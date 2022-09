Ana Odagiu dezvăluie cum a cucerit-o fostul soț al Victoriei Răileanu: “Sunt cu bagajul după mine. Nu îmi este frică să recunosc”

Actrița Ana Odagiu (36 de ani) iubește din nou, după 3 ani de singurătate, și face primele declarații despre problemele cu care s-a confruntat în relație cu actorul Conrad Mericoffer. Publicul a făcut cunoștință cu blodina, în pandemie, când a devenit virală pe TikTok, alături de sora sa, Monica Odagiu, prin intermediul unor scurte scheciuri care ironizau probleme ale lumii. , care a făcut echipă alături de sora sa, Monica Odagiu, pe scena trasformărilor.

Ana Odagiu, primele declarații despre relația cu Conrad Mericoffer, fostul soț al Victoriei Răileanu

Frumoasa blondină, o persoană rezervată în ceea ce privește viața personală, face declarații exclusive pentru FANATIK despre micile discuţii contradictorii care îşi fac prezenţa în relația pe care o are de puțin timp. Ana Odagiu și-a refăcut viața după 3 ani de singurătate, cu un coleg actor, care joacă în serialul Adela, de la Antena 1.

”Până acum ne plângeam și eu, și Monica că suntem singure. Eu am intrat într-o relație acum. Am așteptări mari pentru că el a venit după o perioadă destul de lungă a mea în care am fost singură. Sunt 3 ani deja de când eu sunt singură.

Și acum s-a întâmplat, dar fiind foarte la început nu îmi vine să vorbesc despre asta, pentru că nu știu ce se va întâmpla. O luăm ușor”, a declarat, pentru FANATIK, Ana Odagiu.

Cum se înțelege Ana Odagiu cu Conrad Mericoffer: “Întotdeauna mi-am dorit un actor”

Fosta concurentă de la Te cunosc de undeva a dat deja și de micile contradinții în cuplu. Ana Odagiu ne-a dezvăluit care a fost cea mai mare temere a ei, alimentată de ceea ce îi spuneau prietenii, dar care a fost cel mai important aspect de care a ținut cont atunci când a decis să se lase pradă sentimentelor și să formeze un cuplu cu actorul Conrad Mericoffer.

”Am împlinit o lună. Deci este foarte fragedă toată treaba. Este actor. Deși toți prietenii mei spun, mamă, să nu vă luați actrițe, eu întotdeauna mi-am dorit un actor. Eu cu actorii comunic într-un fel, avem aceleași probleme, aceleași măcinări, este adevărat că orgoliile sunt cât casa. Se discută care este mai talentat, care nu.

Avem chestia asta, din cauza acestui ego pe care actorii îl au ușor mai dezvoltat, dar eu pot să duc și treaba asta atâta timp cât vorbim aceeași limbă, și sunt pentru asta, pentru a avea același limbaj cu partenerul. Și la noi se întâmplă, dar ți-am zis, este prima lună. Vom vedea”, a precizat actrița Ana Odagiu.

De când se cunosc Ana Odagiu și fostul soț al actriței Victoria Răileanu

Cântăreața Ana Odagiu și actualul partener, Conrad Mericoffer, se cunosc de ani de zile, dar nimic nu le-a dat de gândire că ar putea fi un cuplu, până acum o lună, când s-au văzut cu alți ochi și au dat o șansă poveștii lor de iubire, care poate fi cu final fericit.

”Ne știm de mult timp, dar acum s-a întâmplat să fie întâlnirea. Și chiar mă gândeam că este bine că s-a întâmplat mai târziu, deși ne cunoaștem de mulți ani. Pentru că ăsta cred că a fost momentul (n.r. nostru).

Și el a trecut prin niște lucruri, și eu am trecut prin foarte multe lucruri și cumva parcă este întâlnirea de maturitate”, a mai adăugat, exclusiv, pentru FANATIK, fosta concurentă de la Te cunosc de undeva.

Actualul iubit al Anei Odagiu a fost căsătorit timp de 7 ani

Iubitul cântăreței, actor în serialul Adela, de la Antena 1, , și ea la rându-i actriță. După 7 ani de căsnicie și un copil, Conrad Mericoffer a decis, în anul 2020, să se despartă de mama fiului ei. Totul s-a întâmplat cu maximă discreție, fiecare mergând pe drumuri diferite.

Ana Odagiu vorbește deschis cu noul ei partener despre fostele ei relații, dar și despre fosta lui căsnicie.

”Vorbim despre fostele relații și ale lui, și ale mele. Eu sunt o tipă foarte deschisă și discut tot felul de lucruri, cu atât mai mult cu cât el a fost căsătorit și atunci lucrurile sunt un pic mai complicate.

Trebuie vorbit despre toate, dar nu este nimic care să ne împiedice să trăim ceva frumos și vedem… Cred că oamenii sunt… se întâlnesc, pot avea momente minunate. Nu știi niciodată cât va dura. Dar este adevărat că plec cu speranță. Nu știu de unde, că eu sunt cu frânele trase de obicei”, a spus, pentru FANATIK, actrița.

După 3 ani de singurătate, Ana Odagiu tot mai are temeri: ”Nu îmi este frică să recunosc”

Întrebată de reporterul FANATIK dacă, după 3 ani de singurătate, este vindecată și pregătită să iubească fără rezerve, Ana Odagiu răspunde fără ezitare: ”Sunt cu bagajul după mine, evident. Dar ca noi toți, nu e… nu îmi este frică să recunosc. Eu s-ar putea să am mai mult decât alții, dar, având 3 ani de singurătate, eu chiar mi-am curățat multe lucruri și cumva, pentru mine, relația asta este o provocare să văd ce am învățat în toți anii ăștia.

Ce am curățat cu adevărat. Că așa este simplu să fii singur și să zici mamă ce m-am echilibrat. Dar, intră într-o relație, vezi, funcționezi? De aceea simt că ne-am găsit la un moment foarte bun. Cel puțin el pe mine m-a găsit într-u moment foarte bun”, a declarat cântăreața Ana Odagiu, pentru FANATIK.

Ana Odagiu, despre dorința de a deveni mamă: ”Este mult prea departe ca să mă gândesc”

Ana Odagiu a vorbit și despre posibilitatea de a deveni mamă și spune că, dacă la 25 de ani se simtea pregătită să aibă un copil, în prezent, lucrurile s-au schimbat.

”Sincer, nu am nicio dorință în zona asta (n.r. să fac copil), deși anii trec și ar cam trebui să mă gândesc la asta. Îmi plac copiii, având-o pe sora mea mai mică cu 10 ani, cumva am crescut-o și am preluat-o și a fost tot timpul sub grija mea și m-am bucurat văzând-o cum se dezvoltă și cum învață lucruri frumoase. Știu că am o mămică în mine, dar copilul meu, al meu… nu îmi dau seama.

Am avut o perioadă, pe la vreo 25 de ani, când am simțit atunci că îmi ticăie ceasul și că ar cam fi cazul. Nu s-a întâmplat atunci și acum nu știu ce să zic. Habar nu am. Este mult prea departe ca să mă gândesc”, a mai precizat Ana Odagiu, pentru FANATIK.

Ce a însemnat pentru Ana Odagiu experiența Te cunosc de undeva?

În încheiere, Ana Odagiu, fosta concurentă de la Te cunosc de undeva, ne divulgă şi ce a însemnat pentru ea participarea în cel mai longeviv show de televiziune. Cântăreața a făcut echipă cu sora ei, Monica Odagiu, și au făcut un moment demn de locul 1, în ediția a șasea, când s-au trasformat în El Chombo.

”Pentru mine (n.r. Te cunosc de undeva) a fost cea mai frumoasă experință din televiziune, deși eu sunt un om al teatrului. Îmi place când lucrurile se întâmplă atunci, live, dar trebuie să recunosc, deși am făcut ceva televiziune, mai mulți ani, acesta este un format care mi s-a potrivit și care mi-a plăcut extraordinar de mult. Pe cât este de grea, pe atât este de frumoasă”, a spus, în încheiere, Ana Odagiu.

Te cunosc de undeva poate fi văzut în fiecare sâmbătă, pe Antena 1, de la ora 20:00.