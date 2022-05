Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe, senzații tari la etajul 52, în Dubai! “Tata a spus: ‘Doamne ferește!’ ”

Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe, a trăit o experiență unică în vacanța din Dubai, petrecută recent alături de prietene. Soția fotbalistului Paul Pîrvulescu a vizitat mai multe obiective turistice, iar unul dintre ele a făcut-o să treacă prin toate stările posibile!

Ana Pîrvulescu, experiență unică în vacanța din Dubai

Influencerița a avut curaj să urce la etajul 52, să se agațe în “frânghii” și să vadă Dubaiul de sus. Momentul însă a fost o adevărată experiență pentru ea și un adevărat spectacol pentru cei prezenți care nu știau dacă să râdă sau să plângă! Reacțiile Anei au fost de la râs, la plâns, la țipete, la tremurat până la rugăciuni.

Mai exact, Ana Pîrvulescu a optat pentru Sky Views Dubai, la o înălțime de 219,5 m deasupra solului. Aceasta este una dintre cele mai recente atracții pentru vizitatori, oferind perspective fascinante ale întinderilor din Downtown Dubai. Așezată pe vârful hotelului Address Sky View, construcția arhitecturală cuprinde trei oferte distincte și care provoacă senzații tari – Observatory, Glass Slide și Edge Walk.

La Observator, Ana Pîrvulescu a avut parte de o plimbare panoramică cu liftul din sticlă până la nivelul 52, de unde a accesat o scară în spirală până la etajul de mai sus pentru o plimbare fascinantă de sticlă de 46 m lungime până la clădirea alăturată. Ana Pîrvulescu s-a dat prin toboganul de sticlă care oferea o plimbare în interiorul unui tunel transparent de la nivelul 53 la 52 al turnului. Momentul forte a fost însă “excursia” pe care a făcut-o de-a lungul Edge Walk.

Echipată cu hamuri de siguranță, costum și cască pe cap, vedeta s-a plimbat pe o margine exterioară a unui zgârie-nori. “Vreau acasă la București! La mine, la Clinceni! Eu nu mai vreau aici! Mă bate vântul foarte tare, mi-e foarte frică. Nu mai vreau! Tata, Doamne ajută!”, spunea Ana Pîrvulescu în timp ce îi venea să plângă și se uita în jos, de la etajul 52.

Ana Pîrvulescu, la etajul 52 al unui zgârie-nori din Dubai: “Am avut aceleași frici, sentimente ciudate, clar mult mai intense ca la prima sarcină”

“Una din experiențele care vor rămâne întipărite în mintea mea pe viața a fost fără doar și poate cea de la Sky Views Dubai – Observatory. Odată ajunsă acolo, am țipat să fiu dezlegată și mi-am dorit să mă întorc. Mi-era frică să privesc în jos de la etajul 52, chiar dacă știam că sunt securizată! Și acum, în timp ce povestesc, mă trec fiori.

Am avut aceleași frici, sentimente ciudate, clar mult mai intense ca la prima sarcină (râde – n.r.) Eram în fața necunoscutului și zici că urma să nasc natural (râde – n.r.) Așa am simțit să mă manifest … că tot mi-a fost frică de sarcina naturală, măcar am fost curajoasă și într-un final am privit în jos și am stat pe marginea clădirii.

După ce am coborât, am simțit o descătușare, senzația aia că nu mai ai nicio problemă și că nimic din micile conflicte cotidiene nu te mai pot dezamăgi. Eram Zen cum s-ar spune (râde – n.r.) Și dacă mă întrebi… da, aș repeta experiența”, a declarat Ana Pîrvulescu, pentru FANATIK.RO.

Ana Pîrvulescu, sora Elenei Gheorghe: “Pe tata greu îl marchează ceva”

Sora să împartă experiența și cu cei de acasă, așa că a trimis câteva filmări și poze pe grupul familiei. Acolo au început să curgă mesajele: panică, sperieturi și multe semne de întrebare. Tatăl Anei însă a rămas șocat când a văzut filmarea cu fiica lui atârnată de niște frânghii pe marginea unui etaj al unui zgârie-nori din Dubai. “Am pus filmarea pe grup și au rămas efectiv șocați toți. Tata a scris ‘Doamne Ferește!’ .

Și pe tata greu îl marchează ceva (râde – n.r.). M-au întrebat dacă în acel moment când vorbeam pe whatsapp sunt pe pământ… le-am spus că ‘da’ și au respirat ușurați!”, ne-a mai spus Ana.

Ana Pîrvulescu, vacanță cu fetele, fără soț și copii Ana Pîrvulescu a fost în vacanță în Dubai, fără soțul ei, Paul Pîrvulescu, și fără cei doi copii – Lucas și Ania. Influencerița obișnuia însă să-și petreacă vacanțele în familie.

“Sunt o mămică foarte atașată, dar totul s-a așezat perfect, pentru că a coincis și cu vacanța copiilor, iar ei petrec vacanțele la bunici, la Mediaș. Deci oricum urma să-i duc acolo, și eram pregătită de o separare de două săptămâni (râde – n.r.). Mamele au nevoie de astfel de pauze, tocmai pentru a se încărca cu multă răbdare!”, a mai spus sora Elenei Gheorghe.

Cum a recționat soțul când i-a spus că pleacă în vacanță cu fetele la Dubai?

Ana Pîrvulescu este norocoasă să aibă un soț înțelegător, se pare. La aflarea veștii că pleacă în vacanță cu fetele, fotbalistul a reacționat bine.

“Soțul meu este foarte înțelegător și deschis în astfel de situații, mai ales că el nu a avut vacanță de Paște, și atunci oricum își petrecea timpul prin canton amente și la meciuri. Deci partea bună e că nu am ales o perioadă în care el să fi fost liber.

Nici nu aș fi putut face asta, întrucât el are două vacanțe mici pe an (râde – n.r.), la mijlocul lui mai și în decembrie, de sărbători! Mi-a zis să merg și să profit de câteva zile singură, împreună cu fetele. Și nu, nu i-am lăsat copiii pe cap, cei mici s-au bucurat de timp prețios alături de bunici la Mediaș, Paul la Cluj, și eu la Dubai”, a conchis Ana Pîrvulescu.

Ce obiective turistice a vizitat sora Elenei Gheorghe în Dubai?

Ana Pîrvulescu a petrecut câteva zile în Dubai și a reușit să bifeze mai multe obiective turistice. Pe lista ei s-a aflat Burj Al Arab, un reper al inovației arhitecturale, un hotel care găzduiește inginerie de ultimă oră – de la plaja unică creată de om și terasa cu piscină infinită, până la unul dintre cele mai înalte atrium mari, la 180 de metri înălțime – unde a vizitat un Royal Suite care costă 25.000 dolari pe noapte.

Dubai Frame, o atracție emblematică din Dubai, care are o înălțime de 150 de metri și o lățime de 93 de metri, dar și Madame Tussauds Dubai – acolo unde există 7 zone diferite cu personalități celebre în categoriile lor respective: muzică, modă, film, lideri mondiali, media, Bollywood și sport, s-au numărat și ele pe lista ei de obiective.

De asemenea, Ana n-a ratat nici “La perle”, un spectacol care combină coregrafia uluitoare cu cascadorii îndrăznețe, într-un nou „teatru acvatic”. Sora Elenei Gheorghe n-a ratat nici Bluewaters, Atlantis The Palm, The View al The Palm sau The Mud House Studio – un atelier de creații în lut.

Una din zile și-a petrecut-o la SLS, în cartierul Downtown, în două piscine infinite, situate în vârful turnului de 75 de etaje, dar și la Ciel Spa, situat la etajul 69 unde a avut parte de masaje relaxante. Cumpărături pentru copii și cei dragi și-a făcut de la Dubai Mall și de la Souk Madinat Jumeirah.