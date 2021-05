Ana Porgras, experiență neplăcută la Survivor România. Ce nu au difuzat producătorii de la Kanal D

Ana Porgras a ieșit de ceva vreme din emisiunea Survivor România, dar tot se gândește la momentele prin care a trecut. Fosta gimnastă a vorbit extrem de sincer despre tot ce nu se vede pe micile ecrane, fiind vorba și de experiențe neplăcute.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fosta Faimoasă a fost una dintre cele mai apreciate concurente de la Kanal D, însă avea să iasă din competiție după ce a fost propusă în Consiliu de Jador. Sportiva ar fi vrut să mai rămână în show, dar din păcate parcursul ei s-a încheiat foarte repede.

Bruneta a plecat de la Survivor România cu un sentiment de melancolie, dar și dezamăgire. Ana Porgras a rămas cu multe amintiri în urma experienței, multe frumoase, dar și unele neplăcute pe care le-a scos la iveală abia acum.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ana Porgras, momente cumplite la Survivor România. Ce s-a întâmplat în spatele camerelor

Ana Porgras vorbește despre clipele în care râdea și stătea la povești cu colegii de echipă. Sunt multe momente frumoase care nu au fost difuzate pe post, dar și evenimente neplăcute, referindu-se la înțepăturile pe care le-a avut din cauza drumurilor din junglă.

Frumoasa sportivă a fost de nenumărate ori în fața pericolului și chiar a fost la un pas să leșine după ce a plecat după nucă de cocos.

ADVERTISEMENT

„Nu se văd multe lucruri la televizor, concurenții stau în junglă 24 de ore din 24. Nu s-au văzut toate momentele în care am râs, am glumit, am povestit împreună.

Telespectatorii văd doar un mic procent din tot ceea ce trăim noi acolo. Sunt atât de multe momente, încât nu aș putea alege unul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi s-a întâmplat de multe ori, când mergeam să căutăm cocos, să mă înțep prin plimbările acestea, iar durerile sunt mari, am fost și la un pas de leșin”, a declarat Ana Porgras pentru revista viva.ro.

Ana Porgras, susținută și după eliminarea de la Survivor România

Vedeta a dovedit că este foarte bună pe traseu, dovadă că a adus foarte multe puncte Faimoșilor. Bruneta este susținută chiar și acum de telespectatori, care îi trimit sute de mesaje legat de show-ul de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sportiva a fost reală, așa cum este în viața de zi cu zi, lucru pe care oamenii l-au apreciat enorm pentru că au văzut care este caracterul ei. Tânăra nu s-a implicat în scandaluri și discuții aprinse, ceea ce a apropiat-o și mai mult de fani.

„Ceea ce se întâmplă în această competiție este sută la sută adevărat. Senzația de foame ne însoțea permanent și da, am mai mâncat câte o banană găsită prin pădure…

ADVERTISEMENT

Nu am încercat să trișez, nici nu aveam cum…”, a completat Ana Porgras, mai arată sursa menționată mai sus.