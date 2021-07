Ana Porgras l-a dat uitării pe Zanni. Ce a făcut în weekend fosta concurentă Survivor România

Fosta gimnastă l-a dat uitării pe artistul despre care se spune că ar fi avut o relație amoroasă. Faimoasa s-a distrat de minune în weekend, fără să-i mai pese de amiciția avută cu fostul ei coleg de echipă.

Ana Porgras a petrecut pe litoralul românesc, în stațiunea Mamaia, unde a luat parte de un eveniment select. a radiat de fericire într-o ținută all black.

Se pare că vedetei nu-i mai pasă de ceea ce se spune despre relația avută cu Zanni, cântărețul care a reușit să câștige premiul de 50.000 de euro pus la dispoziție de producătorii show-ului din Republica Dominicană.

Ana Porgras, pusă pe distracție. L-a uitat deja pe Zanni de la Survivor România

Ana Porgras și Zanni s-au îndepărtat după marea finală de la Survivor România, cel care a pus punctul pe i fiind artistul. Protejatul lui Alex Velea a povestit că vedeta s-a schimbat radical după competiție.

Fostul concurent de la „Chefi la cuțite” are numai cuvinte de laudă la adresa frumoasei brunete, dar cu toate acestea între ei nu mai există niciun fel de relație.

Cântărețul a simțit că bruneta este o altă persoană la petrecerea organizată de producătorii Survivor România, dar și după ce a citit niște mesaje din telefonul sportivei.

De ce Ana Porgras și Zanni nu mai sunt prieteni. Ce s-a întâmplat

Câștigătorul reality show-ului s-a arătat complet dezamăgit de situația în care a fost pus de cea pe care o credea prietenă. În plus, Zanni a dezvăluit că Ana Porgras a refuzat să-i poarte tricoul în finala emisiunii.

„La petrecere o simțeam brusc că nu mai era prezentă la petrecere, că stătea doar în telefon. Și la un moment dat i-am cerut telefonu să stau și eu pe instagram și nu mi l-a dat din prima, a ezitat.

Și după am avut o discuție cu cineva, m-am pus în cameră, a venit și Sebi și Raluca și i-am zis din nou să îmi dea telefonul. Și la fel, a ezitat. I-am zis «Bă, Ano, tu crezi că eu mă uit în mesajele tale?»

Am intrat pe instagram, am închis, apoi am intrat pe whatsapp și primul mesaj pe care l-am citit mi s-a luat de tot, reacția oricui ar fi fost urâtă… m-am uitat la ea, a văzut ce am făcut, am înghițit în sec și m-a dezamăgit.

I-am zis că orice ar fi fost, oricare ar fi fost frustrările, puteam vorbi. Nu mi-a mai purtat nici tricoul apoi, după ce am ajuns în țară nu ne-am mai vorbit…”, a spus Zanni într-o emisiune TV, conform .