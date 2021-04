Ana Porgras revine la Survivor România? Situație fără precedent: s-a demarat o petiție online!

Va reveni Ana Porgras la Survivor România? Fanii emisiunii de la Kanal D sunt extrem de revoltați din cauza eliminării gimnastei, iar în mediul online s-a demarat o petiție pentru ca bruneta să se întoarcă în concurs.

Cea mai șocantă eliminare din actualul sezon al competiției filmate în Republica Dominicană are repercusiuni în rândul publicului care nu poate accepta faptul că faimoasa a părăsit concursul, fiind nominalizată alături de Marius Crăciun și Mellina de la Războinici, despre care s-a presupus că nu ar avea atât de mulți susținători precum prietena lui Zanni.

Fanii emisiunii au realizat o petiție pentru ca Ana să se întoarcă la Survivor România, iar primul prag, de 20.000 de semnături, este cât pe ce să fie atins.

Telespectatorii vor ca Ana Porgras să revină la Survivor România

„Ana, concurenta de la Survivor, cea mai buna concurenta a emisiunii, a fost eliminată pe nedrept și vrem revenirea ei in competiție!”, este mesajul petiției lansată de Andreea O. pe site-ul avaaz.org, una din cele mai cunoscute pagini web de acest tip.

Petiția a fost lansată astăzi, iar până la această oră a strâns peste 12.200 de semnături din 20.000, aceasta fiind cea mai dură lovitură dată de telespectatori postului turc de televiziune.

Fosta gimnastă, luată prin surprindere de deznodământul ediției din 4 aprilie

„M-ați luat prin surprindere, nu mă așteptam, am presimțit treaba asta, în a doua parte a zilei de astăzi am avut o stare mai puțin bună. Sunt fericită pe o parte că mă duc acasă, la bine, dar sunt tristă pentru că mi-aș fi dorit să merg mai departe, să continui această experiență. Ăsta a fost drumul meu în Survivor România.

Am învățat multe lucruri aici, știam că am răbdare, dar aici răbdarea a fost dusă la o limită extremă. Am învățat să ascult oamenii, să accept alte caractere, am învățat cât de puternică sunt Am văzut că am îndurat lucruri pe care nu mi le imaginam că pot să le îndur și mi-am demonstrat că sunt o luptătoare”, a declarat Ana Porgras după ce a aflat că a fost eliminată, în ediția din 4 aprilie.

