Ana Porgras de la Survivor s-a întors în România. Primele declarații, făcute chiar pe aeroport

Ana Porgras de la Survivor România 2021 s-a întors în țară. Ea a făcut primele declarații chiar pe aeroport. Vedeți mai jos ce a spus fosta faimoasă.

Eliminarea acesteia din competiție a sârnit un val de revoltă între telespectatori. Aceștia au făcut chiar și o petiție pentru a o readuce pe fosta gimnastă în concurs.

Dintre cei rămași în luptă, cel mai afectat a fost bunul ei prieten Zanni. Bărbatul a izbucnit în plâns când a aflat că Ana pleacă acasă.

Fosta faimoasă a fost așteptată la aeroport de oamenii apropiați. Ea a fost primită cu aplauze și flori. Ana Porgras a vorbit la superlativ de competiția pe care tocmai a părăsit-o: „e ceva incredibil! N-aveți cum să vă imaginați până nu te duci acolo și trăiești”.

„Chiar dacă a fost super greu, din a doua zi mie mi-a fost dor, mi-a fost dor de joc.În primele două săptămâni am zis că n-o să rezist. După aceea nu mi-am mai dorit să plec,” a adăugat.

A a mărturisit că nu se aștepta ca eliminarea ei să aibă un asemenea impact asupra oamenilor: „am plecat campioană, m-am întors campioana pe care o știe lumea. Nu mă așteptam la impactul ăsta. Eu când eram acolo, în junglă, n-aveam de unde să știu ce se întâmplă în țară”.

„Sunt absolut șocată( n. red. de impactul eliminării ei). E incredibil, numai lucrul ăsta demonstrează ce înseamnă Survivor în România. Sunt un pic sălbatică pentru că două luni să n-ai acces, în momentul în care ieși te lovesc toate informațiile astea”, a adăugat fosta campioană mondială.

În schimb, ea a recunoscut că adaptarea nu a fost una ușoară: „m-am adaptat destul de greu. În primele două săptămâni mă gândeam că vreau să plec acasă, că eu nu pot aici. Ușor, ușor m-am obișnuit, m-am adaptat, am intrat în fenomenul Survivor.

„Nu mai simțeam foame atât de tare. Regret enorm că am plecat. Îmi doream să rămân până în finală. Dacă așa a fost să fie și s-a întâmplat, eu nu mai am ce să schimb. Le mulțumesc oamenilor de acasă că au încercat să schimbe ceva. Trebuie să învățăm că ăsta e un concurs. Nu am fost supărată că am fost nominalizată de Jador, nu aveam de ce,” a povestit fosta faimoasă.

Ana Porgras a mărturisit și cine și-ar dori să câștige competiția: „normal că pe Zanni. Trebuie să fie câștigător. O să-l aștept aici și dacă nu vine cu trofeul, mare bătaie ce o să își ia. El merită din toate punctele de vedere, și social și sportiv. El e omul care dacă are ceva să îți spună, el va veni în fața ta și îți va spune.”