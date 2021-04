După eliminarea neașteptată de la „Survivor România”, Ana Porgras a răspuns la curiozitățile fanilor de pe Instagram și a vorbit despre experiențele din cadrul competiției, unde a petrecut mai bine de două luni și chiar a fost nevoită să renunțe la un viciu.

În acest moment, fosta gimnastă se relaxează în Republica Dominicană înainte de revenirea în România și le-a dezvăluit urmăritorilor cum a reușit să se adapteze condițiilor dificile din show-ului de la Kanal D.

Totodată, Ana Porgras nu îl judecă pe Jador pentru nominalizarea pe care a făcut-o, știind că Faimosul nu s-ar fi așteptat ca tocmai ea să fie cea eliminată, îndemnându-i și pe susținătorii ei să nu-i mai aducă acuzații manelistului.

Ana Porgras, totul despre Survivor România. La ce viciu a fost obligată să renunțe: „Nu am avut încotro”

Ana Porgras a fost una dintre cele mai bune concurente de la „Survivor România” 2021 și a adus numeroase puncte în echipa Faumoșilor, inclusiv în ediția de duminică seară a show-ului, chiar înainte de eliminare. În afară de

Câțiva dintre fani au fost curioși dacă concurenții aveau voie să fumeze în cadrul competiției, iar fosta gimnastă i-a lămurit și le-a spus că acest lucru nu este posibil. „Nu, nu aveam voie să fumăm în timpul competiției, și două luni și o săptămână, cât am stat, nu am fumat. Nu am avut încotro, deci am rezistat, și n-a fost chiar așa greu, mă așteptam să fie mai greu”

Fosta faimoasă nu s-ar fi așteptat să fie atât de susținută în momentul în care a părăsit competiția și sute de mii de fani să ceară revenirea ei în show-ului de la Kanal D. „Sincer, nu m-am așteptat. Nu m-am așteptat să fie impactul ăsta. Dar sunt fericită că este așa și vă mulțumesc”

Ana Porgras face apel la fani să nu-l condamne pe Jador pentru nominalizarea pe care a făcut-o în Consiliu, pentru că eliminarea ei nu este neapărat vina lui. Manelistul nu a făcut acest lucru intenționat, după cum a recunoscut și el în ediția de duminică, spunând că „votul meu nu este unul corect”.

„Nu, Jador nu trebuie să fie condamnat sau judecat pentru ce nominalizare a făcut el. Pur și simplu, a nominalizat și eu am înțeles, trebuie să înțelegeți și voi treaba asta și să nu-l condamnați”

Ana Porgras: „Nu regret absolut nimic”

Întrebată dacă regretă vreun lucru pe care nu l-a făcut în cadrul competiției, Ana Porgras a spus că nu regretă nimic și că nu s-a dat drept altcineva în fața colegilor ei, fiind exact așa cum este în viața de zi cu zi. „Nu, nu regret absolut nimic, pentru că în emisiunea asta am fost naturală, am fost eu, și cred că am reacționat la fiecare situație în parte exact cum sunt eu în viața de zi cu zi.”, a declarat bruneta.

Ana a recunoscut că s-a adaptat cu greu condițiilor grele din camp și că își dorea să plece acasă în primele două săptămâni. Ulterior, fosta gimnastă a reușit să se adapteze și să facă față cu brio acestei experienței.

„Cam două-trei săptămâni mi-a luat până m-am acomodat cu condițiile din camp. Vreau să spun că în primele două săptămâni în mintea mea era doar cum să fac să plec acasă, dar m-am adaptat”, a explicat Ana Porgras.

Nici spălatul hainelor nu este un lucru ușor la „Survivor România”, fosta concurentă mărturisindu-le fanilor că singurul lucru pe care îl făceau era să-și clătească piesele vestimentare în mare: „Cum le spălam? În mare! Bine, spălat e mult spus. Le clăteam în mare, că nu aveam detergent”

Întreaga experiență în Dominicană a fost una „dificilă, extremă, emoționantă”, fosta Faimoasă recunoscând cât de mult i-au lipsit conversațiile cu persoanele dragi. „Cel mai mult în competiția asta mi-au lipsit conversațiile cu mama și cu sora mea, cu prietenele mele”, a adăugat aceasta.

„E mai mult decât pe bune ce se întâmplă acolo, din păcate pentru noi concurenții!🤣Și noi în primă fază, sau eu, cel puțin, eu m-am gândit că nu are cum să fie chiar așa, însă e chiar așa cum se vede”, a mai spus sportiva despre experiența din concurs.

Ana Porgras despre Zanni: „Este un om minunat”

Întrebată dacă este de părere că Zanni va ieși favoritul publicului săptămâna aceasta, Ana Porgras a spus că nu știe acest lucru, însă speră ca Faimosul să primească voturile susținătorilor pentru că merită. Cei doi s-au înțeles foarte bine pe parursul competiției și s-au cunoscut cu puțin timp înainte de plecarea în Republica Dominicană.

„Nu știu lucrul ăsta, dar sper din tot sufletul să fie așa pentru că merită. Și nu doar pentru situația asta care s-a creat, pentru simplu fapt că merită și că a tras tot timpul cu echipa, și pentru că e un om minunat”, a mai declarat Ana Porgras.

Fanii au fost curioși de multe alte lucruri, însă Ana Porgras le-a explicat că nu are timp să răspundă la toate întrebările și că se va revanșa printr-un live. Întrebată dacă a slăbit în timpul competiției, fota Faimoasă a spus că nu a dat jos niciun kilogram.

„Nu am slăbit absolut deloc la Survivor. Se pare că corpul meu era deja obișnuit cu astfel de trai. Nu știu, pur și simplu n-am slăbit”, a explicat Ana Porgras.