Ana Porgras, dezvăluiri incredibile despre relația cu Zanni de la Survivor România. Când și unde s-au cunoscut, de fapt

Ana Porgras a vorbit mai deschis ca niciodată despre relația cu Zanni de la Survivor România și a dezvăluit când, cum și unde s-au cunoscut mai exact cei doi.

Ana și Zanni formează, de departe, cel mai iubit cuplu al reality-show-ului de la Kanal D, însă frumoasa lor prietenie a început înainte ca aceștia să ajungă în Republica Dominicană.

De altfel, Zanni a și filmat un vlog de Crăciun în pat alături de Ana, răspunzând anumitor provocări pe care le-a primit în mediul online.

Ana Porgras, totul despre relația cu Zanni de la Survivor România

Fosta gimnastă a vorbit pentru revista Viva! despre relația ei cu totul specială cu faimosul care a devenit una din revelațiile actualului sezon Survivor România și a recunoscut că îl iubește foarte mult.

Cei doi s-au cunoscut la probele sportive înainte să plece în Republica Dominicană. Nu s-au înțeles de la bun început, ba chiar bruneta era destul de reticentă când l-a văzut prima oară, dar prietenia lor a început să prindă contur ulterior.

„Când îl vezi prima dată, ai tendința să îl judeci după aparențe. Apoi, ne-am mai întâlnit la analize, la filmările pentru show și am mai stat de vorbă. Am avut ocazia să îmi dau seama cum gândește. Chiar dacă are doar 24 de ani, este foarte matur în gândire, este drept, realist. Asta ne-a apropiat, mie îmi place să am în jur oamenii care gândesc sănătos. S-a înfiripat o prietenie care a venit natural”, a declarat Ana Porgras în revista Viva!.

Ce gest a făcut pentru concurent la plecarea ei

Pe tot parcursul interviului, Ana s-a ferit să spună cu subiecte și predicat că este iubita lui Zanni, însă a lăsat să se înțeleagă clar asta, mai ales după ce sora ei a făcut o glumă pe această temă la Teo Show.

„Colegii mei au afirmat asta (n.r.: că sunt iubiți) pentru că dormeam împreună și aveam o comunicare foarte bună, nu am avut certuri”, a ținut să precizeze Ana clarificând de unde au pornit zvonurile despre relația lor.

Sportiva a făcut un gest care confirmă atașamentul ei față de Zanni după ce a fost eliminată din competiție. Aceasta a mărturisit că i-a lăsat porția de orez pe care nu apucase să o mănânce, deoarece cu el a trăit cele mai frumoase clipe în Dominicană.

