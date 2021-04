Astăzi se va decide care va fi soarta lui Zanni la „Survivor România”, care a încălcat regulamentul competiției după ce a declarat că a furat biscuiți, iar Ana Porgras a avut prima reacție legată de acest subiect, la două săptămâni de când a fost eliminată.

În ediția de vineri seară, Daniel Pavel l-a anunțat pe Zanni că va discuta cu cei din producție și se va lua o decizie cu privire la consecințele pe care le va suporta după ce a comis această faptă.

Ana Porgras, cu care este foarte bun prieten, a anunțat pe contul ei de Instagram că și săptămâna aceasta îl va susține pe artist, invitându-i pe urmăritorii ei să facă la fel.

Ana Porgras, prima reacție după ce Zanni a încălcat regulamentul la Survivor România: „Știu că ești puternic”

Imediat ce s-a aflat că Faimosul ar putea fi descalificat din competiție, Ana Porgras a postat un mesaj de susținere pentru prietenul ei, invitându-i și pe fanii ei să-l voteze. „Susținem @zannidache și săptămâna asta”, a postat fosta gimnastă pe InstaStory.

Săptămâna trecută, Zanni a ieșit, pentru prima dată, favoritul publicului, la o săptămână după eliminarea Anei Porgras. Vineri, după ce Faimoșii au pierdut jocul pentru imunitate, Zanni și Elena Marin au avut un nou conflict, iar artistul a recunoscut că a furat un pachet de biscuiți găsit prin junglă și l-a împărțit, ulterior, cu câțiva dintre coechipieri.

Sportiva a postat mai multe mesaje de acest gen: „Hai Zannidache, știu că ești cel mai puternic”, „Haideți să îl facem favorit și săptămâna asta, pentru că a demonstrat că o să încerce să apere echipa”.

Zanni, în pericol de eliminare de la Survivor România

Zanni și-a recunoscut fapta, drept pentru care prezentatorul emisiunii de la Kanal D l-a anunțat că nu va scăpa nepedepsit, iar fanii se tem că ar putea părăsi competiția din Republica Dominicană.

„Zanni, pentru că tocmai ai recunoscut că ai încălcat regulamentul, deși știai că nu se poate și nu e voie, o să luăm o decizie în zilele următoare și o să îți comunicăm această decizie”, l-a anunțat Daniel Pavel în Consiliul de nominalizare de vineri.

„Ea (n.r. Elena Marin) m-a acuzat de cumpărare după momentul cu biscuții. Să recunosc pentru cei de acasă. Când îmi e foame, dacă găsesc un pachet de biscuiți pe jos pe stradă îl iau. Am găsit un pachet de biscuiți și l-am luat.

Am furat. Îmi asum. Se numește furt, că nu aveam voie. Am vrut să-l împart cu echipa. Și am văzut-o pe Elena singură pe plajă și am spus că s-ar bucură să-i dau un biscuite, doi. M-am dus la Elena, deși ceva în mine îmi spunea să nu-i dau.

Și i-am spus ‘ia’. Și ea mi-a mulțumit. După ce am plecat, după o discuție cu Moro, ea a venit la mine și mi-a spus ‘nu vreau. Mă oftic că nu mi-ați dat și mie și mi-e frică că îmi puteți scoate ochi’. Mai aveam un pachet de biscuiți, a spus că nu, dar a luat și din ăla. Ea a vrut să nu ia ca să nu-i scoatem ochii. A spus că îi e frică, dar a luat în continuare”, a declarat Zanni.