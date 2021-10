Ana Porgras, despărțire dureroasă. Fosta concurentă de la Survivor România avea o relație toxică

Bruneta trece printr-o despărțire dureroasă, deși ea este cea care a pus piciorul în prag. Și-a făcut bagajele și a plecat dintr-o relație toxică care o consuma din toate punctele de vedere.

Vedeta a trăit o perioadă destul de lungă o poveste de dragoste complicată, asta pentru că nu a avut tăria să spună „Nu” și să meargă mai departe, dar de curând și-a luat inima în dinți.

Ana Porgras a suferit după separarea de cel care i-a fost iubit, asta pentru că se abținea cu greu să nu-i răspundă la telefonul bărbatului, despre care nu a spus prea multe.

Ana Porgras, o femeie singură, după o relație complicată. De ce s-a despărțit

Mai mult decât atât, Ana Porgras a mai sublinat faptul că nu mai era fericită de mult, dar nu avea curajul să facă pasul decisiv. În cele din urmă a pus capăt poveștii.

„Am trecut printr-o relație toxică, din păcate a durat și foarte mult. Era săgetător. A fost toxică, îmi pare rău că a durat mai mult decât trebuia.

Nu mai eram fericită de o bună perioadă de timp, realizam asta, dar nu reușeam să mă desprind de acolo. Mă bucur că am trecut peste.

Eram ciudată, nu mai eram eu, nu mă mai simțeam eu. Eu pot spune că nu mă mai simțeam eu, nu mai eram fericită, tot ce se întâmpla în jurul meu era o nefericire.

Nimic nu mă mai făcea fericită, putea să îmi facă toate poftele. Asta pentru că trăiești niște momente din trecut, deși nu aș vrea să vorbesc mai mult despre asta.

Am plecat de unde eram, m-am detașat, am blocat telefonul. E greu să ieși dintr-o relație toxică, pentru că e obișnuința care te ține acolo, lucrurile pe care le faci și de care nu poți să te desprinzi.

Când am conștientizat că nu e ok, mi-am făcut bagajele și am plecat și am spus că oricât de greu mi-ar fi, o să reușesc să fac treaba asta. Și am reușit”, a declarat Ana Porgras de la Survivor România pentru .

Fosta gimnastă mai adăugat că „rețeta” care a mers în cazul ei după despărțire a fost să nu mai aibă niciun contact cu respectivul.

Așadar, -a blocat în mediile de socializare pe fostul partener de viață pe care a ajuns să-l și uite acum.