Drama trăită de Ana Porgras de la Survivor România. Mama ei a ajutat-o să scape de acest necaz

Ana Porgras de la Survivor România s-a confruntat cu o depresie severă după ce a fost nevoită să renunțe la gimnastică, la doar 18 ani. Principalul ei sprijin a fost mama ei, cea pe care sportiva o consideră un înger salvator.

Concurenta reality-show-ului difuzat de Kanal D s-a reorientat profesional după ce a trecut printr-o depresie nemiloasă. Vedeta s-a refugiat în tot felul de activități, iar la un moment dat a început să facă bani din manichiură.

Ana a declarat într-un interviu la începutul anului că era extrem de debusolată după ce și-a dat seama că nu va mai practica gimnastica, de parcă era de pe altă planetă.

Ana Porgras de la Survivor România a trecut printr-o depresie severă

Toate speranțele ei se năruiau una câte una, dar a reușit într-un final să se redreseze, iar astăzi vorbește împăcată despre momentele grele prin care a trecut și susține că a avut multe de învățat până la vârsta de 27 de ani.

„M-am luptat cu depresia câţiva ani. Eram complet derutată, parcă veneam de pe altă planetă. Nu știam încotro să apuc, fiindcă nu mă pricepeam la absolut nimic în afară de gimnastică, de care nu voiam să mai aud, măcar o perioadă”, a declarat Ana Porgras de la Survivor România pentru Gazeta Sporturilor.

„Trăiam un sentiment de inutilitate. Mă tot întrebam ce să fac cu viața mea și așa am ajuns să mă îndrept spre cosmetică, fiindcă e un domeniu care m-a atras dintotdeauna. Am început să învăț din diferite experiențe și să iau ce e mai bun de la fiecare om cu care am interacționat. Iar mama m-a sprijinit cel mai mult și m-a încurajat”, a mai spus fosta gimnastă pentru sursa citată.

A trăit din economii și rentă viageră

Tânăra care a fost medaliată cu aur în anul 2010 la Rotterdam a devenit femeie de afaceri. Și-a deschis un salon de cosmetică în Brașov, acolo unde chiar ea a practicat manichiura pentru multe cliente fidele de-ale sale.

Norocul ei financiar în toți acești ani a fost că și-a pus bani deoparte și a beneficiat de o rentă viageră, însă principala ei problemă nu a fost cea financiară, cât dorul de competițiile sportive și faptul că nu s-a văzut în stare să facă altceva.

