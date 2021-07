Ana Porgras, pe șleau despre Zanni: ”M-a dezamăgit și el pe mine”

Ana Porgras a intra în direct pe contul ei de socializare și, într-o discuție cu Raluca Dumitru, a explicat ce se petrece între ea și Zanni.

Ana Porgras și Zanni nici nu își mai vorbesc

”Zanni a spus exact ce s-a întâmplat. Vă spun de la ce a plecat totul”, a spus Ana Porgras în live pe conturile ei de socializare.

Și, pentru a fi clară cu privire la a recunoscut că, de fapt, Faimosul și-ar fi dorit ceva mai multe de la ea și că l-a refuzat, oarecum.

”Ideea e că în momentul în care înțelegi lucrurile puțin diferit, ajungi să fii dezamăgit. Nu am declarat niciodată că suntem împruenă, că suntem un cuplu, nu înșeleg. Nu am fost niciodată împreună! Că l-am susținut și că mi-am dorit să câștige, e altceva. Dar nu a fost vorba de iubire, de dragoste…”, a explicat Ana Porgras.

Ana Porgras, dezamăgită de Zanni

”Nu ne-am certat, pur și simplu nu am mai vorbit din momentul în care el a văzut un mesaj la mine pe WhatsApp. Dar nu înțeleg de ce”, a mai explicat Ana Porgras care a precizat că era vorba despre Zanni în mesajul cu pricina, dar că totul era la modul pozitiv despre Faimos.

Mai mult, când a auzit că Zanni ar fi spus că e dezamăgit de ea, Ana Porgras a replicat dur și, mai furioasă ca niciodată, a explicat că Faimosul ar fi fost cel care a greșit.

”Nu l-am dezamăgit eu pe Zanni, în egală măsură m-a dezamăgit și el pe mine. (…) A văzut un mesaj, de la o anumită persoană, și, nah! Dar eu nu trebuie să dau explicații nimănui, iar el s-a simțit dezamăgit. Dar și eu am fost dezamăgită că s-a băgat în intimitatea mea. (…) Nu am considerat de cuvință că trebuie să îi dau parola de la telefonul meu. Dar, chiar și așa, chiar dacă noi nu mai vorbim, eu o să îl susțin în continuare”, a mai explicat Ana Porgras.

Ana Porgras, explicită despre iubirea și relația cu Zanni

”Nu cred că ne potriveam”, a spus, concis, Ana Porgras, punând capăt speculațiilor cu privire la Zanni. Mai mult, a mai explicat ea, de-a lungul timpului a simțit că Zanni și-ar fi dorit mai multe, dar nu a putut să se implice afectiv.

Cu toate acestea, după ce a explicat că nici nu se mai urmăresc pe conturile de socializare, Ana Porgras a dezvăluit că este loc de împăcare între ei, în anumite condiții și că ar putea rămâne amici.

”Nu renunț la prietenia cu el, dar îl las să se calmeze, să treacă nebunia asta”, a spus Ana Porgras, sugerând că odată cu trecerea timpului câștigătorul de la Survivor România 2021 ar putea să se liniștească, totuși.

”Avea alte așteptări. Eu cred că el voia ca după finală să îi spun că vreau o relație cu el, dar când a văzut mesajul acela a fost dezamăgit”, a mai spus Ana Porgras.

Ce spune Zanni despre Ana Porgras?

Conform spuselor lui Zanni, el i-ar fi cerut Anei telefonul ei câteva secunde să vadă și el ce comentează lumea pe internet. Ana s-a ferit să i-l dea, iar într-un final a fost de acord. A văzut din greșeală un mesaj de pe Whatsapp-ul Anei și i-a fost de ajuns: „Mi s-a luat de tot”.

”Nu vreau să fiu răutăcios, să o pun pe Ana într-o lumină proastă. Eu niciodată nu am fost îndrăgostit de Ana. M-am împrietenit cu ea înainte să intru la Survivor. Mi-a plăcut la ea blândețea. Am avut și eu frustrări, am avut nevoie de cineva care să mă mângâie. Ne potriveam așa, dar nu ca și cuplu”, a declarat