beneficiile sunt interminabile din punctul meu de vedere, pentru sănătatea corpului, a minții și a sufletului.

În aceste două săptămâni nu am făcut efort deloc și am mâncat aproape ca majoritatea dintre noi (pâine, câte o friptură cu garnitură, câte un desert, un popcorn, un sandvich, etc). Dar nimic ieșit din comun. M-am subțiat destul de tare, ca și când aș fi slăbit”, spune fosta amantă a lui Ciprian Marica pe contul ei de socializare.

În ciuda faptului că a slăbit, Ana Muntean susține că, acum, corpul ei nu mai are armonia de care se bucura înainte de boală și că arată mai rău decât înainte.

Ce s-a întâmplat cu formele fostei amante a lui Marica?

Ana Muntean a explicat ce s-a petrecut cu ea și de ce consideră că nu arată mai bine acum, după ce a slăbit din cauza COVID-19, decât înainte. ”Mușchii și-au pierdut din volum (nemaifiind antrenați și, cu siguranță, nu am acoperit gramajul zilnic de proteină), și-au pierdut din forță, din rezistență și din tot.

Deși păream mai slabă, de fapt, nivelul țesutului adipos era mai mare datorită alimentației, iar masa musculară scăzuse. Deci, a fii slab, nu înseamnă neapărat un lucru bun”, a explicat Ana Muntean. Cu toate acestea, ea nu și-a pierdut optimismul și este convinsă că se va recupera rapid după boala prin care a trecut.

”Noroc cu minunatul nostru corp și cu memoria celulară, putem reveni la forma de dinainte fără prea mari eforturi”, a mai spus, pe contul ei de socializare, fosta amantă a lui Ciprian Marica, convinsă că își va recupera formele cât de repede posibil.

De altfel, de-a lungul ultimilor ani, după împăcarea cu soțul ei care i-a iertat aventura cu Ciprian Marica, Ana Munteanu nu a fost deloc inhibată în a-și expune, cu generozitate chiar, formele de fotomodel.

De cele mai multe ori, pozele pe care le-a postat, spre deliciul fanilor ei, pe conturile de socializare par să fie o pledoarie pentru sport, dar, cu toate acestea, ședințele foto în costum de baie sunt suficient de multe încât să-i impresioneze și pe cei care… sunt sedentari.

Ce spunea Ana Muntean despre aventura cu Ciprian Marica

La un an de la evenimentele care i-au adus o celebritate pe care, cu siguranță, nu și-ar fi putut-o dori,

”Acea perioadă a fost o perioadă din care am învățat foarte multe, o perioadă pe care mi-o asum cu bune și cu rele și o perioadă în urma căreia nu am niciun fel de regret. (…)

Am văzut un articol foarte frumos în care Anamaria Prodan a declarat despre mine faptul că sunt și eu mamă, am și eu dreptul la viață, am doi copii, că sunt o femeie care trebuie lăsată în pace. Nu am avut ocazia să îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Ana Muntean, în cadrul emisiunii .

dar, în fapt, a avut loc în 2019, filmarea cu fostul fotbalist de națională, fiind făcută de soțul Anei Muntean, dar, ulterior, difuzată împotriva dorinței cuplului. În ciuda faptului că totul a devenit public, Ana Muntean a fost iertată de bărbatul alături de care are doi copii, iar relația lor pare să fie, acum, una cât se poate de bună.

Mai mult chiar, de-a lungul perioadei scurse de la aventura cu Ciprian Marica, Ana Muntean a fost în câteva vacanțe exotice în care a demonstrat că fitness-ul face minuni când vine vorba de forme, ea pozând ca un adevărat fotomodel.